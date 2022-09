Orbán alig használt csodafegyvert adott Rogánnak a tényfeltáró korrupcióüldözéshez

A kedd esti Magyar Közlönyben jelent meg, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) is átkerül a Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda fennhatósága alá. A hivatal eddig közvetlenül Orbán Viktor miniszterelnök irányítása alá tartozott, de 2018-ig például Lázár János kancelláriaminiszter kiterjedt portfóliójának volt a része, tehát a választások utáni kormányalakítás egyik epizódjaként a Kehi mindig új főnököt kap.

Ha csak szigorúan a jogszabályokat nézzük, akkor titokzatos és papíron nagy kormányzati befolyással rendelkező szervezetről van szó.

A kormányzati ellenőrzés az ellenőrzött szerv szervezetétől függetlenül működő, elsősorban a közpénzek felhasználását, a nemzeti vagyonnal való gazdálkodást, annak megóvását, a közfeladatok hatékony, gazdaságos és eredményes ellátását vizsgáló tárgyilagos, tényfeltáró, következtetéseket levonó és javaslatokat megfogalmazó ellenőrzési vagy tanácsadó tevékenység - olvasható a Kehi feladatairól szóló 2011-es kormányrendeletben.

Tehát elvileg az Állami Számvevőszékhez (ÁSZ) hasonlóan a közpénzek felhasználását ellenőrzik, de amíg az ÁSZ az Országgyűlés alá tartozik, addig a Kehi főleg a kormány által elrendelt belső vizsgálatokat végez. A honlapja szerint a következő feladatokat látja el:

ellenőrzi a kormánydöntések végrehajtását;

az európai uniós forrásból, illetve az állam nevében kötött nemzetközi szerződés alapján finanszírozott egyéb programból nyújtott támogatások, állami pénzalapok felhasználását;

Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek működését;

a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, a köztestületeknek, alapítványoknak és az egyesületeknek nyújtott költségvetési támogatások felhasználását;

a többségi állami tulajdonban álló és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó vállalatokat.

A Kehi tehát mindent lát, nincs titok előtte. Persze vannak kivételek, nem vizsgálhatják például a jegybankot, a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróságot, a bíróságokat és az ügyészséget. A szervezetben ennek ellenére hatáskörileg hatalmas potenciál van, de a közvélemény számára alig ismert, hogy valójában mit is csinálnak az itt dolgozó revizorok és jogászok.

„Nincs még egy olyan állami szerv, amely annyira elzárkózna a nyilvánosságtól, mint a Kehi. Jelentéseit nem hozza nyilvánosságra” - írja a szervezetről a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ). A hivatal jelentéseivel kapcsolatban számos bírósági és hatósági határozat született: a Legfelsőbb Bíróság 2008-ban úgy döntött, hogy nem kell kiadni a jelentéseket, amelyek egyes kormányhatározatok végrehajtásáról készültek. Az Alkotmánybíróság 2016-os határozata szerint azonban a Kehi perelhető az általa készített vizsgálati jelentések kiadásáért, az Adatvédelmi Hatóság pedig felszólította a hivatalt a jelentései nyilvánosságra hozatalára.

Rogán Antal és Orbán Viktor a Félix étterem előtt 2022. május 3-án Fotó: Németh Dániel/444

„Sem jobb, sem rosszabb nem lesz a Kehi önmagában attól, hogy mostantól Rogán Antal minisztériuma alá tartozik, ez legfeljebb csak a miniszter erősödését mutatja. Az nem baj, hogy a Kehi nem a rivaldafényben dolgozik, az sokkal inkább probléma, hogy a szervezet olyan, mint a szögre akasztott szablya. Alig használják, nem látszik az aktivitása, sokkal nagyobb hatást tudna elérni, hiszen a szervezet összlétszáma meghaladja a százat” - mondta lapunknak Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója.

Átláthatatlan munka

Az elmúlt évek költségvetéseit átnézve is az látszik, hogy a kormány nem igazán törte magát, hogy a Kehi számára pénzt, paripát, fegyvert adjon a közpénzek elköltésének hatékonyabb ellenőrzése érdekében. 2013-ban 931 millió forintból gazdálkodhatott, idén 1,2 milliárd forintból, jövőre pedig 1,2 milliárd forint alatt marad a költségvetési támogatásuk. Ez gyakorlatilag változatlan büdzsét jelent, ami még az inflációs hatást sem kompenzálja, ellenben az ÁSZ büdzséje 2013-ban 8 milliárd forint volt, jövőre viszont már 12,7 milliárd forintból tevékenykedhetnek.

