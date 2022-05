Az oroszok a Terminator bevetésére készülnek

Mariupol bevétele ellenére, vagy éppenséggel a város bevételének módja miatt továbbra sem ült el a morgolódás az orosz közösségi médiában a nagy keleti offenzíva állása miatt, írja legfrissebb napi összefoglalójában az Institute for the Study of War (ISW). Az orosz propagandasajtó heteken át készítette elő a nagy diadal hírét, emiatt a közvélemény némi csalódást érez, hogy végül nem megsemmisítették az Azovsztal acélgyárba visszaszorult ukrán védőket, hanem megállapodást kötöttek a megadásukról. Az egyezség értelmében az ukrán védőket oroszok megszállta területekre viszik, az ukrán vezetés pedig fogolycserét ajánlott a kiszabadításukra. Ez utóbbit az orosz Állami Duma néhány képviselője törvénnyel próbálná megakadályozni, a véresszájúbb orosz bloggerek pedig egyenesen a "nácik" "meggyilkolását" követelik.

Pedig az orosz propagandának nagy szüksége lenne rá, hogy diadalt mutathasson fel. Az ukrán katonai hírszerzés szerint az orosz hadügy tömegtájékoztatási csoportfőnöksége épp ezért sietve sajtótúrát szervez a megszállt területekre, de a jelek szerint a feltételes megadás híre elnyomja a sikerpropagandát az orosz nyilvánosságban.

Ez komoly veszteség az orosz vezetésnek, mert más hadi sikerekről nem nagyon tudnak beszámolni. Kedden az orosz csapatok megint hiába próbáltak kitörni az izjumi zsebből: nemhogy nem sikerült biztosítaniuk a keleti offenzívájuk egyik eredeti célját, a Szlovjanszk irányába tartó főutat, de az ukrán erők már Izjumtól északra támadják az utánpótlásukat. Erre a sikeres harkivi ukrán ellentámadás teremtett lehetőséget, amivel szemben az oroszok az orosz határ közelében ellennyomásokkal próbálkoznak, egyelőre sikertelenül.

A nagynak indult, de kicsivé alakult keleti offenzíva jelenlegi céljának az ukrán erők sekély átkarolása tűnik a legkeletibb, még ukrán kézen lévő luhanszki városnál, Sziverodonecknél. Egyelőre ez a támadás sem halad az elvárt ütemben, az orosz erők jelentéktelen mértékben haladtak csak előre, még a városba vezető utat se sikerült elvágniuk. Az oroszpárti nyilvánosság ezért most kénytelen azt ünnepelni, hogy a hírek szerint a város közelében megjelentek a BMPT "Terminator" lövészpáncélosok, amiket az orosz bloggerek "csodafegyverként" ünnepelnek. Ez a legmodernebb harcjárműnek számít azok közül, amiket a harcokban eddig bevetettek, 2011-től áll szolgálatban.

Egy BMPT "Terminator" a moszkvai Vörös téren. Fotó: EVGENY BIYATOV/Sputnik via AFP

Egy BMPT-72 "Terminator 2" rakétát indít a 2021-es katonai világjátékok Tank-biatlon versenyszámában. Fotó: MAKSIM BLINOV/Sputnik via AFP

A BMPT amúgy a T72-es vázára épített, városi harcra specializált, a hagyományos lövészpáncélosoknál sokkal erősebb páncélzatú, robbanó reaktív páncélzattal, rakétavetőkkel, két automata gépágyúval és gránátvetőkkel felfegyverzett támogató harcjármű. Az már az orosz hadiipar kapacitásait jellemzi, hogy bár 2002-ben indult meg a gyártása, csak egy-két tucatnyi áll a hadsereg rendelkezésére.

A délnyugati arcvonalon változatlanul stabil a helyzet, az ISW szerint mindkét fél a vonalai megerősítésén dolgozik, bár az orosz hadügy más forrásokból megerősítetlen állítása szerint az orosz alakulatok megakadályoztak egy "nagyszabású" ukrán ellentámadást Donyeck és Dnyipropetrovszk megyék határán.