Donald Trump tudta, hogy hívei felfegyverezték magukat, és ez kifejezetten tetszett neki

„Hallod, nem érdekel, hogy van fegyverük. Nem azért jöttek, hogy engem bántsanak” – idézte fel Donald Trump 2021. január 6-án elhangzott mondatait keddi rendkívüli meghallgatásán Cassidy Hutchinson, Mark Meadows elnöki kabinetfőnök első titkára. Beszámolójából egyértelműen kiderült, hogy Trump és környezete tisztában volt vele, mi készül január 6-án, amikor a washingtoni Capitolium épületében a képviselőház és a szenátus ceremoniális együttes ülésén készült kihirdetni a 2020-as elnökválasztás eredményét, Joe Biden győzelmét.

Cassidy Hutchinson, Mark Meadows kabinetfőnök első asszisztense esküt tesz a január 6-ai puccskísérletet vizsgáló bizottság előtt tett tanúvallomása idején Fotó: STEFANI REYNOLDS/AFP

A képviselőház választott bizottsága közel egy éven át tartó nyomozás után június elején kezdte nyilvános meghallgatásait a január 6-ai – nevezzük nevén – puccskísérlet feltárására. Alapvetően nem voltak könnyű helyzetben. Hiába volt példátlan, ami történt, azóta már másfél év eltelt, amit a publikum aranyhal-memóriájára tekintettel akár örökkévalóságnak is nevezhetünk.

A közönség figyelmének felkeltése érdekében ezért a meghallgatásokat úgy szkriptelték, mint a legjobb sorozatokat. Egy ülés eleve nem tart tovább két óránál, és a tanúvallomásokat rengeteg videós bejátszással szakítják meg. A történet két idősíkon mozog, sok párhuzamos vágással, általában amerikai főműsoridőben. Most kedden még ebben is továbbléptek:

Hutchinson meghallgatását soron kívül ütemezték be, a szabadságukról visszahívva a bizottság tagjait.

Ezzel előre gerjesztették is az érdeklődést, de erre jó okuk volt. Hutchinson vallomása valóban bombasztikus lett. De az is, ahogy felépítették a show-t. Az egész Hutchinson bemutatásával kezdődött, aki mindössze 26 éves, ennek alapján azt is gondolhatnánk, hogy sok köze nem lehetett a dolgokhoz a Fehér Házban. Ezért a bizottság részletesen bemutatta, hogy az amúgy elkötelezett republikánus – korábban a párt jobbszárnyához tartozó – Steve Scalise louisianai képviselő és Ted Cruz texasi szenátor gyakornoka volt, mielőtt 2019-ben elszegődött volna a Fehér Házba. Ahol kettesével lépett előre a ranglétrán, így az események idején már Trump kabinetfőnöke, Mark Meadows legközvetlenebb munkatársa volt.

Trump tudta, hogy hívei felfegyverkezve érkeztek, de nem érdekelte. Azt mondta, nem azért jöttek, hogy őt bántsák Fotó: TASOS KATOPODIS/Getty Images via AFP

A bizottság ülésén fényképeken mutatták meg, hogy íróasztala mindössze ötlépésnyire volt az elnöki irodától, ahogy azt is, hogy rendszeresen részt vett és jegyzetelt a legszűkebb körben tartott tanácskozásokon. A képviselőknek és szenátoroknak ráadásul be se kellett mutatni Hutchinsont, aki a törvény-előkészítésben is aktív volt, így rengetegszer járt a Capitoliumban, szinte mindenki ismerte. A lényeg, hogy kétség se férhet ahhoz, hogy mennyire közel állt a tűzhöz. Január 6-án például ideje nagy részében Trump közvetlen környezetében tartózkodott a Fehér Ház előtti térre, az Eclipse-re tervezett gyűlésen. Fül- és szemtanúja volt a történéseknek, mi több, ő közvetített a Capitoliumot védő rendőrökkel folyamatos kapcsolatot tartó elnöki testőrség (Secret Service) vezetői és Meadows között.

Így azt, hogy Trump hívei állig fel vannak fegyverkezve, Tony Ornatótól, az elnöki kabinet és az elnöki testőrség összekötőjétől hallotta. „Valahogy úgy fogalmazott, hogy ezek a kibaszott emberek dárdákat erősítenek a zászlórúdjaikhoz” – idézte fel Ornato egyik szaftosabb megjegyzését. A Trump nagygyűlését biztosító testőrök a beengedésénél sorban kénytelenek voltak feltartóztatni az elnök rajongóit, akiknél paprikasprét, medveriasztót, bokszereket, sokkolókat, golyóálló mellényeket, katonai sisakokat, gázmaszkokat, botokat, késeket, pisztolyokat találtak. A bizottság a rendőrség rádióforgalmazásából egy olyan részletet is lejátszott, amiben egy járőr arról tájékoztatja az elnöki testőrséget, hogy egy csoport AR-15-ös félautomata gépkarabélyokkal van felfegyverkezve.

