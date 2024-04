A vak komondor visszatér

Jó reggelt!

4 kiemelt cikk:

Ütős kampány

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Még hat hét hátra van, de már most tele vagyunk választási hírekkel. Orbán továbbra is a nemzetközi politikai vízióival van elfoglalva, a CPAC konferenciáján újra hűségesküt tett Donald Trumpnak, és sokadszorra is bejelentette, hogy a progresszív-liberális világszellem elbukott.

Videós stábunk a Határ útnál kérdezgette az utca emberét, hogy szerintük miről szól az aktuális fideszes plakátkampány. Fun fact: utólag jöttünk rá, hogy legalább két, közepesen ismert médiaszemélyiséget is megszólaltattunk a járókelők közül.

Kubatov szerint a választási győzelemhez a legtöbb aktivistára és a legjobb adatbázisra van szükség. Talán az MTI-ben is érezték, hogy ez rosszul hangzik, mert pont azt a részt hagyták ki a Fidesz alelnökének felszólalásából, amikor a választói adatbázisról beszélt.

Dobrev Klára és Szabó Tímea szerint szervezetten, három budapesti helyszínen támadtak aktivistáikra, a rendőrség csak egy esetről tud. A rendőrök elfogtak egy férfit, de annyira részeg volt, hogy nem lehetett kihallgatni.

Juhász Péter megmutatta az V. kerületi képviselőjelöltjeit, köztük Lukácsi Katalint, illetve közzétette, hogy a kerületi polgármester apjának is jutott pár millió a belvárosi civileknek szánt támogatásokból.

Gulyást tanúként meghallgatták a Varga-ügyben, derült ki a Kormányinfón



A budapesti diákszervezetek szavaztak, és Karácsonyt támogatják.

Magyar lerogánozta Hadházyt, miután az a Diákhitel Központ visszás szerződéseiről posztolt

Újra polgármester szeretne lenni az asszonyverő, vak komondoros Balogh József, ellenben a hírhedt edelényi polgármester nem indul újra



Versenyképes gazdaság

photo_camera Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Két hetet adott Nagy Márton a kereskedőknek, hogy „önkéntesen” csökkentsék az üzemanyagárakat. A kutasok szerint ezzel veszteséges üzemelésre kényszeríti őket a kormány, amely amúgy rommá adóztatja őket. A rekord nyereséget elkönyvelő Mol vezére a szovjet hadsereghez hasonlította a kormány különadóit, de a cég közben bevásárolta magát a Tiborcz István fuvarcégébe.

Nagyot trükköztek Lázár minisztériumában a 294 milliárdos közbeszerzéssel, hogy nehéz legyen megmondani, pontosan mennyibe is kerül a legdrágább magyar híd. Bébiételre viszont már nehezen futja: a német családi pótlékból havi 500 üveg jönne ki, a magyarból 33 üveg.

Kilövési engedélyek

photo_camera Fotó: ALEXEY NIKOLSKIY/AFP

Előzetes letartóztatásba került Timur Ivanov, a leggazdagabb orosz tábornok, akár hazaárulással is megvádolhatják, Putyin személyesen adhatott parancsot a kilövésére.

Az ukránok újra elkezdték használni a nagy hatótávolságú fegyvereiket az oroszok ellen.

NEM

photo_camera Fotó: Botos Tamás

Kemény Lili (önéletrajzi) regényében úgy ír személyes és közösségi kudarcokról, egymást keresztező kapcsolatokról, az alkotás nehézségéről vagy az SZFE-s az egyetemfoglalás történetéről, ahogy azt másnál még nem nagyon láthattuk. A Nem rossz könyvek podcastban minderről, valamint álnevekről, meghaladandó illemszabályokról és David Foster Wallace-ról is kérdeztük.