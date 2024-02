Lázár szerint a magyar közlekedés legnagyobb problémáinak megoldására az a garancia, hogy „akárcsak a tehervonatot, őt is nehéz megállítani"

Sajtótájékoztatón mutatta be a március 1-jén életbe lépő új közlekedési tarifarendszert Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter a várakozásoknak megfelelően a politikailag pozitív üzenetekre koncentrált, de az újságírói kérdéseknek köszönhetően a kellemetlenebb témák is szóba kerültek.

Lázár szerint mindenki jobban jár

Lázár kezdésként elmondta, hogy neki mindig az ember, a munkavállaló az első. Munkabékét és sikeres bérmegállapodást emlegetve mondott köszönetet a MÁV-Volán munkavállalóinak. Szerinte az ország- és vármegyebérletek bevezetése mellett a dolgozókkal kötött megállapodás volt a tarifareform előfeltétele.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Többen mondták, hogy az ország- és vármegyebérletek bevezetése miatt 40-50 milliárddal fognak csökkenni a bevételek, és az utasok is elmaradnak majd. Lázár szerint nem lett igazuk. A bevételek az új bérletek bevezetésének évében 122 milliárdról 128 milliárdra nőttek, miközben az utazások száma vasúton és buszon is emelkedett.

A tarifareformra közlekedési rezsicsökkentésként hivatkozó Lázár tételesen felsorolta, hogy kinek mennyivel lesz olcsóbb az utazás. A 4,5 millió utasból szerinte mindenki jobban jár.

A Budapesttel folytatott vitájáról azt mondta, annak ellenére jött létre a megállapodás, hogy végig orkánerejű hülyézésben volt része. Szerinte a tarifaközösség a fővárosban élőknek és az agglomerációból ingázóknak egyaránt komoly anyagi segítség. „Ha ez nem Budapest támogatása, akkor mi az?”

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Arról is beszélt, hogy a tarifákon kívül vannak még olyan szolgáltatások, amiket fejleszteni kell a közösségi közlekedésben. Megígérte, hogy ezeket a következő egy-másfél évben befejezik.

Ígéret marad a járműbeszerzés és a pályafelújítás is

Elmondta, hogy két másik területen még komoly tartozásai vannak a kormánynak. Az egyik a járműbeszerzés, amiről a szerdai kormányülésen tárgyalt is a kabinet. Lázár javaslata egy 10 éves járműfejlesztési program, aminek nemcsak a járműbeszerzés, hanem a magyarországi járműgyártás is része. Ha utóbbinak Lázár képes előteremteni a feltételeit, akkor a kormány érdemben is hajlandó tárgyalni a programról. Ezt az ígéretet kapta.

A másik probléma a vasúti pályák állapota. Lázár szerint a budapesti agglomerációban ugyan jelentősen javult a helyzet, viszont a munkát folytatni kell. Ha megérkeznek a befagyasztott uniós források, a folyamat gyorsulni fog.

Első számú prioritásuk a HÉV-szerelvények cseréje és a HÉV-vonalak felújítása. Lázár azt ígérte, hogy mindent megtesz a helyzet rendezéséért. Erre szerinte személye a garancia, hiszen „amint a tehervonat, úgy ő is nehezen megállítható”.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Piaci optimizmus

Lázár újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, hogy az olcsóbb tarifák miatti bevételkiesést vállalati hatékonyságnövekedéssel és költségcsökkentés kompenzálják majd. Üzleti terve szerint azonban az utasforgalom és az árbevétel is nőni fog, ezért nem számít bevételcsökkenésre. Ha mégis így történne, a költségvetés pótolja majd a hiányt.

Arról is beszélt, hogy minél többen utaznak a járatokon, annál jobb lesz a tárgyalási pozíciója a kormányban. Nem tagadja, hogy tárcája sokat veszített a tavalyi és az idei költségvetésből is, de nem fogja feladni a harcot a forrásokért. Mivel Lázár szerint mindenki jól jár a tarifareformmal, megkérdeztük tőle, hogy mit gondol azoknak az ingázóknak a helyzetéről, akiknek megyehatáron kell átutazniuk. Korábban ők vehettek kilométer alapú bérletet, most azonban muszáj országbérletet vásárolniuk.

Lázár azt válaszolta, hogy a munkába ingázók nem járnak rosszabbul, mert a munkaadójuk megtéríti az országbérletüket. A többi utasnak pedig ott van az újonnan bevezetett napijegy.

Miután a Magyar Kerékpárosklub a MÁV-nál reklamált a szerintük aránytalanul drága kerékpárbérlet miatt, rákérdeztünk a kerékpárosok helyzetére is. Lázár elismerte, hogy a biciklis tarifákkal kapcsolatban hibáztak, ezért korrigáltak. A MÁV 4950 forintra csökkentette a kerékpáros országbérlet árát.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Lesz busz Iborfiára

Rákérdeztünk a tavaly augusztus 1-jén bezárt 10 vasúti mellékvonalra. Lázár azt mondta, megvizsgálták az intézkedés hatásait, és arra jutottak, hogy jó döntést hoztak. Aránytalan kár szerinte senkit sem ért.

Lázár januári sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a MÁV és a Volán minden magyar települést elér. Mi azonban találtunk négy olyat, amit biztosan nem. Most megkérdeztük Lázártól, mi lesz ezzel a négy faluval. Azt mondta, hogy az állapotot hibásnak találta, ezért intézkedett az ügyben. Megígérte, hogy hamarosan mind a négy településre járni fog busz.

Végül arról is beszélt, hogy országos tarifamegállapodást szeretne. Ezért minden vidéki várossal leül tárgyalni, hogy a budapestihez hasonló tarifaközösség Esztergom és Zalaegerszeg mellett más, helyi közlekedéssel rendelkező városokban is megvalósuljon.

A március 1-jén életbe lépő tarifarendszer technikai részleteiről ebben a cikkben írtunk. A témáról podcastot is készítettünk. A sajtótájékoztató kegyelmi ügyre vonatkozó részéről pedig itt írtunk.