Trump hívei azért rohanták le a Capitoliumot, mert az elnök bár tudta, hogy ez hazugság, már két hónapja azzal hergelte őket, hogy Joe Biden csalással nyert a választáson Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Trump közben azon dühöngött, hogy az Eclipse elkerített részén csak lézengenek az emberek. Hívei ugyanis vonakodtak leadni a fegyvereiket a beengedéskor, inkább kint várakoztak. Eleve inkább a Capitolimhoz akartak vonulni, hogy ott követeljék Trump győzelmének kihirdetését. Trump Hutchinson szerint közben arra próbálta rávenni a testőrségét, hogy engedjék be a térre a fegyveres híveit is, akik amúgy se őt akarják bántani.

Bár tisztában volt vele, hogy hívei erőszakra készen, felfegyverezve érkeztek, beszédében mégis arra biztatta őket, hogy vonuljanak a Capitoliumhoz. „Együtt elsétálunk a Capitoliumhoz” – mondta többször is a beszédében.

Trump még beszélt a Fehér Ház előtt, amikor felfegyverkezett hívei már áttörték a rendőrségi kordont a Capitoliumnál Fotó: BRENT STIRTON/Getty Images via AFP

Ezt amúgy véresen komolyan gondolta. Noha még tartott a beszéde, amikor a testőrök szóltak Hutchinsonnak, hogy a zavargók áttörték az első kordont a Capitoliumnál. Hutchinson egyből szaladt Meadowshoz, aki egy járműben várakozott, de elmondása szerint Meadows elhessegette, így csak 20-25 perc várakozás után közölhette vele a hírt. „Inkább a reakció hiányaként tudnám jellemezni, hogy hogyan reagált” – írta le Meadows reakcióját a republikánus Liz Cheney, a bizottság alelnöke kérdésére. A lényeg, hogy mire Trump végzett a beszédével, már tudták, hogy a Capitoliumnál zavargás tört ki. Trump mégis azzal szállt be az elnöki limuzinba, hogy hajtsanak az épülethez. Amikor testőrei közölték, hogy erről szó sem lehet, Trump az első ülésen áthajolva megpróbálta kitépni a kormányt a sofőrje kezéből, majd kulcscsonton ütötte az őt ebben akadályozó testőrét.

A Capitoliumot védő rendőrök néznek farkasszemet egy trumpista zavargóval az épület egyik ajtajánál, aminek az üvegét már megrepesztették Fotó: TASOS KATOPODIS/Getty Images via AFP

Hutchinson vallomásában arról is beszélt, hogy Meadows már január 2-án azt mondta, durva dolog készül január 6-án, ami arra utal, hogy az elnök közvetlen környezetében tisztában voltak vele, hogy aznap súlyos események várhatók.

A bizottság korábbi meghallgatásain már több tanú – köztük William Bar, Trump igazságügyi minisztere, Eric Herschman, a Fehér Ház jogtanácsosa, Bill Stepien kampányfőnök és mások – eskü alatt vallotta: Trump pontosan tudta, mekkora kamu a csalásvádja. William Bar egyenesen „faszságnak” minősítette az összeesküvés-elméleteket, és többször is elmondta Trumpnak, hogy semmilyen bizonyítékát nem találták a csalásnak.

Bar aztán tiltakozásból le is mondott a posztjáról, pedig őt nem lehet azzal vádolni, hogy ne lett volna lojális híve az elnöknek. Ő volt az, aki miután kézhez vette Robert Mueller különleges ügyész jelentését Donald Trump és az oroszok összejátszásáról, egy olyan négyoldalas összesítőt adott ki róla a nyilvánosságra hozatala előtt, mintha az teljes mértékben felmentette volna az elnököt. Ez annyira torz olvasat volt, hogy Mueller, aki tartózkodott minden kommentártól, kénytelen volt jelezni ellenvetéseit. Mueller jelentése, bár az ügyész a felelősség megállapítását nem érezte feladatának, elég világosan vázolta fel, hogy Trump kereste és szívesen fogadta az oroszok segítségét 2016-os riválisa, Hillary Clinton lejáratásához. (Via Washington Post 1, 2, The New York Times)