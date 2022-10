Borkai Zsolt megerősítette, hogy nem lett halott svéd ügyész

Az adriai szexbotrányába belebukott, egykori győri polgármester képével kezdett el terjedni egy álhír, miszerint az Északi Áramlatnál történt robbantások kivizsgálása közben gyanús méhcsípés végzett egy Erik Ollsen nevű ügyésszel. Az AFP tényellenőri kideríttették, hogy nem dolgozott ilyen nevű Borkai-hasonmás ügyész az ügyön.

A Blikk megkeresésére Borkai Zsolt megerősítette, hogy nem ő halt meg a szabotázsakció kivizsgálása közben:

„Egyszer már felakasztottam magamat, most Olsson néven haltam meg, de könyörgöm, még élek! Úgy látom, ez egy visszatérő elem az életemben, hogy olykor a halálhíremet keltik, valahol csak nevetni lehet rajta.”

A lapnak azt is elmondta, hogy az elmúlt három évben sok mindent átélt, az ilyen álhírek is kevéssé lepik meg, de érdekesnek találja, hogy bár annak idején leírták őt, mégis mindig előszedik. „Ma már kevésbé szeretik megemlíteni, mégiscsak olimpiai bajnok vagyok, ezt az eredményt senki sem veheti el tőlem, ahogy azt a tizenhárom évnyi városvezetést sem, amit a város sikerként könyvelhet el, és amire végtelenül büszke is vagyok.”

A 2019-es önkormányzati választások előtt kerültek elő azok a felvételek, amiken Borkai a győri gazdasági elit több befolyásos szereplője mellett egy szexpartin látható. A felvételek megjelenése után Borkait szinte teljesen elrejtették a nyilvánosság elől, végül kis különbséggel, de a győriek újra polgármesternek választották.