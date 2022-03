Sajtójelentések szerint orosz kézre került a zaporizzsjai erőmű

Az orosz hadsereg kezére került Európa legnagyobb atomerőműve, a zaporizzsjai Enerhodar városában, jelentette az ukrán hatóságokra hivatkozva a Reuters brit hírügynökség. Egy "helyi hatóságra" hivatkozó jelentésükben azt írják, hogy az erőmű munkatársai a helyükön maradtak, ők felügyelik a termelőegységek állapotát.

Update 8:23 A Zaporizzsja Info Telgram-csatorna tájékoztatása szerint "A zaporizzsjai atomerőművet elfoglalták. A hat erőműegység közül egy üzemel. Az egész Zaporizzsjai régióban feszült és nehéz a helyzet."



Update 9:01: Az ukrán atomenergia-felügyelet jelentése szerint is orosz csapatok szálták meg a zaporizzsjai erőművet. Mint írták, a személyzet a helyén maradt, biztosítják az erőmű biztonságsos működését. A kettes és a hármoas blokkot leválasztották az elektromos hálózatról és lekapcsolták, megkezdték a reaktorok hűtését. "Egyelőre nem tapasztaltunk változást a sugárzás szintjében. Ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy ha leáll a reaktorok hűtése, az "a csernobilinál és a fukusimainál is súlyosabb" sugárszennyezést okozhat, ahogy az is, hogy ha a tüzérségi támadás során megsérült a nukleáris fűtőanyagraktár.

Az atomerőmű Enerhodar városában van, Dmitro Orlov polgármester egyelőre még nem számolt be róla, hogy elfoglalták volna az erőművet, legutóbb másfél órája írt arról, hogy mi a helyzet a városban. "Jelenleg az utcák csendesek, és nem látni idegeneket. Azok, akik a menedékhelyen éjszakáztak, hazatérhetnek" - írta, de azért a "feszült helyzetre" tekintettel mindenkinek azt javasolta, hogy a lehető legkevesebb időt töltsék az utcákon.

Az atomerőművet az éjjel tüzérséggel is bombázták az oroszok, a létesítmény területén egy melléképületben nagy kiterjedésű tűz is keletkezett. A kétezer négyzetméteren tomboló tüzet az ukrán katasztrófavédelemnek hajnalban sikerült megfékeznie. Az orosz alakulatok eleinte nem akarták beengedni a tűzoltókat az erőmű területére.

Az illetékes ukrán hatóságok mérései szerint a környéken nem nőtt meg a radioaktív háttérsugárzás, nem szivárog az erőmű.