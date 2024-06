A Fidesz budapesti mesterterve: vagy együtt nevetünk, vagy egyedül sírsz

Pár nappal ezelőttig úgy volt, hogy Vitézy Dávid minimum valami magas pozíciót kap a Városházán, de még egy főpolgármester-helyettesség is lógott a levegőben.

És pár nappal ezelőttig úgy volt, hogy az országban két fontos "régiellenzékváltó" politikus van, Magyar Péter és Vitézy Dávid, nagyjából azonos pályán. Mindkettő a Fidesz-tábor felől érkezett, mindkettő hirtelen küzdötte fel magát 20 százalékos támogatottságig. Eléggé adná magát, hogy két ilyen politikus ne zárja ki az együttműködést egymással. Vitézy többször is utalt egy Vitézy (LMP)-Tisza-MKKP koalíció lehetőségére, hozzátéve, hogy tárgyalni azért még nem tárgyaltak erről.

Most viszont úgy áll a helyzet, hogy Vitézy nem lesz főpolgármester, nem kap posztot a Városházán, sőt, Karácsony Gergely nagy eséllyel fideszes ellenfélként kezeli majd. Ha rajta múlik, várhatóan nem ad neki hozzáférést nemhogy érzékeny adatokhoz, de semmilyenekhez, nem vonja be döntéselőkészítésekbe, igyekszik majd elzárni őt a politikailag kényes információktól is. Nem lesznek négyszemközti őszinte beszélgetéseik, még szakpolitikai kérdésekben sem, ha Karácsony percepciója az, hogy Vitézy a kampány alatt átverte őt, és "be van kötve" a NER-be. Vitézy felé esetleg akkor enyhülhet majd, ha azt látja, hogy a Tiszával még nehezebb dolga lenne, vagy ha ma még megjósolhatatlan politikai kavarások indulnak el a háttérben.

Vitézy és a Tisza együttműködése sem annyira egyértelmű már azok után, hogy Magyar Péter lényegében a "se Gyurcsány se Orbán" mondásra építi a politikáját, így saját politikai érdekében muszáj volt és amennyire lehet, muszáj lesz elhatárolódnia az "összefideszezett" Vitézytől. Először azt mondta, hogy érvénytelenül fog szavazni a főpolgármester-választáson, majd nem vette fel a szavazólapot. Magyar választóinak valószínűleg nem lett volna elvi gondjuk egy viszonylag állandó Vitézy-Tisza együttszavazással, ami a 33 fős közgyűlésben jelen állás szerint önmagában is 13 ember, a Szentkirályi-visszalépés után azonban már nem biztos, hogy könnyen lenyomható lesz ez a jórészt ellenzéki érzelmű tiszások torkán.

A Fidesz visszalépése egy vagy nagy hozadékot, vagy nagy veszteséget ígérő, rendkívül kockázatos döntés volt Vitézy szemszögéből, vagyis úgy a pontos, hogy az ő szemszögéből volt nagyon kockázatos.