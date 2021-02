Elszabadult emu csámborog a Róka-hegyen

Több 444 videó?

"Emu a Róka-hegyen!! Most!" - írta érthető izgalommal olvasónk, Flóra, aki fényképet is mellékelt leveléhez, amin valóban egy emu látható, valóban most, és valóban a dunazug-hegyvidékhez tartozó rókahegyi Róka-hegyen. Visszakérdezésemre Flóra elárulta, hogy a madár szabadon csámborog, "valószínűleg megszökött".

Emu a Róka-hegyen. Fotó: Olvasónk, Flóra felvétele - a szerző engedélyével

Flóra nemcsak minket riasztott, hanem a hatóságokat is. Egyelőre kevés sikerrel, mert az Állatkerttől a Nemzeti Parkhoz, a Nemzeti Parktól az önkormányzathoz, az önkormányzattól a közterületfelügyelethez, a közterületfelügyelettől a Maugli Állatvédő Egyesülethez irányították őket. Ez utóbbi szervezet aztán már tényleg munkához látott "Felveszik a kapcsolatot néhány csoporttal, hátha valakié" - írta Flóra.