Visszahozná a sorkötelezettséget a német védelmi miniszter

A tervek szerint a német hadsereg létszámát 2031-ig 203 ezer fősre kellene növelni, de a jelenlegi létszámhiány miatt a mostani 183 ezer fő megtartása is kihívást jelent. Ezért Boris Pistorius védelmi miniszter a sorkötelezettség visszaállítását fontolgatja. Leginkább a svéd modellt követnék, ahol 18 éves kor felett mindenkinek ki kell tölteni egy sorozási űrlapot, ami alapján a védelmi ügynökség dönti el, hogy besorozzák-e, majd kap-e alapkiképzést.

photo_camera Boris Pistorius német védelmi miniszter egy Leopard 2-es tankon Fotó: FEDERICO GAMBARINI/dpa Picture-Alliance via AFP

Valami hasonlót tartana szükségesnek Pistorius is, aki már 2011-ben is rossz ötletnek tartotta a sorkatonai szolgálat megszüntetését. A visszahozása már februárban is felmerült, de Olaf Scholz kancellár akkor elutasította az ötletet. (Spiegel)