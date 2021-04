Tesztelés? Milyen tesztelés?

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Ha nincs teszt, nincs járvány, hajtogattam sokat tavaly ilyenkor, a világjárvány első hullámában, amikor Magyarországon rendkívül kevés tesztet végeztek.

Bő egy évvel később újra hasonló a helyzet. A legfrissebb tájékoztatás szerint hétfőn az elmúlt időszak adataihoz mérten rendkívül kevés, mindössze 1645 új fertőzöttet azonosítottak, mondjuk a tesztelést se vitték túlzásba, mert a pozitív tesztek aránya így is 12,7 százalék, két és félszerese a WHO által ajánlott 5 százalékos aránynak. A járványnak keddre 199 újabb halálos áldozata volt Magyarországon.

Fotó: Created with Datawrapper

"Sajnos annyira kevés az ápoló, hogy bőven elfér mellettük az önkéntes" - nyilatkozta Dr. Szijjártó László, a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei elnöke Halász Júlia videóriportjában, amiben az egészségügyben dolgozók kiégéséről is beszélt. "Kezek hiányoznak az ágyak mellől" - mondta az orvos, aki önkéntesek képzésébe kezdett, mert bőven akad feladat, amit pár órás képzéssel átvállalhatnak a túlterhelt ápolószemélyzettől.

A magyarországi helyzeten középtávon, szigorú korlátozások híján csak a népesség átoltása segíthet. Ez a jövő héten felpöröghet, a Szegeder értesülései szerint április 26-28-án háromszázezer embert olthatnak be a kínai Sinopharm védőoltásával.

Hétfőn nyitották újra az iskolákat és az óvodákat. Az iskolabojkottot hirdető ADOM diákmozgalom saját, nem reprezentatív felmérése alapján úgy tippelte, százezer alsós diák maradhatott otthon. Az EMMI tájékoztatása szerint az iskolákban a diákok 75 százaléka, az óvodákban a gyerekek 60 százaléka jelent meg.



A világnak vannak olyan részei, ahol már sokkal biztatóbb a helyzet. Ilyen Ausztrália és Új-Zéland, ahol amúgy nem oltással, hanem rendkívül hatékony, gyorsan és célzottan bevezetett korlátozásokkal fékezték meg a járványt. A két ország között ezért most már utazni is lehet, igaz, az első utazós napon egyből találtak is egy fertőzött reptéri dolgozót.



Mindent összevetve globálisan amúgy minden eddiginél rosszabb a helyzet, hétfőn csúcsot döntött az egy hét alatt diagnosztizált fertőzöttek száma.



Az EU, amely már korábban is adott át oltásokat olyan országoknak, amelyek kimaradtak az első nagy beszerzési rohamból, májustól az EU határvidékén levő nyugat-balkáni országoknak is küld 651 ezer adagot a Pfizer védőoltásából.