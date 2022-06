Larry Nassar áldozatai egymilliárd dollárra perlik az FBI-t

„Ha az FBI egyszerűen csak tette volna a dolgát, Nassart már azelőtt megállították volna, hogy esélye lett volna több száz lányt, köztük engem is molesztálni” – ezt Samantha Roy, a Michigani Egyetem egykori tornásza mondta az Associated Pressnek, miután több tucat tornász beperelte az amerikai Szövetségi Nyomozóirodát.

Simone Biles, Aly Raisman, McKayla Maroney és más áldozatok most amiatt követelnek összesen egymilliárd dollár kártérítést az FBI-tól, mert nem intézkedett időben. A hatóságok először 2015-ben értesültek azokról a szexuális visszaélésekről és molesztálásokról, amelyeket Larry Nassar csapatorvos követett el.

Larry Nassar 2018 január 16-án egy michigani bíróságon Fotó: GEOFF ROBINS/AFP

Arról, hogy szexuális erőszak történt, az FBI indianapolisi kirendeltségét 2015-ben értesítette az Amerikai Tornaszövetség, miután három fiatal sportoló jelezte, hogy Larry Nassar az orvosi kezelések során molesztálta őket. Az FBI azonban gyakorlatilag nem tett semmit, és a helyi hatóságokat sem értesítette. Bár a szövetségiek 2016-ban végül nyomozást indítottak Nassar ellen, és megkezdték az áldozatok kihallgatását, továbbra sem értesítették a michigani hatóságokat. Nassart végül csak 2016 őszén tartóztatták le, miután a Michigani Egyetem rendőrsége is nyomozást indított.

Larry Nassart 2021-ben életfogytiglanra, pontosabban 175 évig terjedő börtönbüntetésre ítélték, miután 1998 és 2015 között több száz fiatal lányt és nőt, köztük az amerikai olimpiai tornászcsapat tagjait molesztálta. 2017-ben bűnösnek vallotta magát gyermekpornográfia birtoklásában, 2018 elején pedig beismerte azt is, hogy szexuálisan zaklatta pácienseit és diákjait.

Az FBI ellen most több mint 90 nő nyújtott be keresetet, azt állítják, hogy az FBI nem vizsgálta ki az ügyet, annak ellenére sem, hogy hiteles információkat kaptak a bűncselekményekről. A keresetet azután nyújtották be, hogy az Igazságügyi Minisztérium elutasította az ügynökök felelősségre vonását, és úgy döntöttek, nem emelnek vádat két FBI-ügynök ellen, akik állítólag „elszúrták” a Nassar elleni vizsgálatot, lehetővé téve ezzel azt, hogy az orvos még több mint egy éven keresztül több mint 70 lányt és fiatal nőt bántalmazzon.

Aly Raisman, Simone Biles, McKayla Maroney és Maggie Nichols 2021 őszén az amerikai szenátus igazságügyi bizottságának meghallgatásán Fotó: SAUL LOEB/AFP

Az FBI ügynökeit az Igazságügyi Minisztérium saját felügyelőszervezete vádolta meg azzal, hogy hamis nyilatkozatokat tettek Nassar ügyében.

Christopher Wray, az FBI igazgatója 2021 őszén az amerikai szenátus igazságügyi bizottságának meghallgatásán nyilvánosan is bocsánatot kért azoktól a tornászoktól, akiket szexuálisan zaklatott a tornászválogatott orvosa, Larry Nassar. Wray azt mondta, nagyon sajnálja, hogy az FBI ügynökei nem tettek eleget, hogy „megállítsák ezt a szörnyeteget”. Szerinte ami történt, az megbocsáthatatlan, az FBI vezetése pedig azon dolgozik, hogy ne is történhessen meg soha többé.

Az igazságügyi minisztérium végül azért nem emelt vádat az ügynökök ellen „súlyos kötelezettségszegés” miatt, mert szerintük nem állt rendelkezésre elég bizonyíték.

„A többi áldozatot és engem is elárult minden olyan intézmény, amelynek meg kellett volna védenie minket. Az Amerikai Olimpiai Bizottság, az Amerikai Tornaszövetség, az FBI és most az Igazságügyi minisztérium. Az igazságszolgáltatáshoz és a gyógyuláshoz vezető egyetlen út most a jogi eljárás” – mondta McKayla Maroney tornász, aki több tucatnyi társával együtt különböző összegű kártérítést követel az FBI-től, az összes követelés ügyvédjük, John C. Manly nyilatkozata szerint meghaladja az egymilliárd dollárt.

Az igazságügyi minisztérium 2021 nyarán tett közzé jelentést arról, hogy az FBI rosszul kezelte a tornászok ügyét. Közel öt évvel azután, hogy Nassart először letartóztatták gyermekpornográfia vádjával. A minisztérium főfelügyelője azzal vádolta meg az indianapolisi FBI-kirendeltség területi irodájának vezetőjét, W. Jay Abbottot és az egyik ügynököt, Michael Langemant, hogy hamis nyilatkozatokat tettek a nyomozóknak, akik a belső vizsgálatot folytatták.

Langemant két héttel azelőtt rúgták ki az FBI-tól, hogy Simone Biles, Aly Raisman, McKayla Maroney és Maggie Nichols a szenátus előtt beszéltek az ügyről, illetve arról, hogy az FBI milyen hibákat vétett. Langeman csak 17 hónap után dokumentálta az első kihallgatott áldozat, Maroney vallomását. Maroney-t 2015 szeptemberében, két hónappal azután hallgatták ki, hogy az FBI tudomást szerzett Nassar tetteiről. Maroney akkor 19 éves volt, még az anyjának sem mondta el, hogy Nassar éveken át, 13 éves korától kezdve molesztálta. Maroney szerint a Langeman által másfél évvel később, 2017-ben benyújtott jelentés több hamis állítást is tartalmazott, többek között azt, hogy Nassar análisan is belé hatolt, mondván, az majd csökkenti a hátfájását. Langeman jelentése szerint Nichols és Raisman elutasította, hogy az FBI kihallgassa őket, az áldozatok szerint azonban nem így volt.