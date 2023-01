Rövidül a határkerítés, drágul a matrica, nőhetnek a helyi adók és jönnek a vármegyék

Az elmúlt két év után már végképp semmi értelme jóslatokat tenni a következő évre, ahogy ezt a ghánai rendőrség is belátta, amikor betiltotta a próféciákat. Mi sem kísérleteznénk ezzel, hiszen Magyarország sem lesz sokkal kiszámíthatóbb hely 2023-ban, de azért van pár változás, ami mindenképpen utolért bennünket január elsején.

Rövidebb lesz a határkerítés

photo_camera Kósa Lajos és Németh Szilárd Magyarország szélén Fotó: Németh Szilárd/Facebook

Mivel januártól Horvátország tagja lesz a schengeni övezetnek, megszűnik a határellenőrzés, így nemcsak a tengerhez lehet lejutni megállás nélkül, de a 2015-ben felhúzott határzár is eltűnik ezen a szakaszon. Utána a rendőrség a „mélységi ellenőrzést” tervezi erősíteni.



Megszűnik a hiteltörlesztési moratórium

A kormány nem hosszabbítja meg a hiteltörlesztési moratórium év végével lejáró hatályát, mert úgy láttták, hogy lecsökkent az igénybe vevők száma és a kamatstopot megfelelő védelemnek tartják. Ugyanakkor a törélesztőrészletek a kivezetés után sem emelkednek, a futamidő viszont meghosszabbodik. Az átmeneti fizetési moratóriumot 2020 márciusában vezették be a lakossági és vállalati ügyfeleknek, azóta folyamatosan hosszabbítgatták és egyben szűkítették a jogosultak körét (nyugdíjasok, gyermeket várók és nevelők, közfoglalkoztatottak, illetve azok, akiknek a járvány hatására csökkent a jövedelmük) vagy az árbevételük negyedét bukó cégek.

Nem kell többé a rendőr jófejségében reménykedni

A rendőröknek eddig volt mérlegelési joguk, január elsejétől már nem bírságolják azokat, akiknél nincs jogosítvány vagy a forgalmi. A rendőröknél lévő számítógépekből ugyanis néhány kattintás után kiderül, hogy körözik-e a sofőrt, vagy autót, vannak-e érvényes papírjaik, van-e az autón kötelező biztosítás. Ugyanakkor ez csak azokra vonatkozik, akiknek Magyarországon állították ki a jogosítványát, és járművük is szerepel a magyar nyilvántartásban.

Drágulnak a matricák

Jóval többet kell fizetniük azoknak, akik csak rövidebb időszakra vesznek autópálya-matricát (tíz napra vagy egy hónapra). Ők 44-72 százalékos áremelésre számíthatnak. A havi matrica az eddigi 5210 forint helyett 8900 forint lesz, a tíz napos pedig 5500 lesz 2023 elejétől (eddig 3820 forint volt). Az éves országos és megyei matricák ára csak 5 százalékkal emelkedik 2023 elején. Az országos autópálya-matrica az eddigi 47 ezer forintról 49 190 forintra nő, a megyei matricák pedig szintén öt százalékkal drágulnak, 5450-ről 5720 forintra.

Egy cseppnyi középkor

Januártól újra vármegyék lesznek a megyékből, ispánok a kormánymegbízottakból. Mindezér persze milliárdos költségekkel jár, páldául 714 darab megyehatárt jelző táblát kell lecserélni.



Még kevesebb orvos

A vármegyék egy részében háziorvosok helyett már mentősök látják el a háziorvosi ügyeletet este 10 után. A háziorvosi munkaidőn kívüli, vagyis este 10 után a hívások az Országos Mentőszolgálat központi diszpécser szolgálatára futnak be. Itt egy alapos kikérdezés után döntenek a beteg további ellátásáról. Az azonnali segítségre szorulókért mentőt küldenek, vagy ha a páciens járóképes, egy ügyeleti pontra irányítják. De például a szentesi kórházban januártól a szülészetet is be kell zárni az orvoshiány miatt. Sátoraljaújhelyen a tartós szakorvoshiány miatt januártól a kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályán, hétvégén és ünnepnapokon nem lesz szülészeti és nőgyőgyászati ellátás.

Emelkedhetnek a helyi adók

A kormány a járványhelyzetre hivatkozva korábban megtiltotta az önkormányzatoknak, hogy emeljék a helyi adókat. Ezt a tilalmat azonban januártól feloldják, ami megnyitva a lehetőséget a helyi önkormányzatok előtt új adónemek bevezetésére vagy a meglévők emelésére.

