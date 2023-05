A legrosszabb forgatókönyv Szudánban

Csád és Dél-Szudán a világ legszegényebb, legreménytelenebb országai közt vannak. Ennek ellenére április közepe óta több tízezren kerestek menedéket ebben a két országban, mert hazájukban, Szudánban még ennél is rosszabb lett a helyzet. Afrika egyik legnagyobb országa lassan, de biztosan sodródik a puccskísérlet felől a brutális polgárháborúba.

photo_camera Menekülők a Szudán és Csád határán Fotó: GUEIPEUR DENIS SASSOU/AFP

Szudán fővárosában Kartúmban április 15-én kezdődtek a harcok. Akkori összefoglalónk címében még csak arról írtunk, hogy az ország egy újabb polgárháború szélére sodródott, azóta azonban még sokat romlott a helyzet. A legpesszimistább jóslatok váltak valóra. A Magyarországnál hússzor nagyobb országban eddig több száz halálos áldozata és több ezer sebesültje van a harcoknak – az a helyi egészségügyi minisztérium szerint, ami nem biztos, hogy most pontosan tudja vezetni ezeket a véres statisztikákat. Az ENSZ legfrissebb becslései szerint a fegyveres konfliktus kirobbanása óta 100 000 szudáni menekült el az országból, 334 000 ember pedig országon belüli menekült lett.

Ezen a ponton érdemes felidézni, hogy mi vezetett az április 15-e óta dúló harcokhoz.

Szudánban 2019-ben elkergették Omar el-Basír diktátort. Ehhez civil tüntetők, valamint két hadsereg összefogása kellett. Egyikük a szudáni hivatalos hadsereg, a másik a Rapid Support Forces (RSF) nevű paramilitáris szervezet.

A hadsereg a kartúmi politikai-gazdasági elithez áll közel. Az RSF-et el-Basír hozta létre a 2000-es évek elején, hogy a darfúri konfliktusban elvégezzék a piszkos munkát.

2019 óta Szudán folyamatos válságban van, több kormányváltás is volt. A civilek fokozatosan kiszorultak a hatalomból, a fegyveresek kárára.

Az ország de facto vezetője a katonaság főparancsnoka, Abdel-Fattah Burháni tábornok lett, helyettese pedig az RSF-et vezető Mohamed Hamdán Daglo, ismertebb nevén Hemedti.

A hadsereg és az RSF, illetve Burháni és Hemedti között folyamatosan nőtt a feszültség, többek közt azért, mert az utóbbiak nem voltak hajlandóak betagozódni a „hivatalos” fegyveres erőkbe. Ez a feszültség robbantotta szét az ingatag szudáni békét április 15-én.

A harcok kezdetekor a Szudánnal foglalkozó optimistább szakértők abban bíztak, hogy ez csak egy újabb, az előbbieknél ugyan véresebb, de gyors lefolyású harc lesz a hatalomért. Globális és regionális erők is megmozdultak a gyors békéért, de ebből nem lett semmi. Volt, aki abban bízott, hogy valamelyik fél gyors győzelmet arat, ami, akármilyen áldozatokkal is jár, legalább egy újabb végeláthatatlanul elhúzódó konflktust megakadályoz. Sajnos ezek a forgatókönyvek közül egyik sem valósult meg.

Bár a hadsereg és az RSF képviselői különböző közvetítők segítségével az utóbbi hetekben több tűzszüneti megállapodást is aláírták, ezek jobb esetben is csak órákra tudták megszakítani az elsősorban Kartúmban, de az ország más részein, például a nyugati Darfúrban dúló harcokat.

Ennek nem feltétlenül az az oka, hogy az aláírók nem akarták betartani a megállapodásokat – bár természetesen ezt sem szabad kizárni –, hanem az is, hogy erősen kérdéses, az RSF és a szudáni hadsereg mennyire egységes, és mennyire követi főparancsnoka utasításait.

A Szudánt irányító Burháni nem feltétlenül az ország legerősebb embere. Sőt, van olyan értelmezés, amiért eleve csak azért tolta őt előtérbe a hadsereg, mert szemben az igazán befolyásos tábornokokkal, ő elfogadhatóbb volt a Kartúmból az utóbbi években irányító, ingatag koalíció számára. Burháni így a jól ismert csapdába esett: miközben nem mutathat gyengeséget, valójában nem ő irányít. Lehet, hogy hiába írt ő alá bármit, azt nem tartják be a hadsereg más frakcióihoz hű katonák.

Hemedti is hasonló gondokkal küzd. Az egykor Darfúrban kegyetlenkedő dzsandzsavíd milíciákból kinövő RSF sem egységes, profi hadsereg, hanem egy nagy paramilitáris alakulat, tele egyéni érdekekkel és kisebb hadurakkal. Már április 15-e előtt sem volt világos, hogy ezek fölött milyen hatalma van Hemedtinek, és ez azóta még kevésbé az.

Utcai harc és menekülés

Akik a harcok kirobbanása után valamelyik fél gyors győzelmében bíztak, mind Burhánit és a szudáni hadsereget tippelték nyertesnek. Bár Hemedti a konzervatívabb becslések szerint is több tízezer, egyes szakértők szerint pedig akár százezer fegyverest is tud mozgósítani, a hadsereg egyrészt ennél mindenképpen több katonát számlál, másrészt pedig sokkal jobb a felszerelése – a légierőig bezárólag.

