Az Orbán-kormány az uniós tagállamoknak írt levélben forszírozza, hogy legyen magyar képviselő az ukrán parlamentben

Az ukrajnai magyar kisebbséggel kapcsolatos elvárásairól írt levelet az Európai Unió tagállamainak a magyar kormány, írja a Radio Szvoboda. A levél emlékezteti az államokat, hogy a nemzeti kisebbségek védelme az egyik legfontosabb eleme az ukrán uniós csatlakozási tárgyalásoknak.

A dokumentum a csatlakozási tervek miatt is jogosnak tartja Magyarország követeléseit Ukrajna felé, melyekben a magyar kisebbségek jogainak visszaállítását kéri a 2015-öst megelőző szintre. A magyar kormány a magyar nyelv szabad használata mellett az országos, valamint a helyi politikai képviselet lehetőségeinek bővítését is kéri az ukrán féltől. Előbbi praktikusan azt jelenti, hogy a magyar fél elvárja, hogy az ukrán parlamentben kisebbségi magyar képviselő is üljön. Ilyen utoljára a 2014-es fordulat után, Porosenko-ciklus idején, 2014–2019 között volt, amikor Brenzovics László, a KMKSZ elnöke a hatalompárt listájáról került be a Verhovna Radába.

photo_camera Szijjártó Péter, Andrij Jermak és Dmitro Kuleba sajtótájékoztatója Ungváron, január végén Fotó: Bankó Gábor/444

„A korábbi ígéretekkel ellentétben a magyar közösségek igényét a képviseletre ignorálták” – áll a levélben, amely példaként hozza a kisebbségek számára elérhető oktatási anyagokat is. A levél szerint jelenleg húszezer diák tanul ukrán iskolákban magyar tanítási nyelven, mégsem veszik figyelembe a tananyagra vonatkozó javaslatokat.

A levél számon kéri azt az elvet is, amely szerint ahhoz, hogy egy csoportot nemzeti kisebbségként ismerhessenek el, a helyi régiókban 10 százalékos arányban jelen kell lennie. Ez úgymond igazságtalan, hiszen a közigazgatási körzetek átalakítása után megváltoztak a lakosságarányok.

Mindez része lehet a magyar és ukrán külügy közötti egyeztetésnek is, bár az ukrán kormány egyelőre nem kívánta kommentálni a levelet. Az ukrán vezetés korábban közleményben jelezte, jövő héten kétoldalú kormányszintű találkozó fognak tartani.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter január végén – a háború kitörése óta először – Ukrajnába látogatott, ahol Dmitro Kuleba külügyminiszterrel és Andrij Jermakkal, az elnöki hivatal vezetőjével találkozott. Mi is ott voltunk: