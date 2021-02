Szlovákiából tudtuk meg, hogy küzdenek a magyarok a koronavírus ellen

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Tegnap 20 foknál is melegebb volt helyenként, és ma sem lesz sokkal hűvösebb.

A MAGYAR JÁRVÁNY

Az eddigi legfontosabb dokumentum arról, hogy mit tesz a magyarokkal a járvány, sajnos nem Magyarországról érkezett. Nálunk elképzelhetetlen lenne, ami Szlovákiában megtörtént: beengedték a Parameter stábját a dunaszerdahelyi kórházba, hogy mindent megmutassanak arról, hogy milyen borzalmas koronavírusos betegnek lenni, és mekkora terhet kell ebírnia az egészségügyben dolgozóknak.

Érkeztek ilyen filmek korábban a világ más pontjairól is, de mégiscsak más magyarul hallani, ahogy a beteg az életéért könyörög az orvosnak, és ahogy az orvos, akinek naponta több beteg hal meg a kezei közt, rendületlenül profin, szinte derűsen végzi a munkáját.

Teljességgel érthetetlen, hogy Magyarországon miért nem szabad ilyeneket forgatni, hiszen nagyon hasonló lehet nálunk is a helyzet. Igen, mindenki követ el hibákat, a Parameter filmjében is nyíltan van szó például kórházi fertőzésekről, de egy ilyen film a minimum, amit azok az orvosok és ápolók megérdemelnének, akik most már egy éve állják a sarat.

Szlovákiában közben továbbra is tart a maguk harmadik járványhulláma. Január eleje óta szerdán volt a legmagasabb a napi esetszám. De még így is lényegesen jobban állnak Magyarországnál, ahol még csak a következő hetekben fog igazán pusztítani a járvány.

COVID-21

COVID-vakcinára váró közönséges makákó egy thaiföldi főemlőskutató központban Fotó: MLADEN ANTONOV/AFP

Továbbra is Magyarországon terjed a legjobban a járvány az egész világon, és egyre több olyan magyar megye van, ahol az előző heti számokhoz képest több mint kétszer annyi új fertőzöttet jelentenek a napokban. Nem csak nálunk rossz a helyzet, Kelet-Európában mindenhol indul a harmadik hullám, a horvátoknál három nap alatt harminc százalékkal nőtt az új fertőzöttek száma.

Minden bizonnyal e hírlevél olvasóinak ismeretségi körében is egyre gyakrabban fordulnak elő koronavírusos esetek, és a következő napokban ismét tele lesz a média a híresebb fertőzöttek nevével. Most például Bányai Gábor fideszes országgyűlési képviselő került kórházba.

Bár van, aki a kormányban még azon ujjong, hogy legyőztük a második hullámot, Orbán Viktor most már a helyzet komolyságáról beszél. A miniszterelnök minden magyart megkért, hogy oltassák be magukat, mert támad a járvány harmadik hulláma, és szerinte ezért

„könnyítésről egyelőre nem lehet beszélni”.

Abszurd arról beszélni, hogy a harmadik hullám beindulása jó hír, de abból a szempontból tényleg az, hogy legalább lehet számolgatni, mikor lesz vége. Rusvai Miklós víruskutató szerint ha jó ütemben halad az oltás, és nem jön egy újabb mutáns, akkor május végére túl lehet az ország a járványon.

A HÁZIORVOSOK TERHE

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Egy hét alatt csaknem 80 beteg oltását kell leszervezniük a háziorvosoknak úgy, hogy nekik kell végigtelefonálni az összes pácienst és megszervezni a szállításukat az oltópontra. A 444-nek nyilatkozó háziorvos túlórában, még a hétvégén is a betegek oltását szervezi, de így sem tudja utolérni magát, annyi az adminisztráció. Úgy érzi, hogy hiába ígérték a segítséget, nem kaptak, ráadásul az oltás minden terhét rájuk nyomták, miközben rajtuk az ország szeme, hogy kellően gyorsan tudnak-e haladni az oltással

Szerdán megérkezett az első szállítmány kínai vakcina is a háziorvosokhoz, praxisonként átlagosan 55 páciens beoltásához elegendő mennyiség. De az orvosoknak azzal is meg kell küzdeniük, hogy minden felmérés szerint ebben a Sinopharm-oltóanyagban bíznak a legkevésbé a magyarok. Egy háziorvosnak például 168 beteget kellett felhívnia, mire talált 55-öt, aki elfogadta a kínai vakcinát.

