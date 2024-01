Csaknem 500 embert lopott meg egy szabolcsi nő az interneten

Egy internetes csalássorozatban 488 embert vert át egy szabolcsi nő. 2021 decembere és 2023 januárja között több internetes oldalon különböző álneveket használva folyamatosan hirdetett eladásra játékkonzolokat, kerti játszóteret, fürdődézsát és egyéb használati cikkeket. Csakhogy egyik sem volt meg neki, az összes hirdetése kamu volt.

Az ország szinte minden részéből jelentkeztek az apróhirdetéseire. Leginkább szöveges üzenetekben tartotta az óvatlan vásárlókkal a kapcsolatot, de volt, akivel eltorzított hangon beszélt telefonon is. A sértetteket arra kérte, hogy a kialkudott vételárat, vagy annak egy részét előlegként előre utalják át az általa megadott több, különböző pénzintézetnél vezetett bankszámlára. Amikor ezt megtették, a nő egyszerűen felszívódott. Ezzel a módszerrel 488 sértettől összesen 15 millió forintot csalt ki. A csalássorozatot még azután is folytatta, hogy a marcali nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, így végül előzetes letartóztatásba helyezték. A közel 300 oldalas vádiratban a Marcali Járási Ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint vagyonelkobzás elrendelését indítványozza most a nővel szemben.

