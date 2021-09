Négy hét alatt megnégyszereződött az új fertőzöttek száma.

Egy hét alatt megháromszorozódott a gépi lélegeztetésre szorulóké.

A kórházban ápolt fertőzöttek száma is duplázódott, és emelkedik a halálos áldozatoké.

Bár a kormány valamiért teljesen elengedte ezt, az oltatlanokra tekintettel érdemes volna újra maszkot húzni.

A legfrissebb adatokból már nyilvánvaló: Magyarországot is elérte a járvány negyedik hulláma. Egy hét alatt megduplázódott a kórházi ápolásra, megháromszorozódott a gépi lélegeztetésre szorulók száma, és péntek-vasárnap több mint kétszer annyian haltak meg, mint a múlt héten összesen. A fertőzésszámok is meredeken emelkednek.

Szuperterjesztő ősz

A helyzeten az augusztus 20-i tömegrendezvények se javítottak, és aligha fog javítani rajta, hogy éppen akkor tartanak gigarendezvényeket, vébéselejtezőket és vallási kongresszust Budapesten, amikor a kéthetes incidencia értéke már elérte azt a határt, ahol a járvány korábbi hullámaiban Németországban már korlátozó intézkedéseket vezettek be. Ezekre amúgy még az oltási program mellett is szükség lehet, mivel hárommillió honfitársunk továbbra is oltatlan, őket különösen fenyegeti a járvány újabb hulláma. Az oltott többségnek rájuk tekintettel kéne maszkot viselnie, mert bár az oltás a súlyos megbetegedéssel szemben hatékonyan véd, minden adat arra utal, hogy magát a vírust még az oltottak is terjeszteni tudják, anélkül, hogy magukon tapasztalnák a fertőzés tüneteit.

Gyurcsány Ferenc is elkapta, sőt, még enyhe tünetei is lettek, pedig ő megkapta a védőoltás mindkét dózisát.



Elengedték

Ehhez képest a kormány nemhogy maszkviselésről nem beszél, de még a színházakat is helyretette azután, hogy azok egy minisztériumi tájékoztatást úgy értelmeztek, hogy az előadásaik csak védettségi igazolvánnyal látogathatók.



Az, hogy ez a hullám kicsit másmilyen lesz, már most látszik a számokon. A fertőzésszámok például jobbnak tűnnek, mint tavaly ilyenkor, amiben egészen biztosan szerepet játszanak a védőoltások – még ha csak annyiban is, hogy sokkal többen vészelik át teljesen tünetmentesen a fertőzést, vagyis nem is teszteltetik magukat. A kórházi adatok nemcsak ehhez képest, hanem általában is rosszabbak, mint tavaly ilyenkor. Ennek pedig az lehet az oka, hogy az éppen domináns variáns, a delta nem csupán sokkal fertőzőbb a korábbiaknál, hanem minden jel szerint a korábbi változatokhoz képest súlyosabban betegíti meg a fiatalabbakat is.



A járványt kísérő járvány

Az egészségügy tehát egy darabig még nem szabadul a járvány jelentette terhek alól. Ennek megvan az ára, a járvány frontvonalában küzdők esetén a háborús hasonlatok annyiban biztos nem túlzók, hogy pszichésen hasonló terhelés éri őket, ami PTSD formájában jelentkezik is náluk.