Márki-Zay büszke arra, hogy a Fidesz csak a félremagyarázott vagy téves kijelentéseivel tudja támadni

Márki-Zay Péter interjút adott az ATV-nek, ahol először arról beszélt, hogy Róna Péter a legalkalmasabb elnökjelölt, erről konszenzus van, majd arról kérdezték, miért kényszerül minden héten vagy talán mindennap magyarázkodásra.

Márki-Zay azt mondta, elnézést kér, de egyértelmű, hogy arra utalt, Orbán Viktor mit képvisel:

„Orbán Viktor a KISZ-ben kezdte a működését, most egy teljesen nyilvánvalóan fasiszta pártállamot épít, meg a magyargyűlölő AUR-ral szövetkezik, tehát én azt látom, hogy Orbán Viktor tényleg eljutott a kommunizmustól a fasizmusig.”

Arra a kérdésre, hogy nem ezt mondta pár napja, most azt mondta, hogy ezt akarta mondani. „Ma is a magyarországi fasiszták és kommunisták kizárólag Orbán Viktor mellett vannak, én ezt látom” – mondta Márki-Zay Toroczkai Lászlót, Thürmer Gyulát és Szanyi Tibort említve Orbán szövetségeseiként.

Ezután megint megkérdezték, miért mond olyanokat, amiket folyamatosan félre lehet érteni, például, hogy biztos, hogy egy nő fejtett meg egy keresztrejtvényt a helyesírása alapján. Márki-Zay most azt mondta, azért, mert kiváló volt a helyesírása, és az a nőgyűlölő, aki egyből azt gondolja, hogy ez negatív megjegyzés. Egyébként nem is helyesírást, hanem írásképet akart mondani, hiszen egy keresztrejtvényben nehéz helyesírási hibát véteni. Azt is megkockáztatná, hogy a nők helyesírása átlagosan jobb, mint a férfiaké.

Márki-Zay szerint ezzel nem adott alkalmat a támadásra, hiszen egy pillanatig nem volt benne negatívum. Az pedig büszkeséggel tölti el, hogy a Fidesz komplett hadjáratot épít fel ilyenekre, és amíg bárki mást homoszexuális propagandával, migránsbetelepítéssel, Gyurcsánnyal vagy Sorossal vádolnak, addig őt csak a félremagyarázott vagy tévesen tett kijelentéseivel tudják támadni, miközben ők tönkretették az ország gazdaságát, egészségügyét, oktatási rendszerét, inflációt szabadítottak ránk, sok ember haláláért felelősek a járványban. Ehhez képest semmi az, hogy félremagyarázzák az egyébként pozitív megjegyzését a nőkről.

A vitával kapcsolatban nagyon optimista, mert ő, ha Fidesz-szavazó lenne még, rendkívüli módon szégyellné, hogy Orbán mindenféle hazugsággal vádolja, de nem mer vele vitázni. Szerinte Orbánék mindig kitalálnak valami szánalmas magyarázatot arra, hogy miért lopnak, miért dörgölőznek Putyinhoz, miért árulták el a nyugati szövetségeseinket és a magyar nemzetet: például azt mondták, egyötödáron kapjuk az orosz gázt, de akkor miért nem viszik le az árát a felére, hiszen megtehetnék. Azért nem áll ki vitázni Orbán, mert kiderülne, hogy hazudik – mondta.

Márki-Zay szerint nem igazak azok a közvélemény-kutatási eredmények, amik szerint a Fidesz erősödik és az ellenzék gyengül. Azt mondta, egyetlen nap alatt több mint 20 millió forint adományt kaptak, többet, mint amennyit Bige Lászlótól kaptak. Márki-Zay szerint meglesz a 20 ezer szavazatszámláló, de mindenkit arra biztat, hogy menjen aktivistának, és beszéljen emberekkel vidéken.

Márki-Zay Péter azt mondta, elégedett, hogy megvan a három roma képviselőjelölt, amit ő feltételként szabott a pártoknak. Szerinte „ez történelmi”. A közös listáról azt mondta, határidőre meglesz, a programról pedig azt mondta, hogy rosszul mondta a múlt héten azt is, mert 25-én lesz meg. Egyébként mindenféle fejlesztést és béremelést ígért, például a nyugdíjakat évente emelnék, szerinte „a legelkötelezettebb Fidesz-szavazók is őrült jól fognak járni, ha nem a Fideszre szavaznak”. Azt mondta, a fejében sincs még kép a kormányzati szereplőkről, senkivel nem hajlandó erről egyeztetni, „pozíciókat majd utána lehet osztogatni, hogyha elejtettük a medvét”.

Arról, hogy nemrég azt mondta, egy blog három meleg kormánytag botrányait készítik elő, most azt mondta, Az Ördög Ügyvédje blog ígérte ezt meg. Azt Márki-Zay is elismerte, hogy az a blog januárra ígért botrányt, és nem volt ilyesmi.