Jó reggelt kívánok, esett a hó!

Ahogy az Útinform is mondja:

Téli út viszonyokra készüljenek az ország nagy részén. Mit jelent ez a gyakorlatban?

A Közép- és Dél-Dunántúlon, Közép-Magyarországon, Nógrád, Bács-Kiskun vármegyében havazik, Veszprém, Székesfehérvár, Solt, Kiskőrös és Baja környékén 5-10 cm közötti a leesett hó mennyisége.

photo_camera Szabolcs Péter Sakkozók című behavazott szobra Zalaegerszegen 2023. december 6-án. Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

És mint ahogy az ilyenkor már csak lenni szokott, a téli időszakban jellemzően váratlan és előre láthatóan megsaccolhatatlan fennakadásokat előidéző időjárási tényező alaposan megbolygatta a különféle közlekedési formákat.

Leglátványosabban tegnap Vitézy Dávid akadt el a hóban: az ATV-be tartott, de nagyon kellett neki szurkolni, hogy időben odaérjen az adásba:

Mindenki megnyugodhat, odaért, lett műsor is.



Mindeközben Lázár János építési és közlekedési miniszter ígért egy nagyot.

Remélhetőleg gondol majd a hóhelyzetre is. Addig is lássuk, jelenleg mi a helyzet az autópályákon. Az Útinform adatai szerint a gyorsforgalmi utak burkolata sónedves, de az M0-s Dunakeszi és Szigetszentmiklósi, az M1-es Bicskei, az M7-es Martonvásári, illetve az M6-os autópálya Fejér és Tolna vármegyei szakasza helyenként latyakos, az M3-as Gödöllő térségében hókásás.

Óvatosan hajtsanak, csütörtök éjfélig figyelmeztető előrejelzés van érvényben a hóhelyzet miatt, arról nem is beszélve, hogy a nyugati, délnyugati területeken hajnalra zúzmarás köd képződött, amely napközben is tartósan ronthatja a látási viszonyokat.

Néhány szó a vonatokról. Bár a MÁVINFORM szűkszavúan csak annyit közöl, hogy egyes járatok nem közlekednek (4:30-kor például azt, hogy az 5:29-es Ózdról Miskolcra induló vonatot felejtsük is el), az utasok már sejteni vélik, mi a helyzet. Ahogy egy kommentelő a Keletiből Aszódra nem induló vonat kapcsán vészjóslóan meg is jegyezte:

„Ideje lenne szólni az embereknek, hogy az előváros el fog esni kora reggel!... Téli forgalmi felkészülésből egyes.” Lényeg a lényeg: ha ma vonatozni akarunk, ez legyen a kedvenc oldalunk.



Az intenzív havazás meglepő módon a fővárost sem kímélte, a tegnapi torlódások, terelések, kimaradások után ma reggelre is akadt probléma több járattal. Ha például valaki netán a Kolosy térről ugrana fel a Pál-völgyi cseppkőbarlanghoz, az ne a 65-ös buszt válassza. És a 165-öst se.



Cikkem írásakor nem jár egyébként a 219-es autóbusz és a 3-as villamos sem az Ecseri út M és a Nagykőrösi út / Határ út között, utóbbi esetében pótlóbusz közlekedik, járműhiba miatt. A tömegközlekedési fennakadásokkal kapcsolatban érdemes indulás előtt a BKK Info Facebook-oldalát böngészni.

És ha valaki nagyon elakadt, jusson eszébe a klasszikus jótanács, kicsit több mint 10 évvel ezelőttről:

Segítünk! Ne hagyja el a gépjárművét! Ha elfogy az üzemanyaga, üljön át másik gépjárműbe! Belügyminisztérium. És nézegessen szép képeket a havazásról, például az Időkép oldalán. Nyugtató hatással vannak szemre és lélekre egyaránt.



Végezetül néhány szó a mai kilátásokról, az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása alapján: az ország legnagyobb részén borult, Vas és Zala szélvédett részein ködös marad az idő, azonban a Nyugat-Dunántúlon már előbukkanhat a nap is. Ettől keletre továbbra is többfelé várható - a nap során egyre gyengülő intenzitás mellett - csapadék, döntően havazás, de helyenként havas eső, eső is előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül, főként a Kisalföldön és a hegyekben meg is erősödik az északnyugati szél, amely elsősorban ott hófúvást okozhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul. Késő estére általában -3 és +2 fok közé csökken a hőmérséklet.



Sapka, sál, kesztyű!