Fucsovics Márton és Valkusz Máté sem jutott tovább az Australian Open második fordulójába

Azután, hogy vasárnap Marozsán Fábián bejutott az ausztrál nyílt teniszbajnokság második fordulójába, kedden Valkusz Mátén és Fucsovics Mártonon volt a teniszkedvelők szeme. Sajnos egyikük sem tudott nyerni, Valkusz az ausztrál Max Purcelltől, Fucsovics Grigor Dimitrovtól kapott ki.

photo_camera Fucsovics Márton Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP

A világranglistán 70. Fucsovics nem számíthatott könnyű rajtra a bolgár ellen, Dimitrov kilenc napja megnyerte brisbane-i versenyt, legutóbb pedig novemberben kapott ki a párizsi fináléban a világelső Novak Djokovictól. A 31 éves Fucsovics visszalépett a múlt heti, adelaide-i tornától, néhány napig nem edzett, pihentette csípősérülését, és kezelésekre járt.

Fucsovics jól kezdett, rögtön elvette ellenfele adogatását, majd egy újabb brék után 5:2-nél a szettért szerválhatott, amit végül 6:4-re nyert meg. A folytatásban ismét brékelt, de 2:1 után a lendülete megtört, Dimitrov átvette az irányítást és 6:3-mal egyenlített. A harmadik szett nagy küzdelmet hozott, azt rövidítésben nyerte meg a bolgár. A negyedikben már végig Dimitrov játszott jobban, 3:1-re verte a magyar teniszezőt.

photo_camera Valkusz Máté Fotó: ANTHONY WALLACE/AFP

A 25 éves Valkusz - aki 214. a világranglistán - fantasztikus napokon volt túl: azok után, hogy korábban egyetlen meccset sem nyert Grand Slam-kvalifikációban, Melbourne-ben három győzelmet aratott, ezzel a főtáblára jutott. Első ellenfele a hazai pályán szereplő Max Purcell volt - 45. az ATP-rangsorban -, aki még soha nem nyert meccset az Australian Openen, ugyanakkor 2022-ben párosban megnyerte a wimbledoni bajnokságot.

Valkusz nagyszerű játékkal, 31 perc alatt 6:3-ra nyerte az első szettet. A folytatásban fej fej mellett haladtak, végül a rövidítésben Purcell egyenlített, majd 6:4-re övé lett a harmadik szett is. A negyedikben az ausztrál 5:2-re is vezetett, de Valkusz visszakapaszkodott, ám a végjátékot Purcell bírta jobban, 7:5-re nyerte a negyedik szettet és ezzel a mérkőzést is. (via MTI)