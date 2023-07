Orbán Balázs szerint szabadságra, demokráciára és a jogállamiság védelmére van szükség

A jobboldaliak rendet hoznak, míg a baloldaliak rendetlenséget, fejtegette nézői kérdésre Orbán Balázs, a miniszterelnök kétsipkás politikai igazgatója Tusványoson. Ő maga jobban szeretne olyan országban élni, ahol a graffitizést vandalizmusként kezelik, és ahol rend van - szemben Budapesttel, ahol 2019 óta nem is tudja pontosan mi változott, de az utcákon járva kelve, mintha nagyobb lenne a kosz.

Ahogy azt a fesztivál alatt többször is megállapították, úgy most is: az EU-ban nem állnak túl jól a dolgok, persze mindig ott a remény a változásra. Szerinte változást csak állampolgári vagy egy alternatív politikai oldalról lehet hozni. Éppen ezért Magyarország keresi a hozzá hasonlóan és a brüsszeli elittől eltérően gondolkodó partnereket. „Európa kulturális, gazdasági és katonai értelemben gyengül” - mondta, miközben a mögötte lévő sátorból a Szomszédnéni Produkciós Iroda fergeteges humorheroldjai tolták a poénokat.

A stratégialag fontos családpolitikai és közösségszervezés is veszélybe került, Orbán ezért az elhibázott - főleg energetikát érintő - nyugati döntéseket okolja. Ezek inflációba és gazdasági nehézségekbe sodortak minden országot - azt nem tette hozzá, hogy a magyar infláció messze túlszárnyalja az unió többi országáét.

Az EU eljelentéktelenedése mellett azt látja, hogy Kína emelkedni kezdett, Amerika pedig épp vele szemben határozza meg magát. Orbán szerint Magyarország nyitott az üzletre Amerikával, ugyanakkor problémásnak látja, hogy ők nem akarnak részt venni a közép-európai régió fejlesztésében, ráadásul még számon is kérik rajtunk, hogy miért nem „burkolózunk szivárványos zászlóba”.

Éppen ezért fontosnak tartja megértetni, hogy a régió azért nyit Kína irányába, mert az kölcsönösen előnyös üzleti lehetőségeket kínál. A nyugati világon kívüli tőke és kifektetési lehetőség hozzájárul a magyar gazdaság bővüléséhez, ezért szerinte nem érdekünk a blokkosodás.

A veszélyes polarizáció

A világ országai számára Orbán szerint az egyik legnagyobb veszély a polarizáció, a széthúzás, az identitás megkérdőjelezése lesz. Példaként említette az Egyesült Államokat, de Kínát is. „Versenyelőnyünk, hogy a magyar társadalom kulturálisan homogén, identitásában erős” és nyitott a közösségek irányába, ezt pedig ápolni kell - mondta Orbán. Mivel az identitásokat leépítik, olyan kormányra van szükség, amely tisztában van az identitáselemekkel, melyeket igyekszik megerősíteni, továbbá nem engedi, hogy bármi is szétfeszíthesse azokat. Az egyre erősödő és széthúzóbb államok Amerikájában számos ilyen példát lát, így a

fiatalok - öregek,

nyugatiak - keletiek,

vallásosok - ateisták ellentéteit.

Nálunk ilyenek Orbán szerint nincsenek:

nincs kelet-nyugat ellentét,

„megszüntettük a határon belüli-határon túli vitát”,

illetve nálunk "kevésbé intenzíven zajlik, kezelhető mederben van tartva - elsősorban a cigányság felzárkóztatása miatt - a cigányság-magyarság vita."

A kisebbséggel kapcsolatban kérdés is érkezett a közönség soraiból, miszerint hogy viszonyul Orbán ahhoz, hogy az romániai magyar kisebbséget a román kormány épp a szuverén, erős nemzetállamokra hivatkozva alatt nyomja el. Ezt hogy lehet feloldani?

„Erős kisebbségi érdekképviseletre van szükség, és a szabadságnak, a demokráciának, a jogállamiságnak a védelmére. (...) Mert ha ezek az alapelvek érvényesülnek, akkor azok a kisebbségi jogok, amelyekre szükség van, azok is érvényesülnek” -- véli Orbán Balázs. „Ha valaki komolyan gondolja a nemzetek jelentőségét, akkor nem gondolja azt, hogy a területén élő nemzettudattal rendelkező kisebbségek egyszer csak feladják az identitásukat” - mondta.

A legnagyobb kihívások

Orbán szerint ha komolyan gondoljuk az összekapcsoltságra alapuló stratégiát, akkor meg kell őriznünk a szuverén politikai mozgásterünket, Európát pedig olyan irányba kell terelnie, ami Közép-Európa felemelkedését szolgálja. Soha nem látott mértékű infrastrukturális beruházásokra van szükség:

hidakat kell építeni,

vasutakat,

egyetemi kutatóközpontokat.

Példaként említette - az orosz együttműködéssel készülgető - Paks kettőt és a - kínai hitelből épülő - Budapest-Belgrád vasútvonalat. Mindezt akkor, amikor a kormány épp az ilyen jellegű beruházások kikukázásán dolgozik, amikor a magyar vasúti járműpark helyzete drámai és amikor a pályák állapota miatt a teljes kelet-magyarországi ütemes menetrendet az összeomlás veszélyezteti.