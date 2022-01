Az orosz csapatok kedden már útnak is indultak, februárban megint Fehéroroszországra figyel majd a világ

Alekszandr Lukasenko hétfőn jelentette be: nagyszabású fehérorosz-orosz hadgyakorlatot tartanak februárban, mégpedig az ország nyugati és déli, azaz lengyel és ukrán határai mentén. A belarusz elnök szokása szerint dinamikus kommentárokkal fűszerezte mondandóját, elmesélte, hogy Lengyelország és Ukrajna is csapatösszevonást hajtott végre a határok közelében, bármikor lehet súlyos provokációkra számítani a részükről, ezért is indokolt, hogy a szövetségesek erőt mutassanak. Lukasenko felidézte, orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal még december végén állapodtak meg a közös hadgyakorlatról, ennek jött el az ideje most. Akkor egyébként még tavaszról volt szó.

Eltökéltség 2022

Kedden megszólalt az ügyben a fehérorosz és az orosz védelmi minisztérium, sőt, kiderült, hogy az orosz csapatokat útnak is indították, az ezt bizonyító hivatalos és civil videók platformoktól függetlenül elárasztották az orosz nyelvű internetet, a felvételeken haditechnikával telepakolt hosszú tehervonatok haladnak inkább és kevésbé havas tájakon, feltételezhetően mind nyugati irányba.

Ismertették a hadgyakorlat nevét és tervezett idejét is. A név Szojuznaja Resimoszty, azaz Szövetségi Eltökéltség – 2022, és várhatóan február 10–20. között zajlik majd.

„Az orosz és a fehérorosz hadsereg olyan helyzetet fog gyakorolni februárban, amelyben a két ország teljes katonai potenciálját mozgósítani kell a Szövetségi Állam biztonságának szavatolására” – erről Alekszandr Fomin, az orosz védelmi miniszter helyettese beszélt a Moszkvába akkreditált külföldi katonai attaséknak, akik között 16 NATO-ország képviselője is ott volt.

„Előfordulhat olyan helyzet, amikor egy regionális csoportosulás erői és eszközei nem lesznek elegendőek a Szövetségi Állam biztonságának szavatolásához, és készen kell állnunk a megerősítésére. A fehérorosz féllel egyetértésre jutottunk abban, hogy a közös védelemhez az állami katonai szervezet egész potenciálját mozgósítani kell” – mondta Fomin, akit az MTI is idézett.

A műveleteket jórészt Domanovo, Gozsa, Leszno, Breszt és Oszipovicsi gyakorlóterén fogják megtartani, és igénybe veszik Baranovicsi, Lunyinec, Lida és Macsuliscsi repülőterét.

Az oroszok arról tájékoztatták az attasékat, hogy a hadgyakorlaton a résztvevők és a fő fegyverrendszerek száma nem fogja meghaladni a 2011-es bécsi dokumentumban meghatározott értesítésköteles paramétereket. Oroszországból két Sz-400-as légvédelmi rakétarendszer-egységet, tizenkét Szu-35-ös vadászrepülőgépet, valamint egy Pancir-Sz légvédelmi és tüzérségi egységet vezényelnek át a szomszédos országba.

Rendkívüli veszélyek

Fomin közlései természetesen nem nyugtatták meg sem a NATO-t, sem az Egyesült Államokat. Jen Psaki kormányszóvivő megismételte, hogy rendkívüli veszélyekkel jár az ukrán válság, a lapok pedig szakértőkre hivatkozva arról írtak, elképzelhető, hogy Oroszország ezek után elsősorban Belarusz felől indíthat támadást Kijev ellen.

Kazahsztánba készülő katonák az orosz védelmi minisztérium által közreadott fotón Fotó: Sputnik via AFP

Az amerikai külügyminisztérium magas rangú tisztségviselője külön is aggodalmát fejezte ki az „állítólagos hadgyakorlat” miatt. Ő is azt mondta, hogy ezeket az alakulatokat a szomszédos Ukrajna ellen is bevethetik, hangsúlyozva, hogy a manőver igenis lehetőséget teremthet egy ilyen támadáshoz.

A tisztségviselő a fehérorosz alkotmány tervezett módosítása miatt is aggódott. Szerinte az alaptörvény módosítása a minszki vezetés azon tervéről tanúskodhat, hogy engedélyezni kívánja Oroszország hagyományos és nukleáris erőinek telepítését a területén.

Gyakorlat vagy háború

Ezen a ponton orosz és fehérorosz független szakértői értékelések szerint is elérkezhettünk a fejlemények lényegéhez. A Szövetségi Eltökéltség – 2022 okai és céljai kapcsán felmerülő számos verzió között az is ott van, hogy Oroszország a hadgyakorlat leple alatt próbálja meg bekeríteni Ukrajnát, meg az is, hogy csupán tovább növeli a feszültséget, amelyet a NATO-val és az USA-val szembeni geopolitikai követeléseinek nyomatékosítása érdekében gyakorol (ezekről ebben a cikkünkben írtunk részletesen, a vonatkozó múlt heti tárgyalássorozat eredményeit, azaz eredménytelenségét pedig itt elemeztük).

Vlagyimir Putyin és Alekszandr Lukasenko AFP PHOTO/MAXIM MALINOVSKY

Ha azokra a megszellőztetett – vagy szándékosan nyilvánosságra hozott – amerikai hírszerzési adatokra hagyatkozunk, amelyek szerint Oroszország január-február hónapban okvetlenül invázióra készül, akkor a hadgyakorlat nem több, mint ennek a forgatókönyvnek egy újabb eleme és bizonyítéka.

Árnyalhatja azonban a képet a fehéroroszországi alkotmányozás tematikája. A legutóbbi belarusz választások óta már másfél év eltelt, a nyílt tiltakozó akciók elcsitultak, ám érdemi konszolidációról nincs szó, erre a Lukasenko-rezsim és személyesen az elnök – akinek legitimitását továbbra sem ismeri el nemcsak a nyugati világ, hanem a fehérorosz polgárok nagyobbik része sem – már egyáltalán nem képes.

Az, hogy Lukasenko 2021-ben alkotmányozási folyamatot indított el, amelynek nyilvánvaló célja a hatalom átadása a rendszer fenntartásával egyidejűleg, két dolgot is mutat áttételesen. Az egyik: az oroszok számára is egyértelmű, hogy az elnök 28 év elteltével már képtelen megvédeni a status quót. A másik: abban még bízik Lukasenko, hogy sikerülhet megvédenie önmagát és a „vívmányait”.

Össznépi népi gyűlés jogkörökkel

A tervezett alkotmánymódosítás lényege szerint a jövőben kiemelt szerepet kapna a fehérorosz politikai struktúrában az Összfehéroroszországi Népi Gyűlés (eredeti nyelvű rövidítés: VNSZ), amely eddig is létezett ugyan, de érdemi teendőkkel és jogkörökkel nem ruházták fel. Az alkotmány módosítása ezt megtenné, az erről szóló népszavazás sikere esetén a VNSZ és annak vezetője teljhatalmat kapna.

A felfegyverkezett Lukasenko 2020. augusztus 23-án Minszkben Fotó: -/AFP

A Gyűlés 1200 főből állna, 5 éves ciklusokban működne, évente legalább egyszer gyűlne. Hogy kikből állna, és a küldötteket miként választanák meg, vonatkozó törvénytervezet híján még nem világos, egy azonban biztos: az ország volt és aktuális elnökei a tagjaivá válnának. Fehéroroszországnak volt elnöke egyelőre nincs, így egyelőre egy VNSZ-tag neve ismert biztosan.

A Gyűlésnek a tervezet szerint egyebek közt módjában áll alkotmánymódosítást és népszavazást kezdeményezni, tárgyalhat és dönthet az országban lezajló választások jogszerűségéről, rendkívüli állapotot vezethet be – akár a regnáló elnök egyetértése nélkül –, törvényeket nyújthat be, de ami a legfontosabb: dönthet a köztársaság első emberének leváltásáról is.

Mindenki egyértelműnek gondolja, hogy a módosítást Alekszandr Lukasenkóra szabták – a VNSZ vezetője sem lehetne más –, aki persze azt mondja, úgy kellett ez neki, mint púp a hátára, de hát mit csináljon, ha demokratizálódásra vágyik a népe. Vagy életbe lép ez a módosítás, vagy marad a régi alkotmány, mondta kedden, ám az ezzel kapcsolatos népszavazás pontos dátumát nem nevezte meg. A szakértők ugyanakkor úgy vélik, a reális dátum február 27. lehet.

A kazah példa és a nukleáris kilátások

Lukasenko és Putyin számára ebből a szempontból a legjobbkor jöttek a kazahsztáni tüntetésekből kinőtt zavargások, amelyek egyebek mellett bizonyították, hogy a felülről írt hatalomátadási forgatókönyveket nem könnyű végigvinni. Az eddig védettnek számító Nurszultan Nazarbajev és klánja belebukott a fejleményekbe, a rendszer is megreccsent, azt csak gyors orosz segítséggel sikerült egyben tartani.

Rövid hatótávolságú 9K720 Iszkander rakéta egy oroszországi hadgyakorlaton 2020. december 17-én Fotó: KONSTANTIN MOROZOV/Sputnik via AFP

Artyom Srajbman és Pavel Szljunkin független fehérorosz elemzők szerint – akik a 2020-as események után nem maradhattak hazájukban – a Szövetségi Eltökéltség 2022-vel és ezen keresztül az orosz csapatok bevonásával a cél a viszonylagos stabilitás megvédése a népszavazás közeledtével. „Az orosz jelenlét garancia lehet arra, hogy a fehérorosz ellenzék és támogatói ne kezdeményezzenek megmozdulásokat a referendumhoz kapcsolódóan – mondta Szljunkin a Kommerszantnak. – Ez demotiváló lehet számukra, és egyben megnyugtathatja Lukasenkót is.” Hozzátette: „Az ellenzék a 2020-as tüntetések leverése után elcsendesedett ugyan, de nem tűnt el. A hitelesnek tekinthető felmérések szerint Lukasenko reális támogatottsága nem haladja meg a 30 százalékot. Emellett a Nyugattal szembeni konfliktusai és a szankciós nyomás körülményei között is fontos számára, hogy ismételten megmutassa: Vlagyimir Putyin mögötte áll.”

Nem kérdés: tényleg stabilabb helyzetet eredményezhet, ha a „KBSZSZ”-t nem kapkodva kell behívni, hanem már eleve ott van, és heteken át arra figyel a világ, hogy vajon mit csinál.

Az oroszok szempontjából amúgy tényleg van a fehérorosz alkotmánymódosításnak még egy roppant fontos eleme, amely fentebb, a fehér házi tisztségviselő aggódásával összefüggésben már szóba került, és amelyről bizonyára sokat fognak beszélni az elkövetkezendő hónapokban. A korrekció a névleges semlegességgel szakítva valóban lehetővé teheti külföldi csapatok – és nem utolsósorban nukleáris fegyverek – állandó jellegű állomásoztatását Fehéroroszország területén.