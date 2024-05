Menczer: Kevés lesz ez így, Gyurcsány úr

A Fidesz és a KDNP megkezdi választási kampányának második szakaszát, a vezető politikusok országjárásba kezdenek a következő hetekben, mondta Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Facebookon. Menczer több száz fórumról, kampánygyűlésekről és ötvenezer szorgos aktivistáról beszélt. „Mindenkivel szeretnénk találkozni, mindenkivel szeretnénk beszélni, mindenkinek meg akarjuk adni a lehetőséget, hogy támogassa a béke hangját” – mondta.

Elmondása szerint az aláírásgyűjtés során már félmillió ember biztosította őket a támogatásáról. Hozzátette, hogy Gyurcsány Ferencék csütörtökön hatvanezer aláírásról beszéltek. „Kevés lesz így, Gyurcsány úr, a tét háború vagy béke” – mondta Menczer, aki szerint aki június 9-én a békére szavaz, az a Fideszre szavaz.

Az új fideszes szóvivőnek korábban el kellett magyaráznia a Fidesz új plakátjait – melyekről mi is megkérdeztük az utca emberét –, illetve sokszor emlegeti mostanság, hogy a nyugat háborúba akarja sodorni Európát. Magyar Péterről is megvan a véleménye, amit el is mondott nekünk, mikor Magyar Kossuth téren tartott tüntetéséről kérdeztük a parlamentben.