Befejezi a gladiátor, aki megváltoztatta a magyar futballválogatott mentalitását

Elsők közt mondta ki nyíltan, hogy új futballkultúrára van szükség Magyarországon.

Két szövetségi kapitány is mellőzte emiatt.

Kitartott igaza mellett, és végül maga vezette át a válogatottat egy új, sikeres korszakába.

Nagy beszólások, még nagyobb gólok - visszavonul Szalai Ádám.

„Rengetegszer elutasítottak, hogy nem vagyok elég erős, elég gyors, túl vékony vagyok. (...) Sokkal több helyzetet kihagytam életem során, mint amennyit belőttem. De a következőt biztosan be fogom rúgni.”

35 évesen befejezi pályafutását a válogatott egykori csapatkapitánya, az FC Basel csatára, Szalai Ádám, a magyar futball elmúlt tizenöt évének meghatározó játékosa. Kivételes fizikumú támadó volt, igazi 9-es, aki tudta, hogyan kell megtartani a labdát, mikor kell érkezni a kapu elé. Nem tartozott a legpengésebb csatárok közé, bár néha egészen váratlan megoldásokra is képes volt, a pályán és az öltözőben mutatott mentalitása viszont messze átlag fölé emelte. Komoly érdemei voltak abban, hogy a magyar válogatott az elmúlt években stabilan megragadt a nemzetközi középmezőnyben, és nagycsapatokat is többször le tudott dominálni.

Nem volt könnyű természetű játékos. Annál keményebb és kíméletlenebb, pályán kívül és olykor a kamerák előtt is – alighanem ez is kellett ahhoz, hogy vezéregyénisége lehessen korosztályának.

Szalai Ádám nagyapja igazolt játékos volt, elmondása szerint miatta szerette meg a focit, első nagy meccsélményként az 1994-es vébédöntőre és Baggio égbe bombázott tizenegyesére emlékszik. Nagyjából ekkoriban, hétévesen, a Kispest Honvéd serdülőcsapatában kezdett focizni, és egészen kiskorától kezdve élsportolónak készült. Tehetségesnek tartották, szórta is a gólokat. 16 évesen Újpestre került, de hamar megérkezett számára az első külföldi lehetőség. 2004-ben a Vfb Stuttgart hívta, előbb az U19-es csapathoz, de gyorsan felverekedte magát a tartalékegyüttesig.

„Az itthoni ifibajnokságokban rúgtam 30 gólt, elhittem saját magamról, hogy milyen nagy játékos vagyok, aztán amikor kikerültem Stuttgartba, rám néztek és azt kérdezték, hogy te hogy jöttél össze?”

Szalai karrierje azért mondható különlegesnek a magyar futballközegben, mert idejekorán sikerült külföldre igazolnia, sosem játszott az NB I.-ben, nyugat-európai klubok kötelékében szocializálódott. Ma ez már nem ritkaság, tizenöt-húsz évvel ezelőtt viszont nem számított szokványosnak. Több csalódás érte fiatalon, legtöbb kortársával ellentétben mégsem adta be a derekát, és nem tért haza alibizni. És sosem titkolta csalódottságát amiatt, hogy az itthoni közeg nem készítette fel a nemzetközi karrierre.

„Rengeteg kudarccal jár egy élsportolói pályafutás. Van, hogy hónapokig éltetnek, aztán hónapokra elfelednek. Az én karrieremben is talán több a kudarc, mint a siker. Eleinte nem játszottam, de a csapatnak jól ment. Ilyenkor úgy kell edzésre menni nap mint nap, hogy ne lássák rajtad a sértettséget, vagy az egót. Ezt, a kudarc kezelését külföldön tanultam meg."

A Stuttgart második csapatában összesen öt gólig jutott, innen Madridba került: a Real Madrid tartalékcsapata, a Castilla szerződtette. Második évében, a spanyol harmadosztályban 16 gólt lőtt. Közelebb volt a tűzhöz, mégsem elég közel. 2010-ben hívta a Bundesligába frissen feljutott 1. FSV Mainz. Már 23 éves volt, élvonalbeli tapasztalat nélkül, menni kellett. Viszonylag gyorsan odaverekedte magát a kezdőcsapat közelébe, de második szezonjában keresztszalag-szakadást szenvedett.

