A Transparency International feljelentést tett a határon túliaknak szánt pénzből vett 240 milliós villalakás miatt

A Transparency International (TI) Magyarország szerint többféle törvénysértés gyanúját is felvetheti a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány (MTHA) működése, ami a 24.hu szerint külhoni magyaroknak szánt adományból vásárolt egy budai villalakást.

A szervezet emiatt feljelentést tett a Budapesti Rendőr-főkapitányságon csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt, ezt Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója mondta a 24.hu-nak.

A TI Magyarország jogi igazgatója szerint az MTHA ügyében feltételezhetően sokkal súlyosabb jogsértések valósultak meg a támogatási összegek céltól eltérő és ezért szabálytalan felhasználásánál. Hozzátette viszont, hogy ez sem elhanyagolható törvénytelenség, mert önmagában is csalás gyanúját keltheti. Ligeti Miklós szerint csalás akkor állapítható meg, ha a megtévesztés és a károkozás egyszerre valósul meg. Vagyis ha az alapítvány a támogatóinak valótlanul állította, hogy a pénzből határon túli magyar tehetségeknek ad ösztöndíjakat, miközben valójában a saját embereinek vásárolt luxuslakást és luxusautót.

Kövér László, jobbján kabinetfőnökével, Veress Lászlóval Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

A Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány, aminek se honlapja, se emailcíme nincs, 320 millió forint támogatást kapott arra, hogy határon túli magyarokat támogasson. Ebből a támogatásból 240 millió arra ment el, hogy az alapítvány vett egy ötszobás, 164 négyzetméteres lakást egy II. kerületi villában. A szervezet egyetlen nemzetközi forrásból kapott adományt, ami a tajvani Frank Liu közbenjárására érkezett az alapítványhoz.

A TI jogi igazgatója a 24.hu-nak azt mondta, szerinte könnyen elképzelhető, hogy valakik visszaéltek a civil szervezeti forma által nyújtott lehetőségekkel, és tisztázatlan eredetű pénzeket akartak tisztára mosni. Arról is beszélt, hogy az már most biztosnak látszik, hogy az alapítvány megsértette a számvitel rendjét: „A civil szervezeteknek a jogszabályok értelmében évente be kell számolniuk az eredményeikről és a gazdálkodásukról, és ennek során kötelesek a számvitel alapvető követelményeit tiszteletben tartani. A valós adatok közreadása az egyik ilyen követelmény, márpedig az állítólagos adományozó, vagyis a Probillion Limited nevű cég mindenféle azonosító adat nélkül történő feltüntetése aligha felel meg ennek a követelménynek.”