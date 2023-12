Nagymúltú, aktív szervezetek helyett Fidesz-közeli civilek kaptak tízmilliós támogatásokat Pécsen

A K-Monitor adataiból dolgozó Telex egy pécsi példán mutatja be, mi történik a a Városi Civil Alap (VCA) nevű állami források pénzeivel. A VCA-t, az állami Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. egyik pályázatát a Norvég Alap civilek számára megpályázható 4 milliárd forintos forrásainak pótlására hozta létre a Miniszterelnökség még 2021-ben. A K-Monitor szerint a nyertesek nagy része kampányon kívül inaktív, legfeljebb a nevével támogatja a kormánypárti helyi politikusok kezdeményezéseit.

A mostani pályázatot szeptemberben írták ki. A támogatottak nemrég nyilvánosságra hozott listáján összesen 46 darab Pécsen bejegyzett civil szervezet van. A többségük leginkább a kultúra, a sport, az oktatás területén tevékenykedik. Összességében ezek a szervezetek kapták a kevesebb pénzt. Viszont a támogatott szervezeteknek nagyjából a negyede köthető ismert fideszes aktivistákhoz, pártemberekhez, illetve a helyi fideszes média háttérszereplőihez. Ezek a szervezetek kaphatják meg a Pécsre érkező összesen 150 millió forintnyi támogatásnak a felét – írja a Telex. Ilyen például a kormánypárti Pécs Aktuál nevű kiadvánnyal szimbiózisban működő Agytörő Egyesület, ami 10 millió forintot kapott és a Bio Város Egyesület szintén 10 milliós támogatással. Utóbbi gondozásában jött létre a „polgári panaszkodó”, Pécs Közösségi Térképe, amit a Fidesz frakcióvezetője mutatott be.

photo_camera Pécs ikonikus fideszes politikusának, Hoppál Péternek a képe a II. Pécs Pride felvonuláson. Ennek a fesztiválnak a szervezőit nem találtuk meg a támogatottak listáján. Fotó: Bankó Gábor/444

A Pécs Aktuálhoz juthatott még pénz. Az azt kiadó cégcsoport címére bejelentett Magyar Garabonciás Alapítvány is kapott 10,9 milliót és a Telex szerint a Z Nemzedék Alapítvány is ehhez a körhöz köthető, ők 7 milliót kaptak. A Pécsi Gamer Egyesület 4 millió forintot, míg az Országos Gamer Szövetség Egyesület 3,8 millió forint támogatást kap. Ezeknek a szervezeteknek az egyik közös pontja az a Vezér Tamás Dániel, aki a helyi Fidesz sajtósa volt, majd Vári Attila polgármesteri kampányát is végigkísérte. Vári október közepén váratlanul lemondott a Magyar Vízilabda Szövetség elnöki posztjáról, miután a sportszervezettől nyom nélkül eltűnt 50 millió forintnyi euró.



Érdekes pont, hogy a DK egykori pécsi alpolgármestere, Bognár Szilvia két szervezete is sikeresen tudott pályázni. Bognár kapcsolata megromlott az ellenzéki városvezetéssel, otthagyta a pártot is, azóta pedig a Fideszhez közeledik. Az általa alapított Tiszta Kezek Egyesület legalább 3 millió forintot, míg a Másképp A Közéletben Egyesület legalább 7 millió forintot fordíthat a céljaira.

Azért ellenzéki politikai szervezetnek is jutott a VCA pénzeiből. A 2019-es pécsi ellenzéki összefogás ernyőszervezetéként ismert Mindenki Pécsért Egyesület 253 ezer forintot vihet haza.