A 2012-2013-as szezon nagyon jól sikerült: 29 meccsen 13 gól a német élvonalban, ezekben az években ez kiemelkedőnek számított magyar játékosként. A Bajnokok Ligájában is érdekelt Schalke 04 szerződtette 7 millió euróért. Olyan játékosokkal játszott együtt Gelsenkirchenben, mint Kevin-Prince Boateng, Klaas-Jan Huntelaar vagy Julian Draxler. Ez a szint magasnak érződött: a szezon előrehaladtával egyre többször kellett padoznia, 7 gól a bajnokságban, tavasszal összesen 2, 8 meccsen 0 gól a BL-ben.

photo_camera Gólöröm San Marino ellen 2010 október 8-án a Népstadionban Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

2009-ben volt először válogatott, de sérüléséből visszatérve, 2012 után lett igazán meghatározó játékos. Egervári Sándor szövetségi kapitány vezetésével a magyarok nagy reményekkel vágtak neki a soron következő, 2014-es világbajnoki selejtezőknek. Otthon ugyan papírformaszerű vereséget szenvedtünk a hollandok ellen, de aztán győzelem Észtországban, többek közt Szalai góljával 3-1 idehaza a törökök ellen, 2-2 a románokkal, értékes 1-1 Isztambulban.

Következett a sorsdöntő meccs Bukarestben: fájóan sima, 3-0-ás vereség. Egervári és Szalai a lefújás után összekülönböztek, a kapitány a támadót tette meg az egyik bűnbaknak, és ki is hagyta Szalait a következő, észtek elleni meccsen a kezdőből. Nagy port kavart az eset: Szalai néhány héttel korábban a PAOK ellen BL-főtáblára lőtte a Schalkét, egyértelműen ő számított a legjobb magyar csatárnak a nemzetközi mezőnyben. Bár az érintett tagadta, elterjedt róla, hogy lemondta a válogatottságot. 26 éves volt.

Október 11-én történelmi 8-1-es vereséget szenvedett a válogatott Amszterdamban. Szalai a keretben sem volt. Hivatalosan betegség miatt. Ezután tartotta meg hosszú éveken keresztül idézett sajtótájékoztatóját Telkiben.

Kifakadása nem volt teljesen előzmények nélküli: három évvel korábban Huszti Szabolcs egy nyílt levélben hasonló stílusban és hasonló hangsúlyokkal kritizálta a magyar futballközeget, mielőtt hosszú időre hátat fordított neki.

Szalai szemtől szemben beszélt a szurkolókkal, a médiával, és kimondva-kimondatlan, ez üzenet volt a szövetség felé is.

A magyar futball drámai lemaradásairól beszélt. Évtizedek óta hülyített szurkolókról, akik őszinteséget érdemelnek. Kimondta, amit mindenki tudott, de kevesen mertek: hogy nincsenek európai mércével értékelhető edzőink:

„Húsz éve nem neveltünk ki egyetlen egy darab tehetséget sem.”

Felelevenítette keserves tapasztalatait magyar ifistaként külföldön. Úgy érezte, óriási hátrányból indult, mert nem kapta meg idehaza azt a képzést, ami elengedhetetlen lett volna ahhoz, hogy komoly nemzetközi karriert fusson.

A hazai futballklímával szemben kritikus véleménye miatt az Egervárit váltó Pintér Attila sem számított rá. Nyáron Hoffenheimbe igazolt, és miután az első barátságos meccsekre nem kapott meghívót, a 2016-os Eb-selejtezők előtt kijelentette: „a jelenlegi szövetségi kapitány vezetése alatt nem kíván a magyar válogatott rendelkezésére állni.” Három napra rá vereség a Groupamában Észak-Írország ellen, Pintérnek öt meccs után mennie kellett.

