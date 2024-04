Nem kell mindig a jéghideg profizmus a képviselőjelöltek bemutatásánál

A hajdúböszörményi Fidesz jelöltjeinek rendkívül jól sikerült mozgóképes bemutatása után jöjjön még két, olvasóink által küldött erős videó a műfajban.

Először a civil, ami aztán tényleg nincs ridegen tökéletesre csiszolva.

A kazincbarcikai Városvédők Egyesülete is indul az önkormányzati választáson, mert „a városnak megújulásra van szüksége, mert ha nem, nem jó irányban haladnak a dolgaink". A jelölteket a Facebookra felrakott, a Városháza előtt felvett videóban mutatták be. Aki levezényli a bemutatást, az Vassné Erdei Erzsébet, az egyesület elnöke. Ő nem indul. Az egyesület polgármesterjelöltje Mérten János, akinek viszont kellett némi segítség, hogy végigsorolja mind a nyolc jelöltjüket, köztük saját magát is. Végül Vassné súgott neki, papírból.

„Kérem, adják támogatásukat az egyesült színeiben induló jelölteknek, hogy megtörjük Szitka Péter és csapatának legyőzhetetlenségének mítoszát” - fordult a választókhoz Mérten János. (Az MSZP-s Szitka Péter 2006 óta Kazincbarcika polgármestere.)

De vissza a profikhoz. A Fidesz Sárospatakon újra a települést 2010 óta irányító Aros János indítja. Ahogy a polgármester fogalmazott „szükség van egy kormányra, és szükség van egy kormányosra, aki irányítja a hajót, és szükség van legénységre, szükség van egy csapatra. Ezt a csapatot mutattam ma be sajtótájékoztató keretén belül".

Namost ha a felvételeken a sajtótájékoztató látszik - és nehéz másra gondolni a Hegyalja Televízió tudósításából -, akkor igazán nem kerítettek nagy feneket a dolgoknak, nem etették tele pogácsával az újságírókat és nem is húzták az időt rengeteg kérdéssel.

És akkor legyen itt azért a hadjúböszörményi Fidesz videója is. Ha lát hasonló erősségű videókat, küldje el a megirom@444.hu-ra.