Adele káromkodva szólt be rajongójának, aki azt kiabálta, hogy a „Pride szar”

A Grammy-díjas Adele a hétvégén káromkodva szidta le a közönségének egy tagját, aki a közösségi médiában közzétett videó szerint a koncertje alatt azt kiabálta, hogy a „Pride szar”, írja a CNN.

„Elnézést, eljöttél a kibaszott koncertemre, és csak úgy azt mondtad, hogy a Pride szar?” – mondta Adele bosszúsan, hozzátéve: „Te kibaszott hülye vagy? Ne légy már ennyire nevetséges! Ha nincs semmi pozitív mondanivalód, fogd be. Rendben?” A közönség éljenzéssel és tapssal fogadta az énekes reakcióját.