Kritikus napok voltak ezek a Csányi Sándor vezette MLSZ életében. Megállíthatatlannak látszott a válogatott mélyrepülése. Dárdai Pál megbízott kapitányként három meccsre vállalta a csapatot, de végül következő nyárig maradt a kispadon. Döntött a szövetség: külföldön tapasztalt szakvezetésre van szükség a válogatott élén. Szalai visszatért, Feröeren fontos, győztes gólt szerzett, ismét alapember lett, és az is maradt a Dárdait követő Bernd Storck alatt is. Ebben az időszakban sem a Hoffenheimben, és a válogatottban sem nagyon termelte a gólokat, sőt, a Bild a Bundesliga legrosszabb csatárának is megválasztotta, mégis majdnem minden selejtezőn játszott, jelenléte, karaktere egyre meghatározóbbá vált. Brusztolt, küzdött, csúszott-mászott, ha kellett csereként is.

photo_camera Egy Hoffenheim - Schalke Bundesliga-meccsen 2014 október 4-én Fotó: UWE ANSPACH/dpa Picture-Alliance via AFP

Komoly szerepe volt abban, hogy a válogatott kijutott a 2016-os Eb-re. Segítette a csapatot, hogy az UEFA 24 csapatosra emelte a torna létszámát, de a pótselejtezőn egy európai szinten is jegyzett norvég válogatottat kellett legyőznünk a kijutásért, és ez oda-vissza sikerült is. Fontos új játékosok épültek be a középpályára, köztük Nagy Ádám vagy Kleinheisler László. Mégsem lehet mondani, hogy ez a csapat A-tól Z-ig átalakult volna a hollandoktól nyolcat kapó csapathoz képest, több poszton is maradtak átfedések. A mentalitás változott meg elsősorban, és ez nem kis részben a vezérszerepet vállaló Szalai érdeme is volt. A tornán a magyarok első gólját is ő szerezte: igazi, szalais csatárteljesítmény volt, okos kényszerítővel, testi ereje kihasználásával. Ez volt a válogatott első gólja világtornán 1986 nyara óta, azaz 30 év után:

16 közé jutott, és veretlenül lépett tovább csoportjából a válogatott az Eb-n, három gólt lőttünk a portugáloknak, és csak az épp csúcsformát futó belgák tudtak bennünket megállítani. Magyarországon még hónapokig tartott a népünnepély, de Szalai nem ájult el a válogatott sikerétől, továbbra is kritikus maradt a hazai közeggel kapcsolatban. 2018 januárjában a Kickernek beszélt arról, hogy a pénz önmagában nem fogja megoldani a magyar futball évtizedes válságát, szemléletváltásra van szükség:

„A hazai futballal ugyanaz a probléma, mint évek óta, kevés jó és képzett játékos van a hazai ligánkban, akik később külföldön tovább tudnának fejlődni. (...) A tehetség a kevés. Nem véletlen, hogy a válogatottnak külföldi edzőre van szüksége.”

Storck után Csányiék szigorúan külföldi kapitányban gondolkodtak: a belga Georges Leekens nem bizonyult jó döntésnek, a helyére szerződtetett Marco Rossi annál inkább. Az olasz tréner, aki éveken át vezette a Honvéd csapatát, egyszerre ismerte a közeget, és volt birtokában annak a nemzetközi szemléletnek, ami hiányzott a válogatott éléről. Fél év hannoveri kölcsönjáték után, 2018 nyarán Szalai a Hoffenheimnél is egyre inkább magára talált: Bundesliga-bronzérmet szerzett a csapattal, nagy gól a Bayern, dupla a Freiburg, szép fejes az észtek ellen.

Rossi megtette csapatkapitánynak is, ennek ellenére – vagy épp ezért – nem kímélte a csapatot a 2020-as Eb-selejtezők elején sem. 2019 márciusában sima 2-0-s vereséget szenvedett az együttes Nagyszombaton, a meccs után Szalai lesújtóan beszélt a teljesítményről, különösképpen a védekezésről, és amikor a közmédia riportere megvédte volna a csapatot, vele szemben is kritikus maradt. Tekintélyéről sokat elmond, hogy a szövetségi kapitány is védelmébe vette nyilatkozatát. Ez az ébresztő is kellett a válogatottnak ahhoz, hogy a sorozat derekára magára találjon.

Visszatért Mainzba, de következő ősszel már nem marasztalták, viszont csapattársai ragaszkodtak hozzá. Kirakták a keretből, állítólag anyagi viták miatt, de a Bild a döntés másnapján arról írt, hogy több játékos tiltakozásul megtagadta az edzést, amint értesült a lépésről. Jellemző epizód volt ez Szalai karrierjében: egyszerre volt összeférhetetlen, de olyan harcos, akihez végsőkig ragaszkodnak társai.