„A Kehi-t érintő változásnak álláspontunk szerint nincs érdemi jelentősége, hacsak nem az, hogy a miniszterelnöknek a jövőben nem kell a nevét adnia bizonyos döntésekhez. Érdemes felidézni, hogy a Norvég Civil Támogatási Alap lebonyolítói és kedvezményezettjei elleni Kehi vizsgálatra Orbán Viktor adott utasítást” - mondta lapunknak Léderer Sándor, a K-Monitor igazgatója. Szerinte a szervezet működését ez a változás érdemben nem befolyásolja, ugyanis a Kehi eddig is teljesen a kormánynak alárendelten, annak utasításai és érdekei szerint működött, függetlennek soha nem volt nevezhető. Vizsgálati jelentéseit (a civilek elleni eljárás kivételével) nem tette soha közzé, munkája ezért lényegében átláthatatlan.

A norvég pénzek ügyében a TASZ két év pereskedés után érte el 2016-ban, hogy a Miniszterelnökség elárulja, ki volt annak a „soron kívüli kormányzati ellenőrzésnek” a megrendelője, ami 2014-ben zajlott a Norvég Civil Támogatási alapból támogatott civil szervezetekkel szemben. A jogvédők által végül nyilvánosságra hozott levélből kiderült, hogy személyesen Orbán Viktor rendelte meg az intézkedéseket.

A 2014 áprilisában indult nyomozás során két év alatt 62 civil szervezetet vizsgált a Kehi, négy alapítvány adószámát próbálták meg felfüggeszteni, a rendőrség 16 hónapon át nyomozott, hét szervezetet ellenőrzött az ügyészség. Az Ökotárs Alapítvány és társai elleni hadjárathoz teljes mellszélességgel csatlakozott a teljes kormányzati sajtó is. Az eljárásokban egyetlen civil szervezetet sem marasztaltak el, és legalább egy esetben a bíróság is kimondta, hogy az eljárás indokolatlan és törvénytelen volt.

Hadházy tudott volna mit kezdeni vele

Látott fantáziát a Kehi-ben Hadházy Ákos független képviselő is, aki ellenzéki győzelem esetén korrupcióellenes miniszter lett volna egy Korrupcióellenes Hivatal élén. „Valóban vizsgáltuk a Kehi-t, amelynek a jogköreit kibővítve és a létszámát jelentősen megemelve a korrupció elleni harc fontos szereplője lehetett volna úgy is, ha Polt Péter marad a főügyész” - mondta lapunknak Hadházy Ákos. A független képviselő szerint a hivatal tipikus példája annak, hogy a kormány mire használja a korrupcióellenes szerveket. „Jogkörei megvannak, jól is csinálhatnák, de nem működik. Dolgozni kellene” - fogalmazott.

Polt Péter családilag amúgy maga is kötődik a Kehi-hez, hiszen Orbán Viktor 2019-ben a főügyész feleségét, Polt-Palásthy Mariannát nevezte ki a szervezet általános elnökhelyettesének. A szervezet elnöke pedig 2010 óta Gaál Szabolcs Barna, aki korábban Pokorni Zoltán jegyzője volt a XII. kerületben. A Gyurcsány- és Bajnai-kormányok elszámoltatása jegyében komoly feladatok vártak a szervezetre, számos ügyben tettek is feljelentést (moszkvai ingatlanügy, sukorói kaszinó-koncesszió), amelynek nyomán például hűtlen kezelés kísérlete miatt letöltendő börtönbüntetésre ítélték Tátrai Miklóst, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) volt vezetőjét a sukorói telekcsere ügyében.

Az Orbán-kormány regnálása óta viszont nem tudnak ilyen nagy skalpokat felmutatni. A legnagyobb találatuk talán az volt, amikor 2015-ben kiderítették: a Hortobágyi Nemzeti Park földbérlet-pályázati szerződéseinek közel a negyedét szabálytalanul kötötték meg. Szintén 2015-ig kell visszamenni egy másik jelentősebb Kehi-ügyért: feltárták, hogy hihetetlen pazarlás folyt az erdészeti gazdaságoknál.

Uniós nyomásra viszont új korrupcióellenes hatóságot hoz létre a kormány, ami az európai uniós források felhasználását érintő jogellenességek és szabálytalanságok megelőzése, felderítése és kijavítása érdekében működne. Orbán Viktor már májusban Rogán Antalra bízta a korrupcióüldözést, hiszen hozzá kerültek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok.