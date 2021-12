Laár András meggondolta magát, új terve szerint Galla Miklósnak csak minden 5. hónapban lenne Karinthy-gyűrűje

Újabb „tréfás” fejezet van kibontakozóban az idei Karinthy-gyűrű-gate vonatkozásában. Mint megírtuk, az elismerést a korábbi jelölt, Galla Miklós „helyett” Laár András kapta, aki utóbb felajánlotta, hogy a tárgyat havi váltásban birtokolhatnák egykori társulati társával. Galla azonban „tréfás” válaszában azt írta, „nagyvonalú felajánlásodat köszönettel elfogadom. (...) Egy kis igazítást azonban kérek: a gyűrűt végleg add nekem. (...) Andriskám, mi tehetségesek vagyunk! Mi, mind a ketten! Te meg én! Boruljunk egymás nyakába, és szépen add ide a Karinthy-gyűrűmet!”

Erre aztán „tréfásan” reagált pénteken Laár András, mondván, elképesztette Galla reakciójának "csökönyös végkifejlete". Majd levezette a következőket:

„Ezt a díjat vélhetőleg azért kaptam, amit a L'art pour l'art Társulat keretein belül műveltem, mert minden vicces figurám a Társulat égisze alatt született, és jutott el oda, ahol most tart. És ugyanez elmondható a Te humor pályádról is. Ebben a díjazásban tehát eszmeileg benne foglaltatik a Társulat egésze. Ebből következően úgy gondolom, hogy kibővíteném a Gyűrű hatókörét a Társulat többi tagjára is!

Elsősorban említeném Dolák-Saly Róbertet, aki a Boborján!!! De emellett Naftalin Ernő és Leopold »Filmvetítő« Porondmester is. Mire ment volna Besenyő Pista Bácsi, Boborján nélkül? Tehát Robinak eszmeileg ugyanúgy járna ez a díj, mint minekünk.

Továbbmegyek: Szászi Móni! Ő találta ki, hogy a meglévő figurákból csináljuk meg a Besenyő Családot!!! Amely végül is az igazi sikert hozta el a Társulat számára. Mire mentünk volna Te és én a Besenyő Család nélkül? Aztán Pethő Zsolt, aki átvette Margit szerepét a távozásod után, és egy egészen más, de mégis ugyanolyan érvényes, ugyanolyan sikeres karaktert formált belőle. És a Társulat egykori és mostani férfitagjai közül egyedül Ő tud táncolni....ja és a koreográfus is Ő!!! Ha igazságosak akarunk lenni, márpedig én szeretnék, akkor Zsolt is méltó lenne a díjra.

Ezért az idáig csak kettőnkre kiterjesztett »Vándor Karinthy Gyűrű« programot kiterjeszteném Dolák-Saly Róbertre, Szászi Mónira, és Pethő Zsoltra is. Ez úgy nézne ki, hogy január 1-én megkapnád tőlem a Gyűrűt, de február 1-én nem nekem adnád vissza, hanem a Robinak, aki tovább adná a Móninak március 1-én, aki áprilisban Zsolthoz továbbítaná. A Gyűrű (Drágaszág) így június elején kerülne vissza Hozzád, és akkor megint egy hónapig a Tiéd lehetne. Ebből kitűnik, hogy nem tartom jogosnak azt az igényedet, hogy kizárólag magadnak követeld a Gyűrűt.”

Az ezután következő további „tréfás fordulatokról bizonyára szintén beszámolunk majd. Vagy ha megunjuk addigra az egészet, akkor ellenkezőleg.