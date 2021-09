Szigorú szabályok mellett, de lesz síszezon Ausztriában

Obertauern Covid idején Fotó: BARBARA GINDL/AFP

Elisabeth Köstinger osztrák turizmusért felelős miniszter és Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter hétfőn közösen tartottak sajtótájékoztatót Bécsben, és bejelentették, hogy szigorú szabályok mellett ugyan, de lesz síszezon idén Ausztriában.

Köstinger arról beszélt, hogy az osztrák síparadicsomok idén biztos nem kerülnek zárlat alá, és annak érdekében, hogy mindenki biztonságban élvezhesse a szezont, szigorú járványügyi szabályozást vezetnek be.

A rendelkezés illeszkedik a kormány háromlépcsős intézkedési tervéhez, aminek értelmében a kórházak intenzív ágyainak telítettsége határozza meg a járványügyi intézkedéseket.

Az intenzív ágykapacitás elérte a 10 százalékos telítettséget, azaz jelenleg az első fokozat van érvényben. Ez azt jelenti, hogy szeptember 15-étől az alapvető szükségleti cikkeket árusító üzletekben, gyógyszertárakban, továbbá a tömegközlekedésben kötelező az FFP2-es maszk viselése, és ugyanez vonatkozik a sífelvonók zárt gondoláira is. Az elfogadott antigén gyorstesztek érvényességi ideje 48 óráról 24 órára csökkent.

A második fokozat 15 százalékos telítettségnél lép életbe - ettől fogva az éjszakai szórakozóhelyeket és az 500 főnél nagyobb létszámú rendezvényeket csak a beoltottak és a gyógyultak látogathatják. A szabályozás vonatkozik a hüttékben tartott sípartikra is.

Amennyiben az ágykapacitás telítettsége eléri a 20 százalékot, az éttermek napközbeni látogatásához vagy védettségi igazolás vagy PCR-teszt lesz szükséges.



A sílifteknél nem lesznek kapacitáskorlátozások és kötelező távolságtartás, viszont a jegyvásárlásnál elkérik majd a védettségi igazolásokat. A karácsonyi vásárokra ugyanezek a szabályok vonatkoznak majd. A védettségi igazolásokat és a negatív teszteredményeket a rendőrök és az egészségügyi hatóságok munkatársai ellenőrzik majd.

Az egészségügyi miniszter szerint ha ennél is rosszabbak lesznek a járványadatok, akkor is arra törekednek majd, hogy a védettségi igazolással rendelkezők továbbra is látogathassák majd az éttermeket és a rendezvényeket.

Ausztriában 5 662 823 ember kapta meg a Covid-vakcina első adagját, mindkettőt pedig 5 348 140-en. A kórházban ápoltak száma jelenleg 839, az intenzív kezelésre szorulók 219-en vannak. A Covid-19 szövődményeibe az elmúlt napon egy ember halt bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 10 896-ra emelkedett. (MTI)