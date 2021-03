Brüsszelben leesett a piros hó

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! 16 fok is lehet délután.

4 legfontosabb cikkünk most

Küldd bátran tovább a Reggel 4-et ismerőseidnek. Itt tudnak feliratkozni rá, ha tetszik.

COVID-21

Oltakozás Belgrádban a Sinopharm vakcinájával. Fotó: ANDREJ ISAKOVIC/AFP

Néhány hónapja ez még elképzelhetetlennek tűnt, de ma már arányaiban több embert ölt meg Magyarországon a koronavírus, mint Amerikában. Mindkét országban 100 000 lakosra 155 covidos áldozat jut, de a következő hetekben Magyarországon ez a szám még sokkal fog emelkedni. Jelenleg az egész világon is tizedikek vagyunk ezen a szomorú ranglistán.

Az emelkedésben azért is biztosak lehetünk, mert továbbra is meredeken nő a lélegeztetőn lévők száma. Szerdán már 622-en voltak ilyen súlyos állapotban, a rekord decemberben 674 volt, ezt napokon belül túlszárnyalhatjuk. Merkely Béla akkor arról beszélt, hogy „a magyar egészségügy teherbíró képessége 1000 lélegeztetett beteg körül határozható meg”. Könnyen elképzelhető olyan forgatókönyv a következő hetekre, hogy ezt a határt is feszegetni kelljen.

Központilag elrendelt szigorításról továbbra sincs hír, hiába van már kétszer annyi óvodában és iskolában rendkívüli szünet, mint két hete. Sőt, mintha a politikusok nem lennének képesek felfogni, hogy mi történik az országban, Pócs János fideszes parlamenti képviselő például maszk nélkül tartja a beltéri fogadóóráit.

A közhangulat viszont mintha változóban lenne. A múlt héten a techcégek mobilitási adatain még az látszott hogy Magyarországon enyhén, de még csökkent is a lakóhelyen és nőtt a munkahelyen töltött idő. Élelmiszerboltba és patikába is többet jártunk, mint egy hónapja, amit még a tavaszias időjárás sem indokol. Viszont ez a hét mintha óvatosabban kezdődne, és egyre többen maradnak otthon. Fokozódó óvatosságra utal az is, hogy egymás után törlik el a szóbeli felvételiket a középiskolák.

LEESETT A PIROS HÓ

Fotó: Wiktor Dabkowski/Picture-Alliance/AFP

Sokáig azt hittük, hogy az Európai Néppárt és a Fidesz majd akkor szakítanak, amikor piros hó esik, de most kiderült, hogy mégis vannak csodák.

Szerda délelőtt Orbán Viktor levélben értesítette a néppárt frakcióvezetőjét, hogy a Fidesz EP-képviselői kilépnek az EPP frakciójából. Így reagált a magyar párt arra, hogy a néppárti frakció 84 százalékos többséggel olyan új szabályzatot fogadott el, amelynek alapján az eddigieknél könnyebben rakhatnák ki a frakcióból a fideszeseket.

A helyzetet bonyolítja, hogy a Fidesz magából a néppártból egyelőre nem lépett ki. Bár ott a tagságát felfüggesztették, de Orbán levele is csak a frakció elhagyásáról szól. Akárhogy is lesz, ez bizony szakítás, a 84 százalék pedig azt jelzi, hogy a pártcsaládban tényleg szinte mindenkinek nagyon elege volt a Orbánékból. Az EPP ezzel egy kicsit veszít a súlyából Brüsszelben, a Fidesz viszont még távolabb kerül az európai politika mainstreamjétől.

Érdekes lesz, hogy a fideszesek csatlakoznak-e valamelyik EU-kritikus frakcióhoz. Logikus lenne, mert frakció nélkül sokkal nehezebben érvényesülhetnek a képviselőik. A legnagyobb esélye annak van, hogy az ECR nevű konzervatív csoporthoz mennek, amiben a legtöbb képviselője, 24, a lengyel kormánypártnak, a PiS-nek van. Szívesen látná a Fideszt a szélsőjobboldali frakció is, de erre nincs reális esély.

Marad viszont az EPP-ben az egyetlen KDNP-s képviselő. Hölvényi György szerint az alapszabály-módosítás csak a Fidesznek teremt jogi helyzetet.

VAKCINAHÍRADÓ

Eddig is büszkék voltunk a 444 járványmellékletére, most pedig tovább bővültek grafikonjaink. Összegyűjtöttük, mit tudunk a koronavírus elleni oltások magyarországi helyzetéről:

Hogy áll az oltottak száma naponta és összesen.

Mekkora vakcinakészletből gazdálkodunk.

Mennyit szállítottak eddig a különböző gyártók.

Milyen hatékonysággal működnek a vakcinák, és hogyan engedélyezték őket.

Mikorra lesz beoltva a népesség 50, 70, 90 százaléka a mostani tempó alapján, és

hogy állunk a világ más országaihoz képest.

A legjobban továbbra is Izrael áll, ahol a villámgyors vakcináció meg tudta állítani a brit vírusvariáns terjedését. Az ország mostanra ott tart, hogy az oltásigazolással rendelkezők számára visszatérhet az élet a normális kerékvágásba.

