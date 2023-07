Hiába keresik, továbbra sem találják a Berlinben lófráló oroszlánt

Lassan másfél napja keresik, de még mindig nem tudták befogni a Berlin déli régiójában szabadon kószáló oroszlánt. Pedig a hatóságok komoly erőket mozgósítottak, csütörtök éjjel kétszáz rendőr vett részt a kutatásban, valamint drónokat és helikoptereket is bevetettek.



Ahogy az ilyenkor lenni szokott, megszaporodtak az észlelések is, volt, aki a déli Zehlendorf negyedben vélte látni az oroszlánt, de a hatóságok egy átfogó keresés után megállapították, valószínűleg nem járt arra. Felbukkant egy rövid videó is, amin a rendőrség szerint valószínűleg a keresett állat látható.



Egy rendőrségi szóvivő korábban beszélt arról, egyelőre fogalmuk sincs arról, hogyan került a vadállat a lakott területre, a környéken lévő állatkertek, állatparkok, cirkuszok és menhelyek sem jelentettek eltűnt oroszlánt.



(WDR)