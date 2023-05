Kemping a Karmelitánál, énekkel, pezsgővel és rókával

Jó reggelt, és boldog szülinapot Clint Eastwoodnak és Herczeg Márknak!

photo_camera KFOR-katonák és koszovói rendőrök a május 29-i zvecani zavargásokban Fotó: AFP

Több mint 20 magyar katona sérült meg Koszovóban, közülük 7 fő súlyosan, amikor a koszovói szerb tüntetők rátámadtak a nemzetközi békefenntartókra. Közülük hármat meglőttek, egyiküket meg is kellett műteni. A magyarokra támadó tüntetők Orbán Viktort éltették, a magyar kormánynak pedig egy rossz szava sem volt rájuk, Szijjártó Péter is inkább az EU-t hibáztatta. Ahogy Bede Márton írta: „Ez történik, ha egy ország teljesen elszigetelődik külpolitikailag. A néhány megmaradt szövetségesnek mindent el kell nézni, még azt is, ami Koszovóban a magyar békefenntartókkal történt.”

A NATO további 700 katonát küld Koszovóba.

BSZ OV!

photo_camera Kiss Bence csodás címlapképe Illusztráció: Kiss Bence/444

Volt, aki nem győzte kivárni a nagy napot, és már tegnap felköszöntötte miniszterelnök urat. Tóth-Szenesi Attila pedig egy rendkívül szórakoztató összeállítást készített a korábbi nagy hatvanozásokról. Ferenc Józsefet ágyúzás, Horthyt díszszemle, Rákosit az egész ország köszöntötte, Kádár pedig taktikai okból belengette a lemondását. (A rákosis videót ki ne hagyja senki!)

A mi mindig szerény vezetőnk viszont már előre elmondta, hogy neki ez is csak egy munkanap. Mi viszont nem apróztuk el, és méltóképpen, ünnepi videóval köszöntöttük a 60 éves Orbán Viktort. Bis hundert und zwanzig!

Műész

Hogyan készül fel az ország a mindent felforgató új technológiákra? Megkérdeztük az illetékes minisztériumokat. [*tücsökciripelés*] Van viszont egy 2030-ig tartó stratégiánk!

Közben újabb nyílt levélben aggódnak ismert tudósok a legújabb technológiák miatt, most már olyanok is, akik a leginkább élen járnak a fejlesztésben. Az AI az emberiség kihalásához vezethet – figyelmeztetnek szakértők, köztük az OpenAI és a Google DeepMind vezetői.

Pénz, pénz, pénz

photo_camera Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Varga átadta Kövérnek a jövő évi költségvetést, maradnak az extraprofitadók. A kormány közölte a Költségvetési Tanáccsal, hogy nem árulják el előre, hogyan akarnak megszorítani.

200 milliós profitot csinált a 2Rule

200 milliárdért üzemeltetheti a hazai autópályákat Mészáros Lőrinc és Szíjj László

Aki kordon közé keveredik

photo_camera Fotó: Facebook

„Ami kicsiben a végrehajtói rendszer, az ma a demokrácia Magyarországon” - hangzott el a Szikra mozgalom tüntetésén a „végrehajtói maffia” ellen. A tüntetőknek nem, de egy rókának sikerült átjutnia a Karmelitát körülvevő kordonokon. Ahol egyébként sátrat állítottak a diákok, és éjfélkor pezsgővel köszöntötték az ünnepeltet.

Moszkva fölött az ég

photo_camera Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Dróntámadás érte Moszkvát a város polgármestere szerint, több épület megrongálódott, legalább ketten megsérültek. Ukrajna tagadja, hogy köze lenne az akcióhoz, de a brit külügyminiszter szerint amúgy önvédelemből támadhat orosz területeken lévő célpontokat is