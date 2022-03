Lengyel miniszter-helyettes: Orbán hibát követ el

Hétfő reggel a TVN24 lengyel csatorna vendége volt Marcin Przydacz, a lengyel védelmi minisztérium második embere.

A beszélgetésben kitért az EU-ban sajátos, oroszbarát magyar kormányzati álláspontra is. "Orbán Viktor hibát követ el az Ukrajnát és Oroszországot érintő politikájával. Szerintem ez egy rövidlátó politika, valószínűleg belpolitikai ügyekből eredeztethető, és összefügg a választási kampánnyal. Mi, Lengyelországban, egy teljesen más politikát képviselünk Oroszország és Ukrajna irányában is. De hát nem kell mindenben egyetértenünk az EU-s partnereinkkel és a szövetségeseinkkel. Néha vitáink vannak Németországgal is, és ebben az esetben Magyarországgal is" - fogalmazott a Gazeta Wyborcza tudósítása szerint.

Marcin Przydacz egy 2019-es pozsonyi rendezvényen. Fotó: FATIH AKTAS/Anadolu Agency via AFP

Przydacz elsősorban az ukrajnai békefenntartásról szóló korábbi lengyel felvetésről beszélt a műsorban, amelyet más ország egyelőre nem támogatott, és Zelenszkij ukrán elnök is jelezte, hogy nem érti igazán a lengyel javaslat lényegét. Przydacz azt mondta, hogy ha most a kérdés le is került a napirendről, később még előkerülhet. A lengyel kormány úgy szeretne mindent intézni, ahogy az az ukránoknak a leginkább megfelelő - tette hozzá.