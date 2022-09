2024-től jönnek a visszaváltható PET-palackok a kormány ígérete szerint

2024. január elsejétől kötelezően visszaválthatók lesznek az eldobható italcsomagolások Magyarországon, írja a Greenpeace Palkovics László miniszter a zöldszervezetnek írt válaszlevelére hivatkozva.



A miniszter a levelében azt állította, hogy dolgoznak a betétdíj bevezetésének szabályain.

A Greenpeace ugyan üdvözölte a lépést, de ennél jóval ambiciózusabb célkitűzéseket vár a kormánytól. A zöldszervezet szerint a gyártókat az újratöltés bevezetésére is rá kell kényszeríteni, hogy vissza lehessen szorítani az egyszer használatos csomagolóanyagokat. Ilyesmiről azonban nincs szó Palkovics levelében.



Magyarországon évente, legalább másfél milliárd PET-palackot hoznak forgalomba, aminek 70 százalékát soha nem hasznosítják újra. Ezek hulladékégetőkben, szemétlerakókban, rosszabb esetben folyókban, tengerekben vagy az erdeinkben végzik.



A szervezet július elsején egy 40 ezer PET-palackból készült ajándékcsomagot küldött Palkovicsnak - ennél több PET-palack fogy Magyarországon negyedóra alatt. Az ajándékkal együtt átadtak egy 55 ezer ember által aláírt petíciót is, amiben azt kérik a kormánytól, hogy tegyék kötelezővé az eldobható italcsomagolások teljeskörű újrahasznosítását, illetve kötelezzék a gyártókat és forgalmazókat a visszaváltható, újratölthető csomagolások alkalmazására. Később levélben is feltették kérdéseiket, ezekre válaszolt most részben Palkovics László, környezetvédelemért és hulladékgazdálkodásért felelős miniszter.