Amikor a rombolás a program

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, ahogy hetente hatszor minden reggel, ezúttal is az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb anyagaival. Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni, és mint mindig, indításként ezúttal is négy cikket külön is ajánlunk:

Ötlet ma délutánra

Mielőtt belekezdenénk, még egy ajánló: péntek délután hattól lesz egy beszélgetős műsorunk a budapesti közvécék helyzetéről, Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere, valamint Horváth Henriett, A Város Mindenkié aktivistája részvételével, a 444 Facebook-oldalán és Youtube-csatornáján lehet majd követni.

Sötét ügyek

photo_camera Grafika: Kiss Bence

A közel verekedésig fajuló tiltakozás a tervezett debreceni akkumulátorgyárnál megmutatta, milyen nehéz a hatalom helyzete, ha a környezetet bántják. A Fidesz nem engedhet egy olyan ügyben, amire az ország jövőjét tették fel. De közben egy védhetetlen és népszerűtlen álláspontot kell képviselniük, amire könnyen építhetne az ellenzék.



A hatóságok korábban lesöpörték a gyanús parkolási ügyeket, aztán akaratlanul is beleszaladtak parkolási vállalkozókba. A gyanú szerint Zuglóban, Újbudán, Józsefvárosban is bűnszervezet vehetett részt a rossz hírű bizniszben, és egyre több a bizonyíték, hogy legalább három kerületben bűnszervezet üzemeltethette a parkolást, írta Ács Dániel csütörtök reggeli cikkében. A cikk hatására még aznap Hadházy Ákos független képviselő be is nyújtott egy törvényjavaslatot a készpénzes parkolás megszüntetéséért, kíváncsian várjuk mi lesz belőle.

Papíron hatalmas összegeket fordít a kormány a honvédség modernizálására. A tervek azonban csak részben valósultak meg, a fejlesztésekre elkülönített források számottevő részét el se költötték, amit igen, azt is vitatható módon, írta vendégcikkében Kovács Gyula, a pécsi tüzérdandár egykori parancsnokhelyettese.

Csütörtökön többször is szerepelt a hírekben Nagy Márton: a miniszter előbb kifejtette, hogy szerinte az áruhiányt a boltok gerjesztik, majd megtudhattuk tőle azt is, hogy azért nem inkább a tanárok béremelésére költötte a kormány a temérdek pénzt, mert a Vodafone éppen most volt eladó.

Nem túl meglepő módon az EU végül lépett a magyar kiviteli korlátozások miatt: a Bizottság csütörtöki bejelentése szerint beperlik Magyarországot az építőanyagok exporttilalma miatt és kötelezettségszegési eljárást indítottak egyes energiahordozók kivitelének korlátozását lehetővé tévő magyar jogszabályok miatt is.

És miközben Orbán az egykori kommunista ügynök Szita Károllyal találkozott, kiderült az is, hogy nem lehet bevinni nagy-magyarországos molinókat a válogatott meccsekre.Emellett részletesen is feldolgoztuk a szokatlanul hevesre sikeredett Puzsér-Schiffer vitát, mert az egykori „harcostársak” között kialakult törésvonal azért is figyelemreméltó, mert megmutatja, milyen irányokba tarthatnak a hozzájuk hasonló szereplők ebben a rendszerben.

Emellett írtunk arról is, hogy

A Lakmusz pedig arról írt, hogy bár a kormány szerint a magyarok 97 százaléka, valójában csak minden hatodik választó mondott nemet a szankciókra.

A háború

photo_camera Ukrán T-72-es tank Fotó: SAMEER AL-DOUMY/AFP

Csütörtökön Ukrajna-szerte megszólaltak a légvédelmi szirénák, Oroszország rakétákat és drónokat indított, és épp ezt a napot találta alkalmasnak Szijjártó Péter, hogy elmondja, elege van a háborús retorikából. Természetesen nem az újabb támadáshullámot indító Moszkvára célzott, hanem általában beszélt a nemzetközi közösségről.

Hír volt ezen kívül még a nap folyamán, hogy a svéd kormányfő még mindig lát esélyt a NATO-csatlakozásra, és kapcsolódó, hogy orosz kötődésű propagandista állhat a svédországi Korán-égetés mögött. Írtunk emellett arról, hogy kémkedés vádjával újabb férfit tartóztattak le Németországban, Putyin egyik propagandistája „náci szemétládáknak” nevezte a németeket, amiért tankokat küldenek Ukrajnának, betiltották a legjelentősebb független orosz oldalt, a Meduzát, valamint hogy Djokovic apját betiltott zászlót lobogtató Putyin-hívekkel filmezték le az Australian Openen.

Csehek

photo_camera Egy brnói tüntető elnézést kér Babiš miatt a NATO-szövetségesektől Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

A cseh elnökválasztás második fordulója előtt Andrej Babiš kénytelen volt emelni a tétet, de a kísérlet visszájára is elsülhet: felvezető cikkünk a hétvégi választás elé.