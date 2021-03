Lazítgatunk, lazítgatnánk?

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Már húszezernél is több halottja van a járványnak Magyarországon.

Szlávik János szerint április közepén-végén tetőzhet a harmadik hullám.

A kormány addigra már újranyitná az iskolákat.

Közben úgy egyezett bele a pedagógusok beoltásába, hogy hergeli is ellenük a közvéleményt.

A világban van már, ahol jobb, Nagy-Britanniában feloldották a kijárási korlátozásokat.

Szlávik János szerint április közepén-végén kezdhet csökkenni a vírus terjedése. A szakértő véleménye nem zavarta össze a kormányt a tudományosan eleve megalapozatlannak tűnő nyitási terveiben, már most rendeletbe foglalták, hogy április 19-én, vagyis amikor az előrejelzések szerint épp csak tetőzhet a járvány, újranyitják az iskolákat és az óvodákat.

Addigra mondjuk talán be lesznek oltva a pedagógusok, már ha nem veszi el a kedvüket a kormányzati kommunikáció, amelyben úgy állítják be őket, mint akik az idősek elől veszik el az oltást. Ez a szempont a rendőrök, katonák, kismamák oltásánál nem merült fel Orbán Viktorban. Időközben a szociális ágazatban dolgozók is jelezték igényüket az oltásra.



Hétfőn a halálos áldozatok száma meghaladta a húszezret. Néhány napi megmagyarázhatatlan stagnálás után a kórházban ápoltak száma is nőtt, ellenben a lélegeztetettek számával, ami szintén látható ok nélkül csökkent. Csökkent a pozitív tesztek aránya is, de még mindig bő háromszorosa az elvárt öt százalékos szintnek.

Fotó: Created with Datawrapper

Erről jut eszünkbe, emlékeznek még arra, amikor a kormány emberéletekben mérte a sikert? Most, hogy már olyan hírhedt gócpontokat is megelőzünk, mint az USA, Brazília, Nagy-Britannia, Olaszország és Spanyolország, a kormány új statisztika után nézett.

Párhuzamos valóságok: Kásler Miklós miniszter szerint meg se rendült a magyar egészségügyi ellátórendszer. A Magyar Orvosok Szakszervezete ezzel szemben azt tapasztalja, hogy az összes létező tartalékát felélte már a végletekig kifeszített rendszer. Illetve azt is, hogy az idős betegeknek már nem jut lélegeztetőgép, annyi a fiatal beteg.

Párhuzamos, ám a fentivel szemben valóban egymás mellett létező valóságok: miközben Nagy-Britanniában a sikeres oltáskampány hatására már nyitnak, Mexikóban kiderült, hogy a korábban véltnél hatvan százalékkal több halottja volt eddig a járványnak. Németországban pedig leginkább szigorítana a kormány.

Kórházba került Süli János atomminiszter, de állítása szerint már jobban van, és az orvosai is bizakodók.

Balassagyarmat polgármestere, Csach Gábor szerint a táppénzcsalók visszaszorítására kitalált bónuszrendszer most, a világjárvány idején sokakat arra ösztökél, hogy fertőzötten is dolgozni menjenek.

Magyarországon nagyobb arányban oltottak már be 70-79 éveseket, mint nyolcvan évnél idősebbeket. Ebben egyedülállók vagyunk Európában, de az is igaz, hogy Magyarországon minden más európai országnál nagyobb arányban oltottak már be 60-79 éveseket.

A WHO szerint lehetséges, de a legkevésbé valószínű, hogy a vuhani laborból szabadult volna el a járvány. Szakértő tippjük szerint egy közvetítő fajon keresztül terjedt denevérről emberre.