Több lesz gyerekidő

Valamivel családbarátabbak lesznek a munkaügyi szabályok is: a gyerekek 3 éves koráig 44 nap szülői szabadság jár a dolgozóknak. Januártól kötelező biztosítani a részmunkaidő lehetőségét azoknak, akiknek 4 évesnél kisebb a gyerekük. Valamint a gyerek 8 éves koráig kérhetik a munkavégzési hely, valamint a munkarend módosítását, távmunkát is igényelhetnek. 10 napra nő az apasági szabadság, amit az apa kérésére legfeljebb két részletben kell biztosítani a születés időpontjától vagy örökbefogadás véglegesítésétől számított második hónap végéig.

A rezsi marad, családtámogatásból kevesebb lesz

Viszont januártól nem változnak a rezsicsökkentett szint felett fizetendő áram- és gázárak, így nem kell többet fizetniük az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztóknak. vagyis 2023 elején a gyakorlattól eltérően nem három, hanem négy hónapra rögzítik a rezsicsökkentett szinten túli árakat, így január elsejétől egészen április végéig a mostaniakkal megegyező árakat kell alkalmazni. Valamint januártól nem módosulnak az egyetemes szolgáltatásban maradt mintegy 150 ezer mikrovállalkozás által fizetendő, kedvezményes sáv feletti versenypiaci árak sem.

A babaváró hitel, a falusi csok és az új építésű lakásokra igénybe vehető áfavisszaigénylés határideje eredetileg idén december 31-én járt volna le, de ezt is kitolták 2024 végéig. Januártól már nem csak a 25 év alatti fiatalokra, hanem a 25 és a 30 év közötti, gyermeket vállaló nőkre is kiterjed az SZJA-mentesség. Valamint elengedik a teljes diákhitel-tartozását azoknak a nőknek, akik még a tanulmányaik alatt vagy annak befejezését követő két éven belül gyermeket szülnek. Ugyanakkor a Bank360 gyűjtése szerint december 31-én megszűnik a nagycsaládosok gépkocsivásárlási támogatása és a lakásfelújítási támogatás igénylési határideje is lejár.

Szabaddá váló Pál utcai fiúk

2023-ban többek között Molnár Ferenc műveinek is lejár a szerzői jogi védelme, így szabadon felhasználható lesz a Pál utcai fiúk, Az éhes város vagy az Egy, kettő, három, a Liliom és Az üvegcipő című. Az csak az eredeti művekre vonatkozik, azok feldolgozásaira, átdolgozásaira nem, így például A Pál utcai fiúk film- vagy musicalváltozata még nem számít még közkincsnek. Szintén szabadon felhasználhatóvá válnak Kempelen Béla újságíró magyar nemességet kutató alkotásai, Szász Gyula matematikus tudományos publikációi, a francia szürrealista alkotó, Paul Éluard költeményei, az irodalmi Nobel-díjas norvég Knut Hamsun és a mexikói Mariano Azuela egyes regényei, valamint a Maja, a méhecskét is megíró német Waldemar Bonsels munkái is.

Drágul a MOL Bubi

photo_camera Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Január 19-től változnak a MOL Bubi közbringa-szolgáltatás díjai. A havi bérlet ára 2023. januártól 1000 forint, az éves bérlet 8500 forint, a percdíj 40 forint lesz, a díjmentes időszak továbbra is 30 perc marad. A rendszerben a havi és éves bérlet megváltásával egyszerre két biciklit lehetett használni, – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően - a másodikért percdíjat számol fel a rendszer.

Nincs több zseb SZÉP-kártyán

Január 9-étől megszüntetik a SZÉP kártyák alszámláit, vagyis összevonják a korábbi szálláshely, vendéglátás és szabadidő zsebeket. Az azokban feltöltött összegek pedig összeadódnak. Ahogy azt a Bank360 is megjegyzi: Az eddigi szabályok szerint az egyes alszámlákra 2022. december 31-ig átutalt pénzeket lehetett szabadon felhasználni, amit az új rendelet a 2023. január 9-ig az alzsebekre átutalt pénzekre is meghosszabbít. Onnantól már csak egy számlán lesznek a pénzek, alzsebek nélkül.

A Magyar Turisztikai Ügynökség szerint ez a változtatás mintegy 2,5 millió kártyafelhasználót és közel 50 ezer hazai turisztikai szolgáltatót érint pozitívan, és arra számítanak, hogy a könnyítés hatására tovább nő a népszerűsége, illetve javítja az energiaválság által különösen hátrányosan érintett turisztikai vállalkozások gazdasági helyzetét is.