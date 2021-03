Soha rosszabbul!

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Rekordszámú beteg szorul gépi lélegeztetésre, és a számuk napról napra nő.

Közelít ahhoz a szinthez, amit Merkely Béla professzor az ellátórendszer terhelési határának mondott novemberben.

A durván romló járványhelyzet minden korábbinál zavarodottabb kormányzati kommunikációt hozott.

Az oltópontok személyzete szerencsére nem hagyta magát összezavarni, és még azokat is beoltotta, akiket a kormány hazaküldött volna.

Először is emeljünk kalapot az oltópontokon dolgozók előtt, akik a magyar állam totális összeomlása - hivatalosan: adategyeztetési probléma - ellenére is tízezreket oltottak be a hétvégén azok közül, akiket a magyar kormány előbb otthonuktól több száz kilométerre levő oltópontokra küldött, hogy aztán SMS-ben utasítsa őket, hogy mégse menjenek oltásért. Miközben ők dolgoztak, a kormány négy napon át magának és a valóságnak is ellentmondó üzenetek sorával bombázta a közvéleményt.

A magyar helyzetre nem mentség, de tény, hogy a vakcináció Európa nyugati részén is akadozik. Németországban és Franciaországban több millió adag porosodik raktárakban az AstraZeneca vakcinájából, nem kis részben azért, mert a politikai elit, például maga Macron elnök keltett alaptalan aggályokat.

Most pedig térjünk rá a napi adatokra, bár azokból tán már maga Müller Cecília se tud tájékozódni. Miután szombaton minden korábbi rekordot megdöntve hétezernél is több új fertőzöttet regisztráltak, hétfőn már csupán 2696 új fertőzést jelentettek. Ez a trendekből nem következik, és a hétfőtől érvényes, nagyon későn bevezetett új korlátozások se magyarázhatják, mert azok hatása leghamarabb a jövő hét első felében lehetne érezhető.



Minden más adat kimagaslóan rossz. Aktuálisan 806 beteg szorul gépi lélegeztetésre, több, mint valaha. A kórházi ápolásra szorulók száma is csúcsközelben van, és meredeken emelkedik.



Ha már azoknál a dolgoknál tartunk, amelyek nem működnek: hétfőn újra digitális oktatásra állt át a közoktatás, reggel egyből össze is omlott a terheléstől az Oktatási Hivatal által kiemelten ajánlott KRÉTA rendszer. A hibát időközben orvosolták.



Apropó, orvoslás: országszerte túlterheltek a kórházak, megtelnek az intenzív osztályok, jelentette az RTL.



Azt, hogy valójában mi a helyzet a kórházakban, megfelelő adatszolgáltatás hiányában nem tudjuk. Elejtett nyilatkozatokból találgathatunk, szomszédainkhoz viszonyíthatunk csak. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az ősszel azt mondta, hogy ezer lélegeztetett beteg a teherbíróképesség felső határa. Most 806-nál tartunk, és a számuk meredeken emelkedik.



A kormányzati összevisszabeszélés se korlátozódott kizárólag az oltásokra és az adatokra, hasonlóan zavaros volt a tájékoztatás arról is, hogy szerveznek-e gyermekfelügyeletet az óvodákban és az iskolákban. A kezdeti nem előbb igenre módosult, majd feltételes módra váltott.



Ebben a keretrendszerben kéne eljutnunk ahhoz, hogy a teljes népesség hetven százaléka, hétmillió ember be legyen oltva mindkét adaggal. Mostanáig egymillió ember kapta meg az első adagját, vagyis még 14-szer ennyi oltást kell beadni. Orbán Viktor mégis már célegyenest emleget.



A járvány gyors magyarországi terjedésére tekintettel az Innovációs és Technológiai Minisztérium otthoni munkavégzésre biztat. A Házi Gyermekorvosok Egyesülete pedig arra, hogy gyanú esetén igenis teszteljék a gyerekeket is, mert bár náluk gyakran tünetmentes a fertőzés, a későbbiekben súlyos szövődményekkel járhat.



Azért nem minden ennyire komor, ami covid. Nivolás Maduro, Venezuela buszvezetőből lett szakszervezeti vezérből lett elnöke a hétvégén megkapta a Szputnyikot, ami után azt nyilatkozta, hogy „[n]em érzek semmiféle melegovicsot vagy lázovicsot. Nem tudom, miért beszélek így.” Nikolas Löbel, a CDU parlamenti képviselője pedig annyira degeszre kereste magát a maszkbizniszen, hogy lemondani kényszerült a képviselőségről. Itthon pedig egymillió forintra büntették a járványszkeptikusok vezéralakját, Gődény Györgyöt, amiért a harmadik hullám felfutása idején tömegtüntetést szervezett.