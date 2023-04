Trollmenet

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele. Hétfő, április vége, közelgő állítólagos esőkkel. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet, ajánljuk mindegyiket!

Az élet itthon

photo_camera Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Gulyás Gergely David Pressmannél is jobban meg tudta lepni a magyar zsidó közösséget, írjuk hétfő megjelent véleménycikkünkben: mert lehet ugyan, hogy az amerikai diplomata gyöngyösis húzása valóban nem volt kóser, de a trollpolitizálásban mi, magyarok vagyunk a nagyhatalom. Ehhez kapcsolódhat a hír, hogy a pár éve a pápát még vehemensen gyalázó Bayer Zsolt most békemenetet szervez Ferenc pápa érkezésére.

A hétvégén kiderült, hogy Novák Katalin nem írja alá a „magyar életmód védelméről” szóló törvényt, hanem visszaküldte azt a parlamentnek. Beszámoltunk arról is, hogy Pintér Sándor megjelent a rendőrnapon a Városligetben, Novák pedig többek között arról beszélt, hogy: „nagybetűs pedagógusokra van szükségünk, akik nyomot tudnak hagyni egy életen keresztül a gyermekeinkben.” (Ha már pedagógusok, a TASZ a blogján szedte össze, hogy a tervezett törvénymódosítás nemcsak a tanárokat érintené hátrányosan: a diákok és a szülők jogait is csorbítaná azzal, hogy még tovább rontana az oktatás színvonalán, és bizonytalan helyzetet teremtene az iskolákban.)

Eldőlt az is, hogy az ellenzéki összefogás jelöltje nyert Oroszlányban. Az időközi választás előtt felvezető riporttal jelentkeztünk, érdemes lehet azt is elolvasni.

photo_camera Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Április 22-én meghalt Bajkai István: az 59 éves fideszes képviselő a párt alapítótagja volt. A rendszerváltás után Budapest VI. kerületében volt önkormányzati képviselő, 2014-től 2018-ig pedig között a VII. kerületben volt képviselő és alpolgármester. 2018-tól országgyűlési képviselő volt.

A háború

Részletesen írtunk arról, hogy sérti az EU és Ukrajna közti szerződést, hogy öt tagállam kormánya (köztük a magyar) kitiltotta az ukrán gabonát a saját piacáról, de a jól szervezett egységes fellépésük nyomán úgy tűnik, hogy átvihetik az akaratukat.

A hétvége frontügyi híre volt, hogy az ukrán csapatok a Dnyeper folyó bal partján alakítottak ki állásokat Herszon megyében, emellett történés volt még, hogy Putyin szóvivőjének fia azt állítja, bevonul, méghozzá a Wagnerhez (ahonnan a már hazatérő, egykor börtönben ülő zsoldosok ma már a régi környezetüket terrorizálják), hogy még mindig találnak robbanóanyagot az orosz városban, amire véletlenül dobtak bombát az oroszok, hogy tömegével utasítják ki egymás diplomatáit a németek és az oroszok

Héfőn lesz ENSZ Közgyűlés, az oroszok, egész pontosan Lavrov vezetésével. Feszült eseményre van kilátás, amit jelez az is, hogy az Egyesült Államok már megtagadta orosz újságírók vízumkérelmét, amit az orosz külügyminiszter zokon is vett. Írtunk emellett arról, hogy az ukránoknak ezentúl is könnyebb lesz bevándorolniuk Izraelbe, de az oroszoknak és a fehéroroszoknak már nem

Hidak

Abban mindenki egyetért, hogy Szegednek szüksége van a harmadik hídra, aminek a megépülése akár új városnegyedek létrejöttéhez is vezethet a ma még mezőgazdasági művelés alatt álló, illetve folyamatosan pusztuló, romos területen. De a tervek így is vitát szülnek, pedig még azt se tudni, honnan lenne pénz az új hídra.



Autók

photo_camera A lezárt Friedrichstraße 2023 februárjában Fotó: CARSTEN KOALL/dpa Picture-Alliance via AFP

Magyar szemmel figyelve is tanulságos volt a berlini tartományi választás, a belváros az autóellenes, a külváros az autópárti erőket támogatta, az utóbbiak győztek. A zöldek visszaszorították volna az autókat a belső részeken, de a jobboldal hosszú idő után először nyert - autópárti ellenforradalommal.

AI

Írtunk arról is, hogy amerikai kutatók 25, ChatGPT-alapú karakterrel lakattak be egy virtuális kisvárost, és sorra történtek az olyan események, melyekre előzetesen egyáltalán nem számítottak. És ha már techvilág: nagyon nehéz követni az előre- meg hátraarcokat, de az Elon Musk vezette Twitter most épp elkezdte visszaadogatni kék pipáit a nagy elérésű oldalaknak.

Emellett hír volt még a világból, hogy

Video

Egy éven át forgattunk az egyik legizgalmasabb magyar zenekarral, a Platon Karataevvel. A 444 új dokumentumfilmje portré az együttesről, melynek tagjai a nemzetközi karrier kapujában saját mélységeik felé indultak el.



De nem ez volt az egyetlen zenei videó a hétvégén a 444-en: az egyöntetű kritikai és közönségsikerrel futó Larry című film alkotói 2022-ben országos rapversenyt rendeztek, ami kifejezetten a nehezebb sorsú fiatal hip-hop és trap előadóknak biztosított bemutatkozási lehetőséget. A verseny indulóiról készült portréfilm itt nézhető meg.

Videótéka

Egy 2007-es film a Videotékában a nemzeti rock és radikalizmus felemelkedéséről, eszmékről, téveszmékről és rögeszmékről: a Dübörög a nemzeti rock című 2007-es film a Romantikus Erőszak zenekart kíséri hónapokon keresztül Budaházy György kocsmájától a Magyar Szigeten át egészen Erdélyig, és közben megismerkedhetünk a kétezres évek közepén kivirágzó szubkultúrával.

photo_camera Fotó: Netflix

Egyiptomban pedig abból lett botrány, hogy a Netflix új sorozatában fekete színésznő alakítja Kleopátrát. Hogy ez miért és kit zavar, arról részletesen írtunk.

Borízű

is volt a hétvégén.