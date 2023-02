Kína szerint diszkrimináció, hogy az amerikai kormány betiltotta a TikTokot a saját eszközein

Túlreagálással és a külföldi vállalatok elnyomásával vádolja az Egyesült Államokat Kína, miután az amerikai kormány is elrendelte a TikTok törlését a kormányzati számítógépekről.

A kínai külügyminisztérium egyik szóvivője kedden tartott sajtótájékoztatót, ahol az igazságos és szabad piac tiszteletére és a diszkrimináció-ellenes gazdasági intézkedések betartására szólította fel az amerikai kormányt.

Mao Ning szerint a világ elsőszámú hatalma nagyon bizonytalan lehet önmagával kapcsolatban, ha a fiatalok kedvenc applikációjától fél. A TikTokot rendszeresen azzal vádolják, hogy visszaél a felhasználói adataival, és azokat a kínai kormánynak továbbítja. A titkosszolgálatok pedig attól tartanak, hogy ha letöltik az alkalmazást a kormányzati eszközökre, akkor az akár érzékeny információkhoz is hozzáférhet.

A TikTok tagadta a vádakat. A cég szóvivője azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy az alkalmazás a többi közösségimédia-felülethez hasonlóan függetlenül működik, és semmilyen felhasználói adatot sem továbbít a kínai kormánynak.

Az amerikai kongresszus még decemberben fogadta el azt a törvényjavaslatot, mely megtiltotta a TikTok használatát minden kormányzati eszközön. Akkor 60 napot adtak a Fehér Háznak, hogy kidolgozza az ehhez szükséges rendelkezéseket. A republikánus képviselők eközben újabb törvényjavaslaton dolgoznak, mely megadná a jogot Joe Biden elnöknek, hogy országos szinten is betiltsa az alkalmazást.

A TikTokot a kanadai kormányzati eszközökön is betiltották már, de az Európai Bizottság is elrendelte a törlését a saját eszközeiről. (via BBC)