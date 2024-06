Tíz napon belül bejelenti Magyar Péter, kik lesznek a pártja EP-képviselői

Mert kell egy csapat – csupán ennyi szöveggel posztolt vasárnap reggel egy fotót Magyar Péter a Facebook-oldalán. Akár azt is lehetett volna hinni, hogy arról van szó, a Tisza párt listáján szereplő tizenkét jelöltből melyik hét ülhet be az EP-be, de kérdésünkre adott válaszból kiderült, hogy ez még nem dőlt el.

„Tíz napon belül, a Néppárttal és a néppárti nemzeti delegációkkal folytatott tárgyalások eredményeként fogunk tudni végleges döntést hozni” arról, hogy kik lesznek a Tisza EP-képviselői – válaszolta Magyar a poszttal kapcsolatos írásos kérdésre. Azt is megkérdeztük, hogy kik ülhetnek be ősszel a fővárosi közgyűlésbe, a válasza szerint erről később döntenek. (A párt EP-listáján 12, fővárosi listáján 14 név volt, többen mindkét listán is szerepeltek; a fővárosban végül 10, az uniós parlamentben 7 helyet szereztek.)

Hétfőn valamennyien, Magyar külön is megjegyezte, hogy nem csak a megválasztott képviselőik, Brüsszelbe repülnek. „Részt veszünk kedden a néppárti frakció ülésén továbbá tárgyalásokat folytatunk a jövőbeni potenciális partnerekkel is”, írta. A keddi néppárti frakcióülésen dől el, hogy tiszás képviselőket felveszik-e a legnagyobb EP-frakcióba, amely a múlt héten már érzékeny veszteséget szenvedett el azzal, hogy elhagyta sorait Hölvényi György.

Magyarék csatlakozásáról a Budapesten tárgyaló Manfred Weber a múlt héten azt mondta: nyitva van az ajtó a Tisza Párt előtt, de a döntést nem ő, hanem az Európai Néppárt frakciója hozza majd meg.

Még a választás előtt Hegedűs Dániel, a German Marshall Fund elemzője a 444-nek arról beszélt, el tudja képzelni, hogy idővel a Néppárt teljes jogú tagja lehet a Tisza Párt. „A Néppárt számára is fontos lenne egy meghatározó magyar tag. A Fidesz távozása alapvetően törés volt számukra, hiszen így egy uniós tagállamban nem maradt valódi tagpártja. A tagság egy jól kommunikálható erőforrás lehetne Magyar számára is, hiszen elmondhatná, hogy a konzervatív európai jobboldal, amely a Fideszt kivetette, őket tárt karokkal várja. A mérsékelt, konzervatív szavazók számára ez egy fontos üzenet.”