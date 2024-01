Kubatov: A kampányokban az ellenfélről csak az igazat szabad mondani

Hosszú interjút adott az Inforádiónak Kubatov Gábor. Az interjú legérdekesebb részében arra a kérdésre, hogy meddig mehet el egy kormányzó párt a durvuló hangnemben, a Fidesz alelnöke és a párt igazgatója ezt válaszolja:

„Szerintem az igazságot mindenkinek el kell mondani, és itt az igazság szón van a lényeg. Azt mindenkinek meg kell tudni. A szembesítő kampányokkal nem az a baj, hogy vannak. Az a baj, ha nem tényszerűek. Amikor mi beszélgetünk a kollégáinkkal a kampányokról, és odaérünk ahhoz, hogy mit szabad mondani az ellenfélről, akkor az igazat. Még akkor is el kell mondani az igazat, ha az nem szép. Azért ne legyünk naivak, azért a demokráciához az is hozzátartozik, hogy valaki után utánanéznek, és ha rossz ember, azt joguk van tudni a választóknak. Ettől nem kell megijedni, olyan életet kell élni lehetőleg, és olyan kampányokat kell csinálni, amit egyébként én a magamra nézve is elviselhetőnek gondolnék, és akkor szerintem rendben van.”

Arról nincs hír, hogy miközben a Kubatov-lista és a Kubatov-gárdák révén elhíresült pártigazgató ezt mondta, leszakadt-e a plafon.

photo_camera Kubatov Gábor a Fidesz kongresszusán 2023. november 18-án. Fotó: Németh Dániel/444

Az FTC elnökét arról is kérdezték, hogyan fogják intézni a szponzorációs ügyet a Mahart Passnave-vel, mennek-e a bíróságra. (Kiderült, hogy 176 millió forintot fizetett az állami cég a Fradinak, mielőtt Lázár leállította a támogatást, és a szerződésbontást Kubatov azóta is sérelmezi.) Kubatov azt mondta:

„Persze, kénytelenek vagyunk. Ez sok szempontból nagyon érdekes, mert a cég teljes bevételének összesen 0,5 százaléka ez az összeg, amiről beszélünk. Minden évben csinált másfél milliárd forint körüli nyereséget. Ők nem közszolgáltatásokat végeznek, hanem kikötőüzemeltetést végeznek. Jó kapcsolatunk volt a céggel, és hosszú távra egyeztünk meg. Van egy hároméves szerződésünk, amiből csak fél év telt el. Nem tartom túl sportszerűnek az egész lépést, mert a miniszterrel mi frakciótársak vagyunk, immáron több mint húsz éve.”

Kubatov szerint ha „ilyen ötlet merült volna fel, hogy a szerződést föl kell bontani, akkor ennek megvan a módja, hogy leülünk beszélni róla, és akkor megnézzük, hogy mi ennek az oka”. „Én nem látok jogi indokot rá, hogy ezt a szerződést föl lehetett volna bontani. Megkötöttük, megbeszéltük, megállapodtunk három évre. Nekünk van egy viszonylag szigorú költségvetésünk, ebből ez az összeg hiányzik. A bíróságon remélem, hogy minél hamarabb ítélet fog születni” – mondta.

A tervezett igazolásokról azt mondta, nincsenek veszélyben, mert „ilyenkor az ember mindig kitalál, valahol majd le kell faragni valamelyik költségből”. „Tudok megoldásokat rá, de mindenesetre kellemetlen az egész helyzet” – mondta.