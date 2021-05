Lassan mindent kiszerveznek

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Ma 20 fok sem lesz.

TELJES KISZERVEZÉS

2021 május 12-e a NER történek egyik legfontosabb napja volt. A járvány leple alatt beindult folyamat, amit a legegyszerűbben az állam kiszervezéseként lehet leírni, minden korábbinál magasabb fokozatba kapcsolt.

A Fidesz friss lakástörvény-módosítása után egy bérlő az önkormányzattól akár a piaci ár 10,5 százalékért is megveheti a lakását. Ennek a törvénynek alapvetően két következménye lehet.

Egyrészt a NER azon csókosai, akik eddig például a budai várban béreltek lakást rendkívül kedvező áron, most meg is vehetik azt, hasonlóan kedvező feltételekkel.

Másrészt sokan lesznek, akik megveszik az önkormányzati lakásukat, hogy aztán rájöjjenek, ez nem olyan jó üzlet, és nyomott áron továbbadják. Az is elképzelhető, hogy szegényebb lakóknak eleve a lakásmaffia fogja megvenni az ingatlant, hogy aztán az őhozzájuk kerüljön. Könnyű belátni, hogy így az eleve rossz budapesti bérlakáshelyzet még tovább romolhat, és sokan egyszerűen kiszorulhatnak az ingatlanpiacról, ami magyarul azt jelenti, hogy nem lesz normális fedél a fejük felett.

Teljesen átalakítják a paksi bővítés felügyeletét is. Ahelyett, hogy új főigazgatót neveztek volna ki az Országos Atomenergia Hivatal élére, teljesen kiszervezik a hatóságot. Az elnökről Orbán dönt majd, aztán nem váltható le. Ráadásul a hivatalnak a bevételeiből kell majd működnie, ami arra kényszerítheti, hogy felpörgesse az engedélyezést.

A Fidesz a pártalapítvány-bizniszt is beindítaná. A pártok közpénzből működő alapítványai eddig alig üzletelhettek saját zsebre. Ezen változtatna most a kormány, amivel újabb lépést tennének a közpénz magánvagyonná alakításához.

JÓ HÍR, ROSSZ HÍR

Ferenc pápa a hajléktalanok beoltása melletti kampányeseményen 2021 áprilisában Fotó: HANDOUT/AFP

Amióta egyértelműen javul a járványhelyzet Magyarországon, nehéz eldönteni, hogy milyen híreknek adjunk nagyobb hangsúlyt, mit rakjunk a 444 címlapjának tetejére.

Melyik a fontosabb hír?

VAKCINAHÍRADÓ

Fotó: OLIVER BUNIC/AFP

A hazai vakcinabőség legbiztosabb jele: már ajándékozzuk. Most Észak-Macedónia kapott 6000 adagot abból az AstraZenecából, ami a trombózisos hírek hatására az egyik legnépszerűtlenebb oltóanyag lett nem csak Magyarországon, de egész Európában.

Pedig szemben a Szptunyikkal és a Sinopharmmal, az AstraZenecát legalább biztosan mindenhol el fogjak fogadni Európában a védettségi igazolványon. Szerdán a németek jelentették be, hogy ők egyelőre csak az EU-s engedéllyel rendelkező oltásokat fogják elismerni, akinek nem ilyen van, mehet karanténba.

A horvátok is ráébredtek, hogy a magyar védettségi igazolványok birtoklói nem feltétlenül vannak védve a koronavírus ellen. Ezért Horvátországba nem elég a plasztikkártyát vinni, hanem azt a kis papírfecnit is be kell mutatni magyar állampolgárként, amin rögzítették a második oltás időpontját.

KRUMPLI UTÁN STARTUP

Fotó: Botár Gergely/Miniszterelnöki Sajtóiroda/MTI/MTVA

Mostantól nem marad kiaknázatlanul a két türk nemzet közötti innovatív potenciál, miután a magyar kormány szerda esti döntésével útjára indította a Magyar–Üzbég Startup Programot. A program célja, hogy támogassák a magyar és üzbég innovatív vállalkozások együttműködését, ezáltal a magyar vállalkozások fejlődését, piacaik visszaszerzését és új piacokon történő térnyerését.

Nem ez az első kézzelfogható eredménye a magyar-üzbég együttműködésnek: márciusban az Üzbég-Magyar Burgonyakutató Központot is megalapították Taskentben.

MINDEN A FUDANNAK

Kedd éjszaka két törvénytervezetet nyújtott be Semjén Zsolt. Az egyik szerint a kormány a Fudan Egyetem alapítványának adná a Nagyvásártelep területét, ahová korábban a Budapest Diákváros projektet tervezte. A másik szerint Budapest Diákváros néven is indul kiemelt állami beruházás, de kisebb területen, mint korában tervezték.

