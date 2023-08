A Fradi-ölő feröeri kiscsapat még mindig versenyben van az Európa-liga csoportköréért

Hiába bukott el a Bajnokok Ligája-selejtezők első szakaszában a Ferencvárost az Üllői úton 3-0-ra elintéző KÍ Klaksvík az előző fordulóban – nagy csatában, hosszabbításban –, a történet még nem ért véget. A feröeri kiscsapat a második legrangosabb klubfutballsorozat, az Európa-liga rájátszásba került, ahol az a moldovai Sheriff Tiraszpol az ellenfele, amely két éve még a Bajnokok Ligájában verte idegenben a Real Madridot. (A különös klub hátteréről és tulajdonosáról itt írtunk részletesen.)

A Klaksvíknak szokás szerint ezúttal is sikerült megbillentenie a papírformát, a moldovaiak képtelenek voltak nyerni Tórshavnban, sőt: a statisztikák szerint a hazaiak közelebb álltak a sikerhez, mint ellenfelük. A vezetést is ők szerezték meg Patrick Da Silva révén az 52. percben – a milliárdos gólvágó, Árni Frederiksen most nem talált be –, ám a Sheriff később egyenlített, 1-1 lett a végeredmény. Visszavágó jövő héten.

Ha a KÍ netán elveszti a párharcot, az Európa-konferencialiga csoportkörébe kerül, ahova a Ferencváros lényegében már meg is érkezett, miután csütörtökön vendégként verte 4-0-ra a litván Zalgiris Vilniust.