VAKCINAHÍRADÓ

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A következő hetekben fel fog pörögni az oltási program Magyarországon is, az eddig tízezrek helyett, ha minden jól megy, százezreket fognak beoltani viszonylag gyorsan. Érdemes erre ezzel az oltási kisokossal készülni, amiben minden benne van az esetleges mellékhatásoktól egészen addig, hogy milyen papírokat vigyünk magunkkal.

Tovább gyorsulhat az oltások üteme, ha sikerül új vakcinákat is engedélyeztetni. Ezek közül is érdemes a Johnson & Johnson oltóanyagának drukkolni, amely az eddigi eredmények szerint tényleg hatásos, és hamarosan meg is kezdődhet az alkalmazása Amerikában. Ebből a vakcinából csak egy dózist kell beadni.

Az viszont mindenképpen rossz hír magyar szempontból, hogy a lengyelek úgy döntöttek, karanténba kell vonulnia annak, aki be akar lépni az országba, de olyan vakcinával oltották be, amit még nem engedélyezett az EU. Az orosz Szputnyik V és a kínai Sinopharm ebben a kategóriába tartozik.

MI LEHETNE FONTOSABB?

A kedd éjjel megjelent Magyar Közlönyben, három ügyet is kiemelkedően fontos közérdeknek minősített a kormány a világjárvány közepén. Érdemes ezekekel megismerkedni:

a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság budapesti, szegedi, tatabányai és debreceni helyszíneken történő megrendezése érdekében szükséges beruházások,

a 2020. évi Dubaji Világkiállításon (amelyet egy évvel elhalasztottak, várhatóan októberben nyílik meg) történő sikeres magyar megjelenéshez szükséges beruházások,

a Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt Felelősségű Társaság által a Magyarországi MotoGP megrendezésére irányuló vagyoni értékű jog megszerzése.

A BRÜSSZELI MECCS

Varga Judit 2019. december 5-én. Fotó: botost/444.hu

Attól, hogy a járvány eltereli róla a figyelmet, Brüsszelben még folyik a meccs Magyarország és egy komplett kontinens között. Vera Jourová, az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnöke egy szerdai videókonferencián például azt mondta, hogy

„számomra a magyarországi helyzet a legaggasztóbb. Ezt már sokszor elmondtam diplomatikus, és kevésbé diplomatikus nyelven. Továbbra is úgy vélem, hogy az egy beteg demokrácia.”

Jourovának a magyar kormány már sokszor válaszolt a szokásos sorosozós panelekkel. Így ennél talán érdekesebb, hogy hova futott ki szerdán Varga Judit igazságügyminiszter és egy konzervatív bajor EP-képviselő szerdai beszélgetése.

A Varga-Hohlmeier vita kedélyesen indult, mindketten elmondták, hogy régóta ismerik egymást, sok mindenben nem értenek egyet, de egy kávé mellett nyugodtan meg tudták eddig beszélni a dolgokat. A vita végére viszont egymás szavába vágtak folyamatosan, egyikük sem tudta elmondani a zárógondolatait, kínos nevetések és nehezen visszafojtott indulatos közbekiáltások váltották egymást, és az online közvetítés utolsó percei teljesen követhetetlenné váltak.

RÉGI TRÜKK

V. Putyin Fotó: Mikhail Klimentyev/Sputnik via AFP

Mit tehet egy cár, ha kicsit megremegett a trónja? Közli, hogy bármikor támadhat az ellenség. Szerdán Vlagyimir Putyin hosszan beszélt arról, hogy Moszkvának információi vannak arról, hogy a Covid-19 betegség elleni küzdelemben és az orvostudomány területén elért eredményeivel kapcsolatban „provokációk készülnek ellene”.

WOODY

Fotó: HBO

Jó lenne megtudni, zaklatta-e Woody Allen a lányát, de nem az új, Allen v. Farrow című sorozatból fogjuk. Dylan Farrow évtizedek óta állítja, hogy a rendező gyerekkorában molesztálta, de vádemelésig sosem jutott az ügy. A minisorozat újra nekifut a történetnek, de úgy tűnik, elég egyoldalúan.