Ezzel olyan városfejlesztési projekt alól húzza ki a szőnyeget a kormány, amit kormánypárti budapesti politikusok mellett az ellenzéki vezetésű 9. kerület és a Fővárosi Önkormányzat, valamint az építész és városfejlesztési szakma is támogatott.

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármestere szerint ezzel a kormány kitépte a Budapest Diákváros beruházás szívét. Karácsony Gergely pedig azt írta, hogy a kormány 15 ezer magyar diák lakhatását áldozza fel a kínai állampárt kedvéért, és a Főváros akár Brüsszelig is elmegy, hogy a tervet megakadályozza.

KVÁZI-INTIFÁDA

Gáza lángokban, egy csütörtök hajnali izraeli bombázás nyomán. Fotó: MUSTAFA HASSONA/Anadolu Agency via AFP

Az ENSZ szerint már kezd igazi háborúra hasonlítani az izraeli konfliktus. A rakétázás és a bombázások csütörtökre virradó éjjel is folytatódtak, a halálos áldozatok között mindkét oldalon vannak gyerekek is. Izraelben milliók töltötték az éjszakát óvóhelyeken, bár a palesztin Hamász rakétáinak nagy része nem ért célpontot, mert az izraeli légvédelmi rendszer (Vaskupola) még becsapódás előtt, a levegőben kilövi azokat. Összesen már több mint 1500 rakétát lőttek ki Gázából Izraelre hétfő óta.

Az izraeli légierő szerdán lebombázta Gáza harmadik legmagasabb épületét, amelyben a Hamász tévécsatornája működött, illetve megölték a szervezet több magas rangú parancsnokát is. Netanjahu szerint ez még csak a kezdet.

Több lincselés is történt izraeli városokban. Volt, hogy arabok vertek meg zsidó járókelőt, de olyan is történt, hogy zsidók rángattak ki az autójából, és vertek meg egy arabot. Egy helyi tévécsatorna élőben közvetítette, ahogy Tel Aviv külvárosában 15 percen át kínozta a tömeg a sofőrt.

KÉSŐBB, DE SŰRŰBBEN

Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

Benyújtották a parlamentnek az új paksi blokkokra felvett orosz állami hitel módosításáról szóló törvényjavaslatot. A kormány most sem tudott sok könnyítést elérni az oroszoknál, annak ellenére sem, hogy 2016 novemberétől 2020 júliusáig miattuk nem haladt a beruházás.

Az új megállapodás alapján nem 2026-ban, hanem csak 2031 március 15-én kell mindenképpen elkezdeni a törlesztést. Azonban hiába járultak hozzá az oroszok ahhoz, hogy később kezdődjön a törlesztés, a futamidő 21 évről 16 évre csökkent. A szerződés módosításával nem csökkentek a kamatok sem, holott 2014-hez képest jelentősen olcsóbbá váltak a hitelek a világban, és sokat javult Magyarország iránt a bizalom is.

Összességében így a 2030-as és 40-es évek magyar költségvetéseit sokkal jobban megterheli majd a törlesztés, mint várható volt,

Az új hitelszerződés sem véd az építkezés esetleges csúszásától, megint van egy határidő, amitől kezdve akkor is törleszteni kell, ha még nincsenek készen az új blokkok. Pedig most már látszik, hogy 2023-ra biztosan nem lesz készen egyetlen új atomerőművi blokk sem, de még ahhoz is elképesztően feszes munka kellene, hogy 2026-ra bármit át lehessen adni.

DIGITÁLIS TÚSZEJTÉS

Üres atlantai benzinkút Fotó: MEGAN VARNER/Getty Images via AFP

Kedden Észak-Karolina benzinkútjainak 5 százalékából kifogyott az üzemanyag, Virginiában pedig ez az arány 7 százalék. Ebben a két államban és Floridában már vészhelyzetet is hirdettek. Amerika északkeleti részén máshol is rendkívül megugrott a kereslet, aminek köszönhetően a benzin ára 2014 óta a legmagasabbra szökött.

Hiába mondják az illetékesek, hogy nincs szükség pánikvásárlásra, az amerikai autósok ugyanúgy nem hallgatnak rájuk, mint a járvány 2020-as kezdetekor azok a vásárlók, akik mázsaszámra vitték haza a vécépapírt. Akárcsak egy éve, most is egy vírus a felelős: a Colonial Pipeline-t olajvezetékei lezárására kényszerítő zsarolóvírus.

A zsarolóvírusok az utóbbi néhány évben lettek a kiberbűnözők kedvelt fegyverei, miután rájöttek, hogy így nagyon könnyen lehet pénzhez jutni. Meghackelik és lezárják egy cég számítógépes hálózatát, és csak akkor oldják fel azt, ha a tulajdonos fizet nekik. A bűnözők dolgát nagyban megkönnyítette a járvány is, mivel sok otthonról dolgozó munkavállaló gyenge jelszavakat használ.