Hiába cikáztak azonban vadászgépek a lángoló Kartúm felett, Burháni hadserege nem tudott gyors győzelmet aratni. Talán éppen azért, mert a harcok egy olyan nagyvárosban dúlnak, aminek lakosságát valahova 6 és 10 millió közé saccolják. A közelmúlt afrikai háborúiban Ruandától Etiópiáig legalább ez a borzalom, a házról házra vívott ütközetekkel, két tűz közé szoruló civilekkel nem volt jellemző.

Kartúmban május elején a helyi viszonyokhoz képest nincs meleg – 40-42 fok a várható legmagasabb hőmérséklet a napokban. A fővárosban a közszolgáltatások a víztől az áramig akadoznak, még a kórházakat sem sikerül megfelelően ellátni. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO illetékesei szerint ráadásul maguk a harcok sem kímélik a kórházakat, az ezekben dolgozók közt is vannak halálos áldozatok, és van, amelyiket főhadiszállásként használják a harcoló felek.

photo_camera Szaúdi haditengerész Szudánból evakuált csecsemővel Fotó: AMER HILABI/AFP

A kartúmi körülményekről egy magyar nő beszámolójából is értesülhettek a 444 olvasói, a cikk alapján sem lehet meglepő, hogy miért próbálnak most olyan sokan elmenekülni az országból és fővárosából. Az ENSZ helyi menekültügyi vezetője szerint a 46 milliós Szudánban eddig is 16 millióan szorultak különböző segélyekre, és már április 15. előtt is volt 3,7 millió országon belüli menekült, elsősorban Darfúrban. Abdou Dieng arról beszélt, hogy a már több mint két hete dúló harcok hatására az eddigi szudáni humanitárius vészhelyzet „valóságos katasztrófává válhat”.

A Kartúmból és az ország többi részéről menekülők különböző útvonalakat választanak annak függvényében, hogy egyáltalán hova mehetnek. Sokan igyekeznek szárazföldön a szomszédos országokba, elsősorban Egyiptomba, Csádba és Dél-Szudánba. Ezrek próbálnak az ország legnagyobb kikötőjén, Port Szudánon keresztül elmenekülni, de csak töredékük fért fel eddig azokra a hajókra, amik elsősorban a Vörös-tenger túlsó partján fekvő Szaúd-Arábiába viszik az embereket.

A legkiváltságosabbak, elsősorban más országok Szudánban rekedt állampolgárai számára pedig ott a repülőút. A 444-nek nyilatkozó magyar nőt is végül francia segítséggel, légi úton sikerült kimenekíteni Kartúmból. Ez sem veszélytelen vállalkozás: az őt szállító páncélozott járművet is megtámadták, és egy, az evakuációkban részt vevő török gépre is tüzet nyitottak.

A teljes szétesés réme

Bár az eddigi tűzszünetek percek alatt omlottak össze, a háttérben továbbra is intenzív tárgyalások folynak egy tartósabb béke elfogadására. Az amerikaiakról és a szaúdiakról biztosan tudni, hogy mindkét harcoló féllel folyamatosa kapcsolatban vannak, és vannak olyan hírek is, hogy az utóbbiak már közel állnak a két szemben álló hadsereg legmagasabb szintű csúcstalálkozójának és béketárgyalásának bejelentéséhez.

photo_camera Szudáni menekültek Csádban sorakoznak segélyért Fotó: GUEIPEUR DENIS SASSOU/AFP

Erre már csak azért is nagyon nagy szükség lenne, mert minél tovább tart a konfliktus, annál valószínűbb, hogy a most még többé-kevésbé egységes két harcoló fél helyett többszereplőssé terebélyesedik.. Kartúmban már az egyes városrészekben szervezett, önvédelemre berendezkedett fegyveres csoportok járőröznek, és Darfúrból is érkeztek hírek olyan összecsapásokról, amik nem az RSF és a hadsereg között zajlottak.

Egy polgárháború borzalmas dolog, de még ennél is rosszabb lehet egy olyan polgárháború, amit több oldalról vívnak, időnként összeálló majd felbomló, ingatag koalíciókkal egyik-másik oldalon. Ha Szudánban ilyen helyzet alakul ki, még sokkal nehezebb lesz békét kötni, mint most, amikor elvileg csak Burháninak és Hemedtinek kellene egymás tenyerébe csapnia, majd be is tartani, tartatni a megállapodást.

A konfliktus elharapózása óta ritka az optimista elemzés Szudánnak kapcsolatban. A kevés kivétel egyike szerint azonban az, hogy most a harcok Kartúmban dúlnak, talán járhat valamilyen pozitívummal. A főváros politikai-gazdasági elitje a darfúri konfliktust és a végül Dél-Szudán függetlenségével végződő polgárháborút kényelmesen, távolról figyelhette, míg a 2023 tavaszi harcokban szó szerint körülöttük repkednek a golyók. Ez talán őket is abban teszi érdekeltté, hogy minél előbb vége legyen az összecsapásoknak. Ellenkező esetben marad az egyre véresebb és kaotikusabb polgárháború, a menekülő százezrek, a humanitárius konfliktus, ráadásul mindez a környező országokra átterjedés veszélyével.



