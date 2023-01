Az Exxon tudósai nagyon pontosan megjósolták a globális felmelegedést, a cég mégis évtizedekig kétségbe vonta a klímaváltozást

Az 1970-es évek végén az Exxon tudósai – a klímatudományban végzett jelentős kutatások korai példájaként – felszerelték a cég egyik szupertankerét a legkorszerűbb berendezésekkel az óceánban és a levegőben lévő szén-dioxid mérésére. A tudósok által összegyűjtött rengeteg adat az Egyenlítő közelében lévő óceán szén-dioxid-szintjének jelentős növekedésére mutatott rá, és később kritikus volt az óceán szerepének megértésében a felmelegedés korlátozásában. Ezzel egy időben az Exxon kiterjesztette kutatásait az éghajlatmodellezésre is, és kiemelkedő tudósokat vett fel az akadémiai intézményekből, de 1982-ben, amikor az olajpiacok bezuhantak a túltermeléstől, az Exxon leállította szupertanker projektjét.

A Science folyóiratban megjelent új tanulmány szerint az Exxon tudósai a következő évtizedekben rendkívül pontos előrejelzéseket készítettek arról, hogy az égő fosszilis tüzelőanyagok mennyire melegítik fel a bolygót. Az előrejelzéseik néha még pontosabbak is voltak, mint a független akadémiai és kormányzati modellek – írja a New York Times.

Ennek ellenére az olajóriás évekig nyilvánosan kétségbe vonta a klímatudományt, és óva intett minden drasztikus elmozdulástól a fosszilis tüzelőanyagok elégetésétől, ami a klímaváltozás fő mozgatórugója. Az Exxon egy PR-programot is vezetett – beleértve a New York Timesban megjelent hirdetéseket is – a globális felmelegedéssel kapcsolatos tudományos kutatások bizonytalanságait hangsúlyozva.

A globális felmelegedési előrejelzések „teljesen nem bizonyított éghajlati modelleken, vagy gyakrabban puszta spekulációkon alapulnak” – mondta Lee Raymond, az újonnan egyesült ExxonMobil Corp vezérigazgatója a cég 1999-es éves találkozóján. elegendő tudományos ismerete az éghajlatváltozásról ahhoz, hogy ésszerű előrejelzéseket készítsünk és/vagy drasztikus intézkedéseket igazoljunk” – írta a következő évben egy vállalati kiadványban. „Most nem rendelkezünk a klímaváltozásról szóló kellő tudományos ismeretekkel ahhoz, hogy ésszerű előrejelzéseket adjunk és/vagy drasztikus intézkedéseket igazoljunk” – írta a következő évben egy másik céges anyagban.

photo_camera Olajfejű klímaaktivista 2021. november 2-án Glasgow-ban. Illusztráció: Ben Stansall/AFP

Az Exxon közleményt adott ki, amiben nem foglalkozott közvetlenül az új tanulmánnyal, de azt írta: „azok, akik arról beszélnek, hogy »az Exxon tudta«, tévednek a következtetéseikben”. Ezzel a klímaaktivisták szlogenjére utaltak, a tüntetők ugyanis azzal vádolják a céget, hogy félrevezeti a közvéleményt a klímaváltozással kapcsolatban. „Az ExxonMobil fegyelmezett elemzési, tervezési, számviteli és jelentéskészítési kultúrával rendelkezik” – közölte a cég egy 3 évvel ezelőtti New York-i kedvező ítéletet idézve, bár az a cég számviteli gyakorlatára, nem a klímatudományra vonatkozott.

A Harvard Egyetem és a Potsdami Éghajlati Hatáskutató Intézet kutatói által készített új tanulmány azokra a jelentésekre épül, amik azt mutatják, hogy az Exxon tudósai évtizedek óta figyelmeztették vezetőiket az ember által okozott „potenciálisan katasztrofális” klímaváltozásra. Az olaj, a gáz és a szén elégetése megemeli a Föld hőmérsékletét és a tengerszintet, aminek világszerte pusztító következményei lehetnek, beleértve az erősödő viharokat, az egyre súlyosbodó szárazságot és a halálosabb erdőtüzeket.

Más fosszilis tüzelőanyagot gyártó cégek, elektromos közművek és autógyártók is kritikákat kaptak a klímaváltozás veszélyének kicsinyítése miatt, még akkor is, amikor a saját tudósaik figyelmeztettek a veszélyekre. Az elmúlt években városok, megyék és államok tucatnyi keresetet nyújtottak be, amikben az Exxont és más cégeket a nyilvánosság megtévesztésével vádolják, és több milliárd dolláros éghajlati kártérítést követelnek tőlük.

Tavaly az amerikai képviselőház bizottsága kikérdezte az olajvezetőket, köztük az Exxon jelenlegi vezérigazgatóját, Darren Woodsot, hogy a cégek félrevezették-e a közvéleményt a klímaváltozást illetően. Woods szerint az álláspontok „teljes mértékben összhangban vannak” az akkori tudományos konszenzussal.

photo_camera Az Exxon CEO-ja, Darren Woods Fotó: ILIYA PITALEV/Sputnik via AFP

Az új tanulmányban Geoffrey Supran és Naomi Oreskes a Harvardról, illetve Stefan Rahmstorf, a Potsdami Intézet munkatársa kvantitatív elemzést végeztek az Exxon tudósai által 1977 és 2003 között készített vagy rögzített globális felmelegedési előrejelzésekről. A szerzők szerint ezek a feljegyzések, amik belső feljegyzéseket és külső akadémiai kutatókkal publikált, lektorált dokumentumokat tartalmaznak, a globális felmelegedési előrejelzések legnagyobb, egyetlen vállalat által rögzített nyilvános gyűjteményét alkotják.

A tanulmány szerint az Exxon globális felmelegedési előrejelzései szorosan nyomon követték a globális felmelegedés évtizedenkénti kb. 0,2 Celsius-fokos későbbi hőmérsékletnövekedését. A kutatók szerint a cég tudósai valójában kizárták annak lehetőségét, hogy nem emberi eredetű globális felmelegedés következett be.

Kiderült, hogy az Exxon tudósai helyesen utasították el a közelgő jégkorszak lehetőségét is, még akkor is, ha a cég továbbra is hivatkozott rá nyilvános kommunikációjában, pontosan jelezték előre, hogy mikor észlelik először az emberi eredetű globális felmelegedést, és megbecsülték, hogy mennyi szén-dioxid kerülhet a légkörbe, mielőtt a felmelegedés eléri a veszélyes küszöböt. Egyes Exxon-tanulmányok még élesebb hőmérséklet-emelkedést jósoltak, mint amit a bolygó tapasztalt.

„Most már kifogásolhatatlan bizonyítékunk van arra vonatkozóan, hogy az ExxonMobil pontosan megjósolta a globális felmelegedést évekkel azelőtt, hogy nyilvánosan megtámadta volna a klímatudományt és a tudósokat. Eredményeink azt mutatják, hogy az ExxonMobil nyilvános tagadása a klímatudományról ellentmond a tudósok adatainak” – mondta Supran.

A Meteorológiai Világszervezet szerint a 2014 óta eltelt 8 év a valaha mért legmelegebb 8 év volt a világon. (New York Times)