MÉG RENDSZERVÁLTÓBB, MÉG ELSZÁMOLTATÓBB

Fekete-Győr András Fotó: Halász Júlia

Interjút adott a 444-nek Fekete-Győr András, a Momentum miniszterelnök-jelöltje. A párt érezhetően elmozdult egy populista irányba, és fő kampányüzenetnek valami olyasmit választott, hogy „mi le fogjuk csukni Orbánt”. Rendszerváltást ígérnek 2022-re, látványos elszámoltatással, a szlogen a „felcsúti per”, amelynek vádiratához már gyűjtik anyagokat.

Kiderült továbbá, hogy:

Fekete-Győr nem aggódik, hogy a Medián csak ötödiknek mérte az ellenzék lehetséges indulói közül.

Az összefogásban résztvevő hat párt elnökeinek rendszeres egyeztetése szerinte jól működik, és az sem zavarja, hogy ő nem vihet társelnököt magával.

Az előválasztáson listás szavazás nem lesz, de a Momentum a saját jelöltjei ellen is enged indulni egyéni jelölteket, ha később a párt frakciójához csatlakoznának.

Az elmúlt 30 év miniszterelnökei közül Horn Gyula áll tőle a legtávolabb.

FEHÉR HOLLÓ

Fotó: Raphael Knipping/dpa Picture-Alliance/AFP

Makón egyszerre két szokatlan dolog is történik: egy magyarországi gyárban komoly sztrájk van, és még a helyi Fidesz is a sztrájkolók mellé állt a német autóipari multi ellenében.

Kedden 14 órától határozatlan idejű sztrájkot hirdettek a Continental gyárának dolgozói, mivel a cég felmondta a kollektív szerződéseket, az abban foglalt vállalások közül kimazsolázott párat, amelyeket egyoldalú kötelezességvállalásként, viszonylag rövid időre, egy évre megtartana. Majd ezek alapján egy új szerződést tolt a szakszervezetek elé, hogy ezt legyenek szívesek aláírni, bármiféle egyeztetés vagy tárgyalás nélkül.

A szakszervezeti tagok azt sejtik a dolog mögött, hogy nem volt hajlandóak hozzájárulni a járvány első hulláma alatt, hogy a makói gyár a munkaidőkeretet átírva a 2021-es szabadságokat is előrehozza, hogy ne kelljen kifizetni a munkásokat.

Lázár János nyíltan a sztrájkolók mellé állt, a Fidesz makói elnöke pedig el a gyár elé ment nyilatkozni, hogy a dolgozók megbecsülést érdemelnek, a cég pedig, amely korábban egymilliárd forint támogatást kapott a kormánytól, igyekezzen minél hamarabb megegyezni a munkásokkal.

NEM HÍR

Fotó: Dimény András/Fotó: Dimény András/kepszerk.hu

Múlt csütörtökön Csepelen, a Szent Imre téren várakozó buszon egy férfi megtámadott egy nőt, késsel megsebezte az utas arcát. A nőt a mentők kórházba vitték, nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Ennyiről a közmédia is beszámolt a honlapja szerint pénteken, amikor a rendőrség bejelentette a kést rántó férfi elfogását. A rendőrségtől átvett hírben volt ugyan egy félmondat, ami arra utalt, hogy a nő nem egy random dühöngés áldozata lett, de erre a közmédia nem hívta fel a figyelmet.

Azóta már tudjuk, hogy a nőt azért támadhatta meg a dühöngő utas, mert a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) melletti szolidaritást jelző sárga maszk volt rajta. A közmédia viszont, amióta ez napvilágra került, egyszerűen nem számol be az ügyről.

Érdekes, mert amikor mondjuk Svédországban egy barna bőrű férfi támad meg valakit, az napokig a világ legfontosabb híre a magyar közmédia szerint. És a fedett pályás gyurcsányozás világrekordjának megdöntésére is volt idejük.

MÁS VÁLSÁGA

Igor Matovics miniszterelnök maszkban és kesztyűben érkezik egy sajtótájékoztatóra 2020 márciusában Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

Kormányválság fenyeget Szlovákiában, azon három ország egyikében, ahol most a magyarnál is súlyosabb a járványhelyzet (a másik kettő Csehország és Montenegro). A pozsonyi négypárti koalíció két tagja elégedetlen Igor Matovic kormányfő tevékenységével, és a kabinet átalakítását követeli. Matovicot legutóbb azért bírálták, mert gyakorlatilag koalíciós partnerei tudta nélkül egyezett meg Oroszországgal a Szputnyik V vakcina szlovákiai behozataláról.

Máshol:

ÉS EGY CIKK, AMIT NEM MI ÍRTUNK

Why Does the Pandemic Seem to Be Hitting Some Countries Harder Than Others? – A koronavírus-járvány egyik legnagyobb rejtélye, hogy a világ legszegényebb országai közül sokan miért úszták meg egészen szerencsésen. Pedig amikor indult a pandémia, a különféle tudományos modellek azt jelezték előre, hogy Nigériától Pakisztánig milliók halhatnak meg. A tömegkatasztrófa azonban elmaradt, és senki sem tudja biztos, hogy mi az oka. Ők védekeztek jól? A lakosság nagy része valamiért védve volt ilyen betegségek ellen? Valójában alulszámolják az áldozatokat? Talán ez mind igaz.