Ez a mentalitása különös jelentőséget nyert a magyar válogatott következő Európa-bajnoki selejtezőin is. Szalai minden meccset végig játszott, 2019 márciusában a horvátok elleni hazai, 2-1-re megnyert meccsen fontos gólt szerzett, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a válogatott pótselejtezőket játszhasson a részvételért. A bolgárok elleni első play-off meccsen 60 percig brusztolt, Izland ellen végig a pályán volt. Méltán nagy karriert futott a felvétel, ami a play-off döntő szünetében készült, és amin Szalai tüzeli a csapatot. Ez a beszéd sokat elárul arról, milyen fontos szerepet töltött be Szalai az együttes életében. 2-1 Izland ellen a koronavírus miatt üres Puskásban, újabb Eb-kvalifikáció:

Rossi kezdőbe rakta a részben hazai pályán zajló Európa-bajnokság meccsein is, előbb Portugália, aztán Franciaország ellen is. A második meccs 26. percében megsérült, de felépült a harmadik, sorsdöntő müncheni meccs előtt. A győzelem végül nem lett meg, de Szalai fejelt egy gyönyörű gólt:

Szalai maradt az egyetlen meghatározó játékos a magyar válogatottban, aki jelen volt a 2016-os Eb-selejtezők kezdetekor, és végig küzdötte a 2020-as (2021-es) Európa-bajnokság meccseit is. Ő testesítette meg az átmenetet az éveken át vergődő és az önbizalomtól duzzadó új generáció között.

Megérdemelten vette ki részét a Nemzetek Ligája menetelésből is: 68 percig pályán volt Wolverhamptonban, ahol 2020 őszén a magyarok megsemmisítő 4-0-s vereséget mértek Angliára, sőt, Orbán Viktor a meccs után azt nyilatkozta, hogy Szalai hívta őt az öltözőbe gratulálni a csapatnak.

2022 szeptemberében jelentette be, hogy a Nemzetek Ligája küzdelmei végeztével visszavonul a válogatottól. Utolsó, 26. gólját a válogatottban stílszerűen Németország ellen szerezte két nappal később Lipcsében. Ezzel a góllal győzött a válogatott 1-0-ra a Red Bull Arénában, és nem is akármilyen gól volt ez:

A magyar futballközeggel szemben tanúsított ellenérzései is benne voltak egy-két bárdolatlanabb nyilatkozatában. Több újságíróval akadtak feleslegesnek ható, kisebb-nagyobb csörtéi, pályafutása utolsó időszaka pedig tartogatott zűrösebb epizódokat. 2022 februárjában az FC Baselhez igazolt, de hamar megromlott a viszonya a csapat vezetésével, és eltiltották a csapat edzéseitől. Ügynöke, Oliver Fischer azt is felvetette, hogy jogi útra terelhetik az ügyet, ha a szakvezetés nem engedi újra edzésbe állni Szalait. (Állítólag a klub elöljáróinak a játékos motivációival voltak fenntartásaik.) 2022 decemberében balhéba keveredett a budapesti éjszakában, megrúgott egy férfit, aki ittasan faszfejnek nevezte az öccsét. Könnyű testi sértéssel és garázdasággal gyanúsították meg, később a rendőrség már súlyos testi sértés miatt folytatta tovább az eljárást. A játékos sajtóhírek szerint ténybeli beismerő vallomást tett az ügyben.

Szalai megelőzte a mezőnyt abban, ahogy karrierjéről és annak folytatásáról gondolkodott. Soha nem akart hazatérni az NB I.-be, a lehető legmagasabb szinten kívánta befejezni a pályafutását, és időben kezdett készülni a pályafutása utáni időszakra. 2018-ban a nyilvánosság előtt is bemutatta fémmegmunkáló gyárát: a nagytarcsai üzemet működtető cég, az Omega Laser Steeltec 2015 óta van a tulajdonában.

Aktív játékosként tartott utolsó sajtótájékoztatóján azt nyilatkozta, hogy rengeteg áldozatot hozott annak érdekében, hogy nemzetközileg is számottevő karriert futhasson be, és 12 év Bundesliga-idénnyel, két BL-szerepléssel a háta mögött elégedett azzal, amit elért. Honvágya volt sokáig, most hazatér, Magyarországon tervez élni a következő időszakban. Azt, hogy marad-e a futball közvetlen kötelékében, egyértelműen nem árulta el, de meglepő lenne, ha sokáig bírná a labda közelsége nélkül.