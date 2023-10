Finnország egy kínai hajó után nyomoz a megrongált finn-észt gázvezeték ügyében

A finn rendőrség bejelentette, hogy egy kínai hajó után nyomoz a külső behatás révén megrongált finn-észt gázvezeték ügyében.

A finn külügyminisztérium pedig azt közölte, hogy diplomáciai csatornákon kapcsolatba lépett Kínával és Oroszországgal a vizsgálat kapcsán.

„A hongkongi zászló alatt hajózó NewNew Polar Bear mozgása egybeesik azzal az időponttal és hellyel, amikor és ahol a gázvezeték megrongálódott” – áll a finn Nemzeti Nyomozó Iroda közleményében. A kínai konténerhajó Kína és Európa között közeledik az Északi-sarkvidéken keresztül.

A nyomozók említették a Szevmorput atommeghajtású orosz teherhajót is, ami Murmanszk és Szentpétervár között közlekedik. A finn külügyminisztérium a hajó miatt érintkezésbe lépett az orosz külügyminisztériummal, „tekintettel az ügy komolyságára”.

A Balticconnector gázvezetéket október 8-án zárták le szivárgás miatt. A hatóságok bejelentették, hogy rongálást külső behatás okozta, sejtetve, hogy esetleg szabotázs történt. Ugyanekkor megrongálódott egy Finnországot Észtországgal összekötő távközlési kábel is, majd kb. az incidenssel egyidőben egy Svédországot és Észtországot összekötő távközlési kábel is részleges károkat szenvedett. A svéd és észt hatóságok szerint az utóbbi rongálódás is feltehetően külső behatás következménye. Az incidensek aggodalmakat ébresztettek az energiaszállítás biztonságával kapcsolatban és a NATO fokozta az őrjáratokat a Balti-tengeren.

„Együttműködünk a svéd hatóságokkal a (kínai) hajó szerepének tisztázása ügyében” – közölte Risto Lohi finn rendőrségi vezető. A rendőrség megerősítette, hogy a gázvezeték megrongálódását „külső mechanikus erő” okozta, és egy nehéz tárgyat találtak a vezeték közelében a tengerfenéken. A rendőrség megpróbálja a felszínre hozni a nehéz tárgyat, hogy megállapíthassák, van-e köze a megrongált gázvezetékhez.

photo_camera A Finn Határőrség tengeri járőrhajója, a Turva 2023. október 11-én azon a környéken, ahol a Balticconnector megsérült. Fotó: STRINGER/AFP

A gázvezeték finn üzemeltetője szerint a helyreállítási munkálatok legalább öt hónapig tartanak, ezalatt Finnország az inkoói LNG-terminálon keresztül tudja fedezni a földgázszükségletét.

Több mint egy éve, 2022 szeptember 26-án tenger alatti robbanások után négy óriási szivárgást észleltek az Európa földgázszükségletének nagy részét Oroszország irányából biztosító Északi Áramlat-1 és Északi Áramlat-2 vezetéken. A robbanások körülményei máig feltáratlanok.

A földgáz Finnország energiafogyasztásának kb. 5 százalékát teszi ki, elsősorban az iparban, illetve áramtermelésre és fűtésre használják. (MTI)