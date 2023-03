Minden, mindenhol, maffiaállam

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele hétfő reggel, Oscar-gála után. Szokás szerint négy cikkünket külön is kiemeljük indításként:

Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet, soha rosszabb lehetőséget!

Az élet itthon

photo_camera Létrát cipelő alakok

Évekkel korábbi felvételeket használ a közmédia, amikor az aktuális menekülthelyzetről tudósít, írtuk meg cikkünkben, melyben összegyűjtöttünk pár gyakori példát.

A CEU Demokrácia Intézetének kutatói tanulmányban elemezték az Orbán-rezsim orosz és uniós politikáját a háború kitörése előtt és után. Madlovics Bálint és Magyar Bálint tanulmányának központi állítása, hogy Magyarország nem a nyugati blokkból halad keleti irányba, hanem az EU perifériáján kíván hosszú távon maffiaállamként fennmaradni.

A szombat délutáni tömegbalesetben az M1-esen összesen 41 jármű ütközött össze, köztük öt kamion. A balesetben meghalt egy 44 éves férfi, és 39-en sérültek meg: ketten életveszélyesen, tizenketten súlyosan, huszonöten könnyebben.

Emellett írtunk még arról is, hogy

A háború

Az oroszok haladnak Bahmutnál, viszont minden bizonnyal hatalmas veszteségek árán. Erre utal az is, hogy a Wagner-csoport ismét toborzókampányba kezdett. Az orosz veszteségekkel kapcsolatban most épp a brit védelmi minisztérium közölte azt, amit már a háború kezdete óta lehetett sejteni: hogy feltűnően nagy a kisebbségiek aránya az orosz háborús áldozatok között. Hétvégi hír volt az is, hogy moszkvai nők kérték Putyintól, ne küldje mészárszékre a férjeiket és fiaikat.

Az ukrán belügy friss összesítése szerint az oroszok a háború kezdete óta már több mint 152 ezer lakóépületet romboltak le az országban, míg a külügyminiszter a hétvégén a németekhez fordult, hogy adjanak gyorsabban lőszereket. Oroszország közben Iránnak adhat el vadászgépeket, míg a moldovai rendőrség azt állította, hogy megakadályozott egy Oroszország által pénzelt összeesküvést, a brit kormány pedig az olimpia legnagyobb szponzorainak írt levelet, hogy segítsenek megakadályozni, hogy az oroszok propagandára használhassák a játékokat.

Ferenc pápa pedig közölte, csak akkor utazik Kijevbe, ha Moszkvába is elmehet. És akkor már az egyházhoz kapcsolódó hírek, hogy kiderült az is, a pápa elképzelhetőnek tartja a papi cölibátus eltörlését, míg a német katolikus püspökök Ferenc pápával dacolva támogatják a meleg kapcsolatok megáldását.

Csőd

photo_camera Rendőrök az SVB főhadiszállásán március 10-én, a kaliforniai Santa Clarában. Fotó: NOAH BERGER/AFP

2008 óta a legnagyobb bankcsőd az Egyesült Államokban a Silicon Valley Bank összeomlása, a 16. legnagyobb amerikai bank bukása különösen a techszektort érintheti érzékenyen. Azóta kiderült az is, hogy zsebből hitelezett százezreket az Open AI vezére a becsődölt SVB ügyfeleinek.

Új miniszterelnöke lett Kínának Li Csiang személyében, a most zajló kongresszusról még galériát is készítettünk. És még hír volt, hogy

Oscar

photo_camera Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

A magyar idő szerint hétfő hajnalban rendezett Oscar-gálán óriásit tarolt a Minden, mindenhol, mindenkor, hét díjat, köztük szinte az összes jelentőset elvitték, köztük a legjobb színésznőnek járó díjat, amit Michelle Yeoh kapott, első ázsiai színésznőként. A 60 éves Yeoh hatalmas tapsot kapott, amikor a díj átvételekor arról kimondta: „Hölgyeim, ne hagyják, hogy bárki is azt mondja, túl vannak a fénykorukon!”

Bár a szervezők nem engedték meg Zelenszkijnek, hogy bejelentkezzen a gálára, de így is szóba került a háború a színpadon, hiszen a legjobb dokumentumfilmnek járó díjat a Navalnij című film kapta. A gálán Julija Navalnaja is feltűnt a színpadon, aki elmondta, a férje azért van börtönben, mert igazat mondott és mert a demokráciát védte.

Nem egy tánc

photo_camera Fotó: Aleksandr Popov / Unsplash

A nőket a szórakozóhelyeken érő zaklatásokról szóló cikksorozatunk negyedik részében azokról az intézményes megoldásokról és félintézkedésekről írtunk, melyek pont e probléma megoldását lennének hívatottak segíteni.

Tánc

Bede Márton 30 évvel ezelőtt, 14 évesen eljutott minden idők egyik legjobb zenekarának koncertjére. Évfordulós cikk, váratlan leágazásokkal.

Podcast

A Podkoszt legújabb adásában a házigazdák Gulyás Mártonnal és Seres Donáttal beszélgettek a Partizán új főzőműsoráról, és vasárnap lévén volt új Borízű is.