Az izraeli hadsereg bejelentette a szárazföldi offenzívát Gáza ellen

Daniel Hagari, az izraeli hadsereg szóvivője bejelentette, hogy fokozták a légicsapásokat a Gázai övezetben, főleg földalatti célpontokat támadtak,

a szárazföldi erők pedig még péntek este kiterjeszthetik a tevékenységüket. Az utóbbi napokban a hadsereg szárazföldi erői korlátozott támadásokat hajtottak végre a palesztin területeken. A bejelentés után a Hamász közölte, hogy készen állnak a harcra: „Katonáik maradványait majd Gáza földje nyeli el.”Gázaváros lakóit pedig ismét felszólította fel az izraeli hadsereg, hogy délfelé hagyják el a várost. Palesztin beszámolók szerint péntek este izraeli tankok hatoltak be Gáza területére, és tűzharcba keveredtek a fegyveresekkel.

Péntek estére a Gázai övezetben szinte teljesen megszűnt az internetelérés. A helyi távközlési cég közleménye szerint minden kommunikációs és internetszolgáltatás megszűnt. A Palesztinai Vörös Félhold Társaság is arról számolt be, hogy elveszítette a kapcsolatot az övezetben működő műveleti csoportjával. Aggódnak, hogy a munkatársaik képesek lesznek-e továbbra is biztosítani a sürgősségi orvosi szolgáltatásokat, mivel a kommunikációs szolgáltatások megszűnéíse miatt a mentőket sem lehet kihívni a sebesültekhez.

A Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője, John Kirby pénteken még humanitárius szünetet sürgetett, hogy segéylszállítmányokat és üzemanyagot lehessen juttatni a Gázai övezetbe. Valamint a szünet lehetővé tenné azt is, hogy kihozzáka túszokat. A Washinton Post értesülése szerint az amerikai kormány felszólította az izraeli vezetést, hogy gondolják újra a szárazföldi offenzíva tervét, helyette inkább csak célzott támadásokat hajtsanak végre a Hamász állásai és infrastruktúrája ellen. Az amerikaiak egyre inkább kételkednek abban, hogy Izrael elérheti a céljait, másrészt a szárazföldi hadművelet kisiklatná a már előreheladott túsztárgyalásokat is.

photo_camera Izraeli katonák a gázai határon Fotó: JACK GUEZ/AFP

A New York Times szerint Szaúd-Arábia nemrég arra figyelmeztetett, hogy a szárazföldi offenzíva megindítása Gáza ellen katasztrófális hatással lehet a Közel-Kelet stabilitására. Közben az iráni szárazföldi erők pénteken kétnapos nagyszabású hadgyakorlatot indítottak Iszfahán tartományban, az ország középső részén „a legutóbbi fenyegetések miatt”.

Szerda este Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök már nyíltan beszélt arról, hogy az a hadsereg szárazföldi invázióra készül. Az izraeli védelmi miniszter, Joáv Gallant nemrég arról beszélt, hogy Izraelnek háromlépcsős terve van a Hamász gázai uralmának felszámolására. Ennek jelenleg az első fázisa zajlik, ahol a légicsapásokra építenek. Ezután fognak bemenni a szárazföldi alakulatok, hogy felszámolják a Hamászt, végül a védelmi miniszter szerint a harmadik fázisban „alacsonyabb intenzitású” erőfeszítéseket kell tenniük, hogy felszámolják a megmaradt „ellenállási zónákat”. Ezután Izrael nem lenne többé felelőse a Gázai övezetnek.

Pénteken a Hamász még rakétákkal lőtte Izraelt a Gázai övezetből. Az izraeli hadsereg pedig azt közölte, hogy az elmúlt 24 órában 250 célpont ellen hajtottak végre támadásokat. Azt állították, hogy sikerült megölniük Medkhat Mabashert, a Hamász egyik parancsnokát. Ugyanakkor elismerték, hogy műszaki hiba miatt egy izraeli repülő lezuhat Gázában. Pénteken a Hamász egyik tisztségviselője a gázai bombázások leállításához kötötte az izraeli túszok elengedését.

photo_camera Fotó: ALI JADALLAH/Anadolu via AFP

A legfrissebb adatok szerint még 229 embert tarthatnak fogságban. Közben az izraeli hadsereg a szárazföldi offenzívára készül, igaz az Egyesült Államok és az arab országok azt kérték, halasszák el a támadást, mert az csak tovább növelné a halálos áldozatok számát. A gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint az október eleji támadásra adott izraeli válaszcsapásokban már több mint 7000 gázai halt meg, az áldozatok 40 százaléka gyerek. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemrég megerősítette ezeket az adatokat.

Jeruzsálemben az izraeli biztonsági erők korlátozták az al-Aksza mecsetben imádkozó fiatal palesztinok számát, valamint nagy erőkkel vonultak fel az óvárosban és azon kívül, hogy megfékezzék a zavargásokat. A megszállt Ciszjordániában pedig négy palesztint öltek meg razziák során. Közülük ketten tartoztak militáns csoporotkhoz. (Times of Israel/Reuters)