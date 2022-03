Zelenszkij a német képviselőknek: Nem látják a fal mögött, min megyünk keresztül

Az amerikai kongresszushoz hasonlóan a német törvényhozás alsóházának képviselői is felállva tapsolták Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, amikor csütörtök délelőtt videós beszédet mondott az ülésteremben.

Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Míg az amerikaiaknak Pearl Harbort és a szeptember 11-i terrortámadást idézte, a németek esetében az Európát kettévágó (berlini) fal metaforájához tért vissza többször. Azt mondta, Európában még mindig a fal mögé rejtőznek, és nem látják tőle, min mennek keresztül Ukrajnában. Arra kérte Scholz kancellárt, bontsa le ezt a falat.

„Legyen olyan vezetője Németországnak, amilyet megérdemel, hogy az utódai büszkék legyenek önre. Támogassa a szabadságot, támogassa Ukrajnát, állítsa meg a háborút, segítsen nekünk megállítani ezt a háborút!” Felrótta a képviselőknek, miért nem érvényes a mostani helyzetre, amit annyiszor elmondtak az elmúlt 80 évben, hogy „soha többé” nem ismétlődhet meg az, ami korábban történt. Kritizálta őket, amiért addig ragaszkodtak az orosz üzleti kapcsolataikhoz, hogy egy hidegháború közepén találtuk magunkat. Kevesellte a szankciókat is, szerinte sok cég még mindig túl szorosan kapcsolódik Oroszországhoz.

Megemlítette azt is, hogy nem hagyták Ukrajnát csatlakozni a NATO-hoz, és most az EU-csatlakozás kérdését is halogatni próbálják. (BBC, France